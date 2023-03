Óscar Puente: “Lo del Tito Berni es más folclórico que otra cosa"

Óscar Puente Santiago (Valladolid, 54 años) suma casi ocho años (dos legislaturas) como alcalde de la ciudad del Pisuerga. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid ejerció como abogado desde el año 1995 hasta su toma de posesión en la Alcaldía de Valladolid en junio del año 2015.

A poco más de dos meses para que se celebren las elecciones municipales del 28 de mayo es optimista. No es que él lo diga, que también. Así lo refleja su lista presentada esta semana. El socialista confía en ganar los comicios, y en conseguir la mayoría suficiente para continuar cuatro años más como primer edil. Busca la mayoría absoluta fijada en esos ansiados 14 concejales.

Nos abre las puertas de su despacho en el Ayuntamiento de Valladolid para hablar de política y de muchas cosas más en la siguiente entrevista:

P.- A falta de algo más de dos meses para las elecciones municipales, ¿Está Óscar Puente preparado para afrontarlas?

R.- Muy preparado. Llevo 16 años en la política municipal. Ocho me preparé en la oposición para ser alcalde y ocho más en la Alcaldía. Llego a estas elecciones con una parte del proyecto desarrollado y con muchas ideas para el futuro. Es a lo que me dedico. A mí no me han traído a rastras ni me ha pillado por sorpresa la designación. Estoy muy preparado por todo esto.

P.- Ya conocemos su lista. ¿Está satisfecho con ella o hay alguien al que ha tocado a su puerta y le ha dicho que se olvidase?

R.- No. De hecho, he dicho yo que no a alguna persona. Nadie me ha dicho que no. He hecho la lista que he querido hacer.

P.- Martín Fernández Antolín respondió a la llamada…

R.- Estoy satisfecho. Creo que es una buena incorporación. Nos aporta cosas. Nos permite que se nos visualice claramente como un proyecto ganador. Un proyecto que incorporó a la que era candidata de Podemos (Charo Chávez) hace ocho años. Y al que ha sido candidato de Ciudadanos hace cuatro, que lo hubiera sido en estas elecciones también de haber aceptado. Le propusieron serlo. Nadie puede dudar de que el proyecto que encabezo es de ciudad y en el que cabe gente con distintas formas de pensar.

[Fernández Antolín: "Óscar Puente tiene un proyecto de ciudad fuerte, Ciudadanos miraba solo en la dirección del PP"]

P.- El otro día hizo una porra que no sentó nada bien al Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid. Sobre todo, cuando dijo que era un “partido desguazado”. ¿Lo mantiene?

R.- La porra la mantengo. Creo que probablemente me quede corto, al final. Lo de que es un partido desguazado en Valladolid es vox populi. Es un partido roto. Roto en varias facciones. Un partido que no tenía candidato y que lo ha tenido que llevar a rastras. Un candidato que no es ni de la ciudad. Es técnicamente lo que se conoce como un paracaidista. Con divisiones internas muy fuertes entre el actual presidente de la Diputación y presidente del partido, el candidato y los distintos grupos de los que hablo. Luego, un partido que no ha hecho trabajo de ciudad en ocho años. Lleva ocho años sin pisar los barrios, sin trabajar con constancia en el día a día. No cuentan con un modelo alternativo. Creo que están en una situación en la que yo nunca había visto al PP de Valladolid.

[La porra del alcalde de Valladolid para las elecciones municipales: “Me voy a quedar corto”]

P.- Con Jesús Julio Carnero guarda una amistad. ¿Cree que podría cambiar el rumbo del PP en el Ayuntamiento?

R.- No lo creo. He dicho que no va a ser ni concejal. No va a coger el acta. No quería ser candidato. No está preparado ni se conoce la ciudad para serlo. Dudosamente alguien que no quiere ser algo pueda cambiar las cosas. Creo que la apuesta del PP tendría que haber sido de más recorrido. De alguien que, a lo mejor en estas elecciones no consiguiera el triunfo, pero que tuviera la juventud y las ganas para afrontar cuatro años en la oposición trabajando en serio como no han hecho en estos ocho. Ese sería el planteamiento. No creo que Jesús Julio Carnero pueda representar el futuro del Partido Popular en el Ayuntamiento.

"No creo que Jesús Julio Carnero pueda representar el futuro del Partido Popular en el Ayuntamiento"

P.- ¿Qué piensa cuándo Carnero asegura que una de las primeras cosas que haría sería revertir los carriles bici de la Avenida Gijón e Isabel La Católica y el del bus de Poniente?

R.- En estas cuestiones, el Partido Popular de Valladolid es una de las derechas más retrógradas de Europa. Por no poner el ejemplo de Madrid, gobiernan en ciudades como Zaragoza o Alicante, más parecidas a Valladolid, y están impulsando zonas de bajas emisiones más grandes que la de Valladolid, peatonalizaciones y carriles bici como aquí. Comprando autobuses eléctricos como nuestra ciudad. Donde gobiernan demuestran que el futuro va por donde nosotros planteamos. Lo que proponen aquí es propio de una derecha ya superada. Del siglo XX y que tiene un concepto de ciudad superado. Quien entra en coche todos los días a la ciudad, desde el alfoz, tiene una visión de Valladolid que no es la que nosotros tenemos en la cabeza.

P.- ¿Cómo ve la última polémica con la candidatura a la Alcaldía de Olmedo de Alfonso Centeno, acusado en el caso de Meseta Ski?

R.- El Partido Popular de Valladolid no aprende del pasado e insiste en los mismos errores. En el año 2015 me enfrenté a un candidato que se acababa de sentar en el banquillo, a un mes de las elecciones. Hoy resultaría inconcebible pensar que puedes ir a los comicios en esas circunstancias. Van a repetir con el alcalde de Olmedo como candidato cuando está pendiente de señalamiento de juicio para sentarse en el banquillo y responder por un presunto delito de prevaricación continuada con un despilfarro de 12 millones de euros de aquel proyecto malogrado de Meseta Ski. No entiendo qué razones puede tener un partido para incumplir así su código ético e incluso, para incumplir la Ley de partidos.

[Alfonso Centeno gana el pulso: será el candidato del PP a la Alcaldía de Olmedo pese a estar acusado en Meseta Ski]

P.- Con otro que guardaba una relación de amistad es con Manuel Saravia. ¿Le va a echar de menos más en lo que tiene que ver con el plano político o en lo personal?

R.- En las dos cosas. Más, todavía, en lo personal que en lo político. Manolo es una persona a la que se le quiere y que es muy entrañable. Voy a echar mucho de menos momentos vividos de carácter personal en viajes a Madrid para defender, en aquel momento, nuestra postura cuando estábamos en el lío con el soterramiento. Son muchos momentos y vivencias. Son ocho años. Le vamos a echar de menos, sobre todo, en lo personal.

Óscar Puente con el Ayuntamiento de Valladolid de fondo Photogenic

P.- El otro día, tras anunciarse que Martín Fernández Antolín pasaba a formar parte del PSOE tuvo un rifirrafe con María Sánchez, que coge el testigo de Manuel Saravia al frente de Valladolid Toma La Palabra. ¿Cómo lo valora días después?

R.- Con tranquilidad. Creo que la confrontación no nos beneficia a ninguno. Todo es admisible, pero pienso que es preferible que cada uno nos dediquemos a lo nuestro. Que defendamos nuestro espacio y nos centremos en resaltar los logros y lo positivo que ha tenido nuestra relación en estos ocho años y no atacarnos mutuamente.

P.- ¿De qué podría depender una mayoría absoluta para usted y el PSOE?

R.- Los tiempos en política son vertiginosos en este momento. Va a depender de lo que pase en estos dos meses que quedan. También de lo que haga el adversario. Si sigue en el más absoluto vacío con propuestas como el soterramiento o revertir los carriles bici, en la nada, no descarto que al final caiga el 14º.

P.- ¿Cree que es el final de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid?

R.- Creo que Ciudadanos en el Ayuntamiento no va a obtener representación.

P.- Ve a Vox formando parte del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid tras las elecciones del 28-M

R.- No porque no van a sumar. Tampoco veo a la persona que se atisba al frente preparada para afrontar el reto. Tendría que pasar previamente por la oposición. No sé tampoco quién le va a acompañar en la lista.

P.- Cree que, de caber la posibilidad, ¿El PP buscaría el pacto de gobierno con Vox en el Ayuntamiento?

R.- No tengo ninguna duda. Estoy seguro de que cambiarían cromos. Si gobernaran aquí y en la Diputación, seguramente llegarían a acuerdos en ambas instituciones.

P.- Y lo de Vadillo y su partido, ‘Contigo Avanzamos’, ¿Cómo lo ve?

R.- Completamente irrelevante. Cada uno se entretiene como quiere. Él ha optado por hacerlo así. No tienen ningún tipo de posibilidad de nada. Cada uno acaba haciendo el ridículo como quiere.

R.- También era optimista el otro día, en un encuentro con periodistas, con conseguir un buen resultado en la provincia. ¿Cómo secretario general del PSOE de Valladolid ve grave el hecho de que el PSOE no esté dentro de ninguno de los gobiernos en Arroyo de la Encomienda, Laguna y Medina?

R.- En los tres vamos a crecer. Hay muchas posibilidades de ser la lista más votada en al menos dos de ellos y serias posibilidades de gobernar. Soy optimista.

P.- En la lista que ha presentado está Francisco Ferreira, que es el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid.

R.- Es el secretario de organización de partido. Una pieza importante dentro de él. Estaba de concejal en un municipio en el que no reside. En una situación que, desde el punto de vista institucional, no era sostenible. Hemos decidido que se sume a la lista de la capital y, al mismo tiempo, vamos a intentar reforzar nuestra presencia en la Diputación.

P.- ¿Cómo está viendo la política regional un año después de esas elecciones de febrero y tras el pacto de gobierno entre PP y Vox?

R.- Lo veo como la mayoría de la gente y también como muchas personas que votaron a Mañueco o a García-Gallardo, incluso con vergüenza. Ha sido, sin duda, el peor año de gobierno de la historia de Castilla y León. El Partido Popular lleva muchos años gobernando. Su gran virtud era no ser demasiado visible. Durante este año han asumido un protagonismo centrado exclusivamente en generar problemas y en crear polémicas innecesarias. Ha sido un año desastroso.

P.- ¿Y a su partido con Luis Tudanca a la cabeza?

R.- Recomponiendo la figura. El último resultado, en las Autonómicas, no fue bueno y se notó que hubo un tiempo de cierto desánimo, pero ahora los veo intensificando esa labor de oposición.

P.- En política nacional, ¿Cómo ve a Pedro Sánchez?

R.- Pedro está haciendo una labor muy buena en áreas como la económica. En cómo afrontar la crisis. En cómo se están mejorando los derechos de trabajadores o pensionistas. Esa parte del trabajo es sensacional. Con una gran influencia en Europa. Con temas como la excepción ibérica se ha demostrado que es un líder que pinta en Europa. Esos serían los claros. Los oscuros: algunas situaciones derivadas del gobierno de coalición. De hacerlo con Podemos que en este caso creo que no está priorizando los problemas y se está centrando en temas que no van destinados a la mayoría de la sociedad y a las personas que más lo necesitan.

P.- ¿Una de ellas puede ser la Ley del ‘Sólo sí es sí’? ¿Cree que puede hacer daño al PSOE de cara a las generales?

R.- Tiene un buen fondo que pasa por unificar criterios en torno a los conceptos del consentimiento y generar una figura delictiva única que no distinga en función de la conciencia o la consciencia de la víctima. Creo que eso está bien. Después, ha tenido errores no deseados que pasan porque cuando unificas todos los delitos en un solo tipo y te ves obligado a bajar el umbral mínimo de la pena, porque hay conductas menos graves que pasan a formar parte de un mismo tipo, afecta a condenas dictadas en los tribunales en el pasado y que pueden ser revisadas. Creo que esto debería haberse previsto. Es una de las cosas que no es bueno.

P.- ¿Cree que podría pasarle factura al partido la polémica por el ‘Caso Mediador’ y ‘Tito Berni’?

R.- Se ha hecho un ruido absolutamente desproporcionado. Se ha intentado involucrar a personas que no tenían nada que ver. Se ha entrado, por parte de algunos, en la estrategia mediática de determinados medios de ultraderecha, que para mí son más organizaciones criminales que otra cosa. Creo que se ha buscado, sobre todo, ocultar que en el último mes el PP tiene a un ministro al que le piden 15 años. Una alcaldesa en Marbella que va de candidata y tiene un entorno familiar absolutamente relacionado con el narcotráfico. García-Albiol, exalcalde de Badalona, también se va a sentar en el banquillo. Han condenado al expresidente de Murcia… Pones una cosa y otra en la balanza y no hay una proporción entre la gravedad y la multiplicidad de casos del PP y lo del Tito Berni que es más folclórico que otra cosa.

[Óscar Puente quita hierro a la polémica por el caso del ‘Tito Berni’: “No tiene entidad para el bombo que se le da”]

P.- Ha sido muy crítico con Alberto Núñez Feijóo. ¿Le ve presidente del gobierno como apuntarían las encuestas? ¿Cree que pactaría con Vox?

R.- No veo a Feijóo como presidente del Gobierno. No tiene ganas ni ambición. Creo que mareó tanto la perdiz que cuando le ha llegado el momento en el PP le pilla de vuelta en muchas cosas. Es un señor que estaba muy bien en Galicia, muy cómodo. Para ser presidente del Gobierno hay que trabajar más. El otro día hace un análisis de la reforma de las pensiones diciendo que le parecía que era una chapuza. ¿Se la ha leído? ¿Ha hecho ese esfuerzo? Estamos hablando de algo muy importante que viene con el aval de la Unión Europea, de los sindicatos… un poco más de rigor y trabajo. No le veo con las ganas, con la ambición, y, honestamente, pensé que tenía preparación y era un hombre solvente y tampoco lo veo.

"No veo a Feijóo como presidente del Gobierno. No tiene ganas ni ambición"

P.- Volviendo a casa. ¿Desgasta mucho el hecho de ocupar ocho años una alcaldía como la Valladolid?

R.- A nivel personal, muchísimo. Cualquier Alcaldía. Un alcalde no tiene un minuto de respiro. No puede ir por la calle sin que le paren constantemente pidiéndole y preguntándole cosas. Hablo mucho con mi amigo Abel Caballero y me admira lo entero que está con la edad que tiene y después de tantos años como alcalde. Es un puesto que, evidentemente, a nivel personal desgasta mucho.

P.- ¿Qué es de lo que más orgulloso está a lo largo de estos ocho años?

R.- Estoy orgulloso de muchas cosas. Algunas grandes y otras pequeñas. En ocho años hay un listado muy grande. Estoy muy orgulloso de la política social que ha seguido este ayuntamiento. De contar, a día de hoy, con un presupuesto de 36 millones, cuando era de 14 cuando llegamos al Gobierno. Y eso que entonces había 28.000 parados en la ciudad y hoy hay 17.000. Son 11.000 menos. Con menos necesidades sociales hay mucho más presupuesto. Estoy orgulloso de cosas pequeñas que para mí fueron hitos y quedaron en mi corazón.

P.- ¿Cómo cuáles?

R.- Aquella final de rugby en Zorrilla. El paso adelante que hemos dado con las fiestas convirtiéndolas en un referente nacional e internacional. En estos años hemos desarrollado un modelo de ciudad muy claro. Estamos inmersos en el proyecto de integración ferroviaria que va avanzando. Centros de mayores, que hemos reformado y otros hemos hecho nuevos. El nuevo centro de Parquesol. Los ascensores, que están en marcha ya. He de reconocer que en líneas generales estoy muy satisfecho. Hemos dado un impulso a Valladolid. En materia de movilidad estamos convirtiendo a la ciudad en una ciudad del siglo XXI. Con algunas resistencias, como es lógico, porque estamos abordando un cambio cultural, pero situamos a Valladolid donde tienen que estar las ciudades europeas en este siglo.

P.- ¿Y de lo que menos?

R.- De la lentitud en la tramitación de determinados proyectos. Me gustaría ir mucho más rápido.

P.- El otro día dejó entrever que 2027 será el fin de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid, ya sea como alcalde cuatro años más tras las elecciones de mayo, o en la oposición porque asegura que recogerá el acta. ¿Y luego qué?

R.- No lo sé. Necesito un tiempo para ver cómo me voy encontrando. Cómo voy evolucionando como persona. Tres mandatos son un tiempo más que razonable.

P.- Volviendo al tema del desgaste, el otro día, en el encuentro con los periodistas, cargó duramente contra algún medio por la publicación de temas como el de la cuenta en Andorra, o lo de la paternidad. Hace unos años lo de las vacaciones y el yate. ¿Le han hecho mucho daño en lo personal estas cosas?

R.- Más que por mí, por la familia y el entorno. Los que peor lo llevan son la gente que te quiere y que está a tu lado y se ve involucrada en cuestiones que no tenían que estar ahí. Son momentos duros. También digo que mis decisiones en la vida no las voy a tomar en función a lo que diga esta gente. Eso está ahí, es un elemento más, pero ni me van a quitar ni me van a poner ni voy a decidir nada por lo que diga esta gente.

P.- Switch Mobility se anunció a bombo y platillo y, aunque está programado que comience las obras en otoño, ¿Tiene miedo de que la empresa no logre esa cartera de clientes?

R.- El proyecto de Switch Mobility es cuestión de tiempo. Tienen comprado el suelo. No se me pasa por la cabeza que vayan a tirar cinco millones de euros. Están ajustando muchas cosas en Inglaterra, que es donde creo que se está produciendo la mayor convulsión por la propia situación en la que está el Reino Unido y están dando los pasos necesarios para reajustar el proyecto y sacar adelante la fábrica. En octubre presentan el modelo a nivel mundial. El que presentaron en París parece ser que tenía algunos condicionantes que no lo hacían viable para la Unión Europea y lo van a presentar en Valladolid. Ese, creo, que será el pistoletazo de salida del proyecto.

"El proyecto de Switch Mobility es cuestión de tiempo"

P.- Con Inobat siempre ha sido optimista también.



R.- Pronto tendremos noticias.

P.- ¿Podría caerse la implantación de la marca eslovaca?

R.- No se va a caer.

P.- Hablando de la integración en superficie. ¿Qué va a estar terminado antes de las elecciones?

R.- Estará abierta la plaza del paso de Panaderos. El paso peatonal en servicio y el paso de vehículos. Faltará el ajuste del paso de Labradores, en el que se va a ganar gálibo. Eso hasta junio no empezará. Pero antes, digamos que la zona nueva estará terminada.

P.- ¿Cómo van las obras de los cuarteles de Farnesio?

R.- Están muy avanzadas. Hay, incluso, proyectos de construcción en la zona y va a dar un cambio importante. Va a venir muy bien al barrio de Delicias.

P.- ¿Cómo está Valladolid en lo que a vivienda se refiere?

R.- Ahora mismo, hablando de vivienda joven, estamos proyectando, junto a la Junta de Castilla y León, alguna promoción. Unas 250 nuevas viviendas para alquiler joven en espacios distintos. Un par de parcelas se las hemos cedido a la Junta para que ellos construyan. Estamos con el proyecto de la Antigua Azucarera en Las Norias y con la compra de las viviendas de la Confederación Hidrográfica que vamos a rehabilitar y poner en valor.

P.- ¿Tiene más proyectos en mente de ganar las elecciones y continuar en la Alcaldía?

R.- Sí, pero es un poco pronto para avanzarlos.

P.- ¿Por dónde irían los tiros?

R.- Por muchos sitios. Vais a ver propuestas muy bonitas y sorprendentes. Además, con mucha credibilidad. Nosotros no prometemos a los ciudadanos lo que sabemos que no podemos hacer. No nos verán con el soterramiento en el programa. Cuando los ciudadanos vean las propuestas dirán: “Estas se hacen porque las que las proponen no apuestan por ningún timo”. Vamos con un programa muy atractivo, variado y pegado a la ciudad. Con iniciativas bonitas para todos los barrios y con los pies en el suelo y ambición. Vamos a presentar un programa ambicioso pero realista.

P.- ¿De Biki, orgulloso?

R.- Muy orgulloso. Estamos por encima de los 6.000 abonados. Triplica la cifra máxima de usuarios del anterior sistema. No hay más que salir a la calle para ver que está siendo un rotundo éxito. Hemos pasado de las quejas porque quitaba aparcamiento al yo también lo quiero en mi calle o al lado de mi empresa. Municipios del alfoz como La Cistérniga ya lo han solicitado. Arroyo, Laguna de Duero también lo quieren… es evidente que es un éxito apabullante.

P.- ¿Está avanzado lo de La Cistérniga?

R.- Sí, es lo que más maduro está. En principio quieren poner una estación. Hemos quedado en reunirnos para ir perfilando el proyecto. Es un municipio que está muy bien comunicado con la ciudad con carril bici y lo veo óptimo.

P.- ¿Cómo va el tema del Campus de la Justicia que tantos dolores de cabeza le habrá ocasionado?

R.- Sí. Primero por nuestra lentitud. Después por el desencuentro que tuvimos con el Ministerio. Ahora está encauzado. Pendiente de la inscripción en registro de la propiedad. Me han dicho que ha habido que hacer una modificación técnica cuando se presentó para inscribir. Cuando nos den el certificado de inscripción empezaremos a licitar el proyecto.

Óscar Puente en las escaleras del Ayuntamiento Photogenic

P.- Hablando un poco de cultura, ¿Cuánto de cerca está la Gala de los Goya en Valladolid?

R.- La academia decidirá, espero que a finales de este mes. A partir de ahí, veremos.

P.- Del 1 al 10, ¿Cuántas posibilidades tiene Valladolid?

R.- Espero que un 8.

P.- Qué es más importante para Valladolid, ¿La etapa de La Vuelta a España de ciclismo o el partido de la Selección?

R.- Las dos cosas. En términos económicos La Vuelta a España es una inyección importante. Hablamos de que van a estar aquí tres días. Llegan el domingo, descanso, contrarreloj y después se marchan a la provincia. Es muy importante. Después, la presencia de la Selección en un año cómo este, con el centenario de la Federación, también es destacable. Si me tengo que quedar con algo, el hecho de haber conseguido una etapa contrarreloj en La Vuelta, que pasa toda ella por la ciudad, con todo lo que va a suponer para la promoción de la ciudad, imagen y demás, creo que es relevante.

P.- ¿Cree que Valladolid ha mejorado en proyección exterior desde que usted es alcalde?

R.- Hay cosas que son indiscutibles y esta es una de ellas. Desde la figura del máximo embajador que es el alcalde, que creo que tiene una proyección ahora nacional y europea muy en positivo, hasta la propia imagen de la ciudad. Exceltur publicaba hace pocos días su ranking de destinos turísticos y subíamos un puesto. Estamos en el decimoprimer lugar. Hemos explotado muchísimo mejor sus virtudes y potencial que en el pasado. Valladolid tiene mucho potencial y lo exprimimos de manera más intensa.

P.- ¿Qué evento le gustaría organizar si Valladolid tuviera todos los mimbres para hacerlo?

R.- De momento, el que tengo más a mano, Los Goya. Quiero que acaben aquí. Quiero seguir avanzando con el carácter internacional de las fiestas. Las Fiestas de Valladolid, poco a poco, se van a ir convirtiendo en las más importantes de España. No tenemos San Fermines, pero nuestras fiestas se están vinculando a la música y cultura y eso es un puntazo. Unas fiestas en las que la gente viene y puede disfrutar de manera tranquila es muy importante. Me gustaría que las fiestas fueran un gran evento nacional e internacional.

P.- ¿El World Padel Tour seguirá dejando la imagen de Valladolid allá por el mes de junio?

R.- Este año sí. Está cerrado. En el futuro estoy convencido de que sea quien sea el que lo gestione, Valladolid seguirá siendo la plaza más importante del pádel a nivel mundial. Vamos a seguir apostando muy fuerte por el pádel en la Plaza Mayor.

P.- ¿Qué apuesta se va a hacer por los Concursos Nacional e Internacional de Pinchos en Valladolid?

R.- Va a depender de Los Goya. Si al final vienen, pospondremos las novedades para el año siguiente. Por una cuestión de capacidad de organización. No podemos introducir los cambios que van a implicar mucho trabajo y preparar la gala que nos va a llevar mucho tiempo y esfuerzo.

P.- ¿Cómo va a ser Seminci sin Javier Angulo?

R.- Estamos en el proceso de selección del nuevo director. Los nombres que han aparecido, aunque no pueda desvelar nada, son de primerísimo nivel. Vamos a tener un muy buen director a la altura del que nos ha dejado hace poco.

P.- Y Pingüinos, ¿Se trabaja en alguna actuación?

R.- Hay actuaciones que van a requerir más tiempo. Para la próxima edición no van a estar. Si que hay que trabajar con un horizonte claro. Siempre he dicho que Pingüinos no tiene límite y hay cosas, como el espacio, que tenemos que intentar mejorar y ampliar.

P.- ¿Trabaja ya en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo a pesar de que están las elecciones por medio?

R.- No es que se trabaje, es que teníamos prácticamente cerrado el cartel de conciertos a falta de dos nombres. Esta semana hemos tenido una muy mala noticia porque se nos cayó un artista cerrado. El internacional, que estábamos a punto de firmar, se cayó también. El mismo día. Hemos vuelto a empezar y es muy complicado. Cuando pones el listón en un sitio determinado, no te vale cualquier cosa. Buscamos algo de mucho nivel, de mucho coste. Hay que asumir que jugar en Champions no se puede hacer con un presupuesto de Segunda. Es difícil casar fechas para artistas de talla internacional, para que vengan a Valladolid. Esperamos cerrarlo este mes.

P.- ¿Quién era ese artista internacional que se ha caído?

R.- No puedo decirlo. Si lo digo genero revuelo y expectativas. Hablábamos de una estrella mundial que es lo que buscamos. Gente con capacidad para universalizar nuestras fiestas como hizo el año pasado Jason Derulo.

P.- ¿Es imposible superar lo de Jason Derulo del año pasado?

R.- Es posible. De hecho, trabajamos para ello.

P.- ¿Pero la mayor parte del programa de conciertos está cerrado?

R.- Sí. Este año estábamos trabajando en tres conciertos internacionales. Dos, como el de The Hives y Derulo, y uno que es el que se nos ha caído. Tenemos otro cerrado que va a estar muy bien. Un concierto pensado para los ochenteros. Música de los 80. Bandas internacionales muy chulas. Un mini festival de los 80. Y luego, estábamos trabajando en un target más juvenil para los otros dos. Estamos en ello.

P.- No me va a adelantar ninguno…

R.- No se lo he dicho a nadie. Mi costumbre es darle misterio. Es parte del márketing y anunciarlo a través de Twitter. En cuanto tenga cerrados los conciertos internacionales, empezaré a anunciarlos.

P.- ¿Se desplaza este año la Feria del Folclore y la Gastronomía con el comienzo de las obras de la Ciudad Deportiva del Real Valladolid?

R.- No quiero anticipar plazos con la Ciudad Deportiva. El otro día se aprobó el acuerdo y no está publicado en el boletín. Espero que, en verano, como tarde, las obras estén en marcha. Este año no se va a mover la Feria del Folclore y la Gastronomía. Las obras se han adaptado. El Real Valladolid ha establecido un cronograma de obras para que este año las casetas regionales estén en su ubicación.

P.- ¿Celebrará a lo grande las Fiestas si sigue en la Alcaldía?

R.- Yo creo que sí. Lo mejor es que pienso que también lo cree la inmensa mayoría de la ciudad.

