Fernández Antolín: "Óscar Puente tiene un proyecto de ciudad fuerte, Ciudadanos miraba solo en la dirección del PP"

Martín Fernández Antolín (Ordizia, 1968) anunció el pasado lunes su incorporación a la lista del PSOE, encabezada por el alcalde, Óscar Puente, de cara a las elecciones municipales en Valladolid del próximo 28 de mayo. El que fuera portavoz de Ciudadanos durante la legislatura que está llegando a su fin, que había abandonado la formación liberal pocos días atrás, se sumaba así, en el séptimo lugar de la lista electoral, a lo que calificaba como "el único proyecto de ciudad".

Tras dejar la portavocía del grupo municipal de Ciudadanos, Fernández Antolín regresó a la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), de la que fue rector entre 2006 y 2014, para impartir docencia y participar en labores de investigación en su ámbito de especialidad, la Filología Inglesa. Una tarea que está compatibilizando con su nueva condición de concejal no adscrito.

Fernández Antolín encara la campaña en ese nuevo papel de candidato independiente del PSOE al Ayuntamiento con "mucha ilusión" y con el objetivo de contribuir a que el proyecto de "modernización de la ciudad" de Óscar Puente continúe durante los próximos cuatro años.

Pregunta.- Hace unas semanas anunció que no formaría parte de la candidatura de Ciudadanos, el partido al que ha representado esta legislatura en el Consistorio, ¿qué le llevó a tomar esa decisión?

Respuesta.- Es una cuestión que venía arrastrándose desde hace tiempo pero el proceso de refundación me reafirmó en que la línea que había tomado el partido no se ajustaba a lo que inicialmente se había consolidado como proyecto.

Había determinadas cuestiones que no compartía, al no acercarse al espíritu más socialdemócrata, es decir, al respeto de las libertades individuales antes que las libertades puramente económicas. El liberalismo económico es importante pero antes que eso hay que prestar atención a que todo el mundo sea perceptor de los mismos derechos o beneficios sociales.

P.- En el caso de haberse producido una victoria de la candidatura de Edmundo Bal, ¿se hubiese planteado quedarse en el partido?

R.- Habría que haber visto de que manera se hubiera conformado un programa que hubiese prestado atención a esos aspectos, aunque es hacer política ficción.

P.- ¿Qué ha cambiado en Ciudadanos desde que se sumó a la lista en 2019 hasta hoy?

R.- Desde el partido se estableció un socio preferente, el PP, cuando lo que se pretendía en un inicio era habilitar cauces para que la política estuviese menos polarizada y más centrada en España. Esto se abandonó al convertirse Ciudadanos en un partido que miraba en una sola dirección, en la del Partido Popular.

P.- Esta misma semana anunciaba que formará parte de la lista del PSOE para las municipales del 28 de mayo, ¿cuál ha sido el motivo principal que le ha llevado a tomar esa decisión?

R.- Desde el día en el que abandoné el cargo de portavoz volví a la universidad a dedicarme a mi actividad docente e investigadora. Entonces se produjo una oferta del alcalde, Óscar Puente, para integrarme en un proyecto del que yo había hablado muy bien porque sinceramente lo pensaba, reconociendo que era el único programa que estaba sobre la mesa.

El alcalde se puso en contacto conmigo y me preguntó si yo estaría dispuesto a formar parte de su proyecto y la única condición que le señalé es que sería desde mi condición de independiente. El proyecto de Óscar Puente es un proyecto de ciudad interesante y es un proyecto de ciudad fuerte.

P.- Tras esta decisión, se ha mostrado contrario a entregar el acta de concejal, como le ha exigido la dirección autonómica de Cs, ¿por qué motivo?

R.- El Código Ético de Ciudadanos habla de muchas cosas y cuando uno revisa el Código Ético para demandar a los demás que lo cumplan también tiene que ser consciente de a lo que están obligados aquellos que lo están exigiendo. Ciertas actuaciones que deberían haber sido contempladas a lo largo de estos cuatro años por quienes son y han sido responsables inhabilitan un poco la legitimidad de la petición.

Entiendo que es legítimo que lo hagan pero no lo pueden hacer con la fuerza que lo harían si ellos mismos hubiesen cumplido también con ese Código Ético que en algunos casos ha sido dejado de lado.

P.- ¿Podría poner algún ejemplo de incumplimiento de ese Código Ético?

R.- Ha habido momentos en los que se han tenido muy poco en cuenta algunos aspectos del cumplimiento de las labores de garantía de los cargos públicos. Ha habido en algunos momentos un abandono e incluso presiones que han excedido de un comportamiento normal y cuando se han denunciado esas presiones no se ha hecho un seguimiento adecuado de las mismas.

P.- ¿De quién procedían esas presiones?

R.- No creo que merezca la pena dar nombres. Ahí hay una estructura de responsabilidades y cada uno debería haber depurado de la que era competente y cuando se puso en conocimiento y se denunció nadie decidió tomar cartas en el asunto.

P.- Su decisión no ha sido la única en la provincia, Tomás Veganzones en Peñafiel ha pasado de Ciudadanos a ser candidato a la alcaldía por el PSOE y en Santovenia, el actual alcalde Bernardo Canedo, de Ciudadanos, también ha entrado en la lista socialista, ¿cree que puede convertirse en una tendencia generalizada en la provincia?

R.- Yo no he tenido ocasión de hablar con mis antiguos compañeros de partido pero esto lo que viene a demostrar es que yo no estaba equivocado. Dentro de Ciudadanos, inicialmente, coexistían esas dos almas, la del liberalismo más ortodoxo desde el punto de vista económico y la de un liberalismo que hunde sus raíces en preocupaciones más de carácter social.

Si hay más personas que están tomando una decisión igual o similar a la que he tomado yo, demuestra que en el diagnóstico yo no estaba equivocado.

P.- ¿Que opinión tiene del nuevo número uno en la lista de Ciudadanos en Valladolid, Pablo Vicente?

R.- Me merece todo el respeto. Es una persona joven y estoy seguro de que tiene mucho que aportar. Le deseo la mejor de las suertes.



P.- Durante esta legislatura ha mantenido posiciones críticas con algunas de las políticas de Óscar Puente en asuntos como la Zona de Bajas Emisiones o la integración ferroviaria, ¿ha cambiado su postura con respecto a algunas de estas materias?

R.- Yo cuando trasladaba unas opiniones las trasladaba como portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, mis opiniones personales podían no coincidir o tener un punto de coincidencia pero no una coincidencia total con lo que yo trasladaba. Yo como portavoz del grupo municipal tenía que ajustarme a las líneas que se marcaban en el partido.

Esto no quiere decir que estuviera absolutamente contra, todos queremos que la movilidad sea la mejor y que las alternativas a la movilidad sean las mejores. Hay que partir de una realidad y al presente y al futuro de los próximos 20 años y el soterramiento sería la opción preferida si fuese posible y con eso ningún partido político está en desacuerdo.

Pero renunciar ahora a la integración ferroviaria supondría que estuviéramos otros 20 años con soluciones paralizadas en un sentido y en otro. En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones, no me he manifestado en contra, lo único que hemos planteado es que hay que apostar por buscar alternativas para que la actividad en el centro de la ciudad se siga manteniendo.

Por ejemplo, con una mayor dotación de aparcamientos disuasorios, por un fortalecimiento de las líneas de transporte público o por la implantación de nuevas políticas de movilidad como la de las bicicletas eléctricas. Esas aparentes diferencias con el Gobierno municipal tenían más que ver en la forma que en el fondo.

P.- En el caso de tener la posibilidad de formar parte del próximo equipo de Gobierno, ¿hay algún área en especial a la que le gustaría dedicarse?

R.- Creo que esta pregunta sería mejor hacérsela al alcalde para que el pudiera decir donde cree que encajaría mejor. En cualquier caso, hay muchas áreas en las que creo que con la experiencia adquirida estos cuatro años y con mi formación podría aportar cosas.

P.- ¿Cómo afronta la campaña electoral?

R.- Con mucha ilusión. Va a ser una campaña extraña para mí porque voy a compaginar mi actividad en la universidad con aquellos actos en los que participe como candidato. Esto no es más que un baño de realidad porque la fortuna de estar fuera del Ayuntamiento es que estás en contacto con las personas, con los estudiantes, con los compañeros tanto de administración y servicios como los profesores.

La campaña debería centrarse en las cuestiones que realmente preocupan a los vallisoletanos que no responden a los grandes discursos de los políticos, las preocupaciones de los vallisoletanos son normalmente bastante más sencillas que no tienen que ver con proyectos faranoicos.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que tiene Valladolid por delante para los próximos cuatro años?

R.- Ha habido ocho años de trabajo y de un proceso de modernización de la ciudad. Ahora cuando uno sale fuera de España o va a otras ciudades se da cuenta de que en Valladolid se vive mejor y que es equiparable a otras ciudades en cuanto a servicios públicos, movilidad o calidad del aire. Está por encima de otras muchas en temas como la seguridad, la oferta de actividades deportivas o de servicios para las personas mayores.

Las bases están sentadas y lo que hay que hacer es profundidad y continuar en esa línea. Y ahí la responsabilidad no va a depender únicamente del equipo que gobierne sino de la corporación municipal en su conjunto porque ha habido algún momento en esta legislatura en el que se ha pensado más en deshacer que en construir.

P.- La candidata de Toma la Palabra, María Sánchez, se mostró muy crítica con su fichaje pocas horas después de conocerse, ¿cree que estas suspicacias del socio de Puente hacia su persona podrían dificultar posibles negociaciones tras el 28-M?

R.- Yo tengo el mayor de los respetos por María Sánchez y entiendo que sus declaraciones obedecen más al clima electoral que a ninguna otra cuestión. Esto es una forma de intentar marcar una diferencia y una distancia y quiero entender sus declaraciones nada más que como una llamada a sus filas para que noten su presencia. No le doy la mayor relevancia.

P.- Y a título personal, ¿preferiría revalidar el pacto de Gobierno actual u optaría por un gran acuerdo entre el PSOE y el PP de Carnero?

R.- Yo lo que espero es que no sea necesario ningún tipo de acuerdo para gobernar, una mayoría absoluta sería el garante para poder avalar el desarrollo de un programa y un proyecto en el que creo que se puede confiar.

En esta legislatura que entra lo que hay que buscar es que todos, independientemente de quien esté en el Gobierno, tengan a la ciudad presente y piensen en positivo. Si tienen que gobernar varios partidos, que los partidos que queden fuera asuman también su responsabilidad. Esto no va tanto de quién está en el Gobierno y quién no.

