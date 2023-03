Gobernar en solitario y tener "protagonismo" en la Diputación: los planes de Puente con la lista del PSOE

Noticias relacionadas Continuidad en la lista de Puente para las municipales: Ana Redondo y Pedro Herrero se mantienen como número dos y tres

Óscar Puente anunciaba el pasado martes cuál sería la lista definitiva de los socialistas de cara a las municipales. La gran novedad ya se daba a conocer días antes con la incorporación del exportavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, quien ocupará la séptima plaza.

Una lista que se explica, según Puente, en “claves bastantes sencillas”. En ella continuarán todos los miembros del equipo de gobierno actual. Un hecho que manifiesta lo “contento” que está con “el trabajo que están haciendo” y por lo que todos “merecían continuar”.

Antolín ha sido el único cambio “más relevante políticamente”. Sin embargo, también ha habido otras nuevas incorporaciones de cara a luchar por la Alcaldía nuevamente el 28 de mayo. “Hay algunas incorporaciones en determinados puestos que avisan claramente de que nos preparamos para gobernar en solitario. Puede producirse o no, pero si se produce estaríamos preparados y, por ello, incorporo a dos mujeres”, asegura.

Estos nuevos fichajes son Ana Isabel Casado y Celia García. Una experta en vivienda y urbanismo y otra en medioambiente. Todo ello con la mira puesta en “asumir esas tareas”. Ana será la responsable o experta en vivienda y Celia es experta ambiental, una trabajadora autónoma con un currículum dedicado a la materia.

Por otro lado, está el caso de Paco Ferreira. Con él, desde el Ayuntamiento y desde el Grupo Municipal Socialista quieren mandar un mensaje de “recuperar protagonismo en la provincia”. Han estado ocho años sin representante en la Diputación, algo “anómalo” porque ha sido en los años que han gobernado. “Queremos lanzar ese mensaje de que el grupo municipal del Ayuntamiento también quiere jugar a tener protagonismo en la Diputación y en la provincia”, finaliza.

"Cuatro partidos defienden lo mismo, no tienen proyecto"

La nueva formación política Contigo Avanzamos se presentará a las municipales del mes de mayo. Un grupo que está compuesto por exmilitantes del PSOE. Ante ello, Puente no siente “ninguna preocupación”. Añade que deberían “ser las formaciones que ponen el soterramiento en su eje central de campaña quien, en tal caso, deberían estarlo”.

En este sentido, matizaba que “cuatro partidos defienden lo mismo, algunos con más credibilidad que otros” y que es un síntoma de que “no tienen ideas para el futuro”. A su juicio, el resto de las candidaturas “están sin proyecto para la ciudad, no saben a qué agarrarse y van diciendo a la gente lo que quieren oír”.

Puente continúa asegurando que para los vallisoletanos el soterramiento “no es una preocupación central” y que “todos los querríamos” pero que “no es viable” por la gestión que hizo “durante 20 años el partido popular”. El regidor ha afirmado que dejaron una deuda de 404 millones que “todavía tenemos” y que la operación está condicionada por las “características técnicas”. Finalmente, ha querido concluir aseverando que el soterramiento en Valladolid “son seis hospitales Rio Hortega”.

Cree que no es un aspecto que le vaya a perjudicar de cara a las municipales puesto que todos los que le votaron en 2019 “ya sabían que no se podía hacer” y, bajo su punto de vista, eso no es “el futuro de Valladolid, sino un proyecto del siglo XX y no del siglo XXI”.

