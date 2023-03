Este es el primer concierto de las Fiestas de Valladolid

Óscar Puente ya trabaja en los conciertos para las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de este año 2023.

“Este año estábamos trabajando en tres conciertos internacionales. Dos, como el de The Hives y Derulo, y uno que es el que se nos ha caído. Tenemos otro cerrado que va a estar muy bien. Un concierto pensado para los ochenteros. Música de los 80. Bandas internacionales muy chulas”, aseguraba el alcalde de Valladolid en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Ese festival para los "ochenteros" será el próximo 9 de septiembre, día grande de las Fiestas, en la Plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga. El Ayuntamiento de Valladolid ha sacado a contratación el concierto para ese día por 98.000 euros más IVA. 118.580.000 euros en total. Será a las 22.00 horas.

En este festival destinado para los ochenteros estarán presentes ‘The Blow Monkeys’, ‘The Christians’ y ‘Tony Hadley Band’.

‘The Blow Monkeys’ son uno de los grupos más representativos y carismáticos de la música Pop británica. Formado en 1981, alcanzaron un considerable éxito internacional en la segunda mitad de la década de los 80 con sencillos como ‘Digging Your Scene’ e ‘It Doesn’t Have to Be This Way’.

‘The Christians’ es una banda de Liverpool que triunfo en los años 80. Irrumpió en la escena musical con su álbum debut triple platino ‘The Chistians’.

‘Tony Hadley Band’, ex – Spandau Ballet es una de las bandas de pop más conocidas de los años 80 y que mayor éxito tuvo a nivel mundial y en particular en España.

Un día para disfrutar en la Plaza Mayor de Valladolid.

