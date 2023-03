Óscar Puente quita hierro a la polémica por el caso del ‘Tito Berni’: “No tiene entidad para el bombo que se le da”

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha reunido, en la mañana de este jueves 9 de marzo, con medios de comunicación en un encuentro que ha durado aproximadamente una hora, en el que ha estado presente EL ESPAÑOL de Castilla y León, y en el que ha abordado diferentes asuntos de la política municipal y también de actualidad, relacionados con la política nacional.

También ha dado su opinión sobre la trama de corrupción ‘Mediador’. Un caso que salpicó a algunos diputados del PSOE de Castilla y León. Marco Antonio Navarro Tacoronte señalaba a tres diputados del Partido Socialista de Castilla y León, como partícipes en una da las cenas de la trama.

Los diputados señalados eran Javier Alfonso Cendón, Andrea Fernández y Manuel Arribas, que habrían participado en alguna de las cenas que se ubican dentro del caso. En concreto en la que habría tenido lugar en el Ramsés. Los tres presuntos implicados lo han negado y Puente se ha referido a la polémica.

“No tiene entidad para el bombo que se le da. Hay un poco de globo y de sobreactuación en un país en el que parece que todo vale. Eso no es periodismo, no son periodistas, son una banda criminal”, ha asegurado el regidor vallisoletano, en dicho encuentro.

El alcalde ha salido en defensa de Javier Alfonso Cendón. “Se le ponía de putero y lo que más me duele es que el PP entre en el juego. El medio que lo publicó ha tenido que rectificar cuatro noticias”, ha afirmado.

El alcalde de Valladolid ha vuelto a cargar contra el Partido Popular que “entra en un juego de una gravedad extrema”. Ha explicado que “poner en la picota a personas” por aspectos de la vida personal “falsos” le parece “inconcebible y preocupante”.

Esto se lo ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para cambiar aspectos a la hora de que las denuncias se agilicen en estos casos ya que los juzgados “toman sus decisiones a los dos años” cuando “ya te han manchado la vida”.

“Hay que hacer algo porque nos va a afectar a todos. El periodismo no me preocupa. Me preocupa la corrupción. El golfo que se mete en el PSOE para su lucro. Hay que actuar con más filtros”, ha añadido.

Además, ha mencionado dos casos particulares. Uno en el que un medio publicaba que el alcalde de Valladolid “tenía una cuenta de un millón de euros en Andorra”, por un lado. Y otro en el que se hablaba de una supuesta paternidad del primer edil vallisoletano.

“Me mando un mensaje mi madre, de 80 años, preguntándome por la paternidad. Le dije que si así fuera se enteraría por mí, no por una web de mierda. Cuatro años llevo viviendo esto y no puede ser”, ha añadido Óscar Puente que ha dejado entrever que ha acudido al juzgado ante estas dos informaciones.

