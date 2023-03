El pasado 28 de febrero llegó la noticia que nadie quería escuchar. Finalmente, el rabdoide, un tipo de cáncer muy raro y agresivo, acabó con la vida de Manuel de Miguel Fernández, un pequeño de 18 meses de Valladolid que fue diagnosticado en octubre y que desde entonces, con la ayuda de sus padres y la Fundación Cris, había iniciado una campaña para recaudar 150.000 euros y que se pudiera iniciar el proyecto de investigación de este tumor.

A pesar de que el pequeño haya fallecido, la sociedad no ha cesado en la lucha para que se descubran tratamientos contra esta enfermedad y, con tan solo un mes desde que se iniciase el reto, se ha llegado al objetivo. "Ojalá podamos salvar vidas. Es el legado de mi niño", afirma emocionada Sara Fernández, la madre de Manuel.

Y es que la emoción de esta madre, a pesar del fallecimiento de su hijo, es patente durante toda la conversación. "Cuando recibimos la noticia lloramos mucho nada más verla. Es muy emocionante conseguir la cantidad. Nos sentimos muy agradecidos a todo el mundo que nos ha ayudado", reitera Sara Fernández.

"Aunque ya no vaya a ser para Manuel, esperamos que ayude a otros niños que por desgracia lo van a sufrir", puntualiza Sara, al tiempo que desea que el proyecto pueda "perdurar en el tiempo", ya que los 150.000 euros servirán para los próximos tres años y ahora el camino a recorrer es que se mantenga durante un periodo mayor.

Precisamente, Sara, su marido y su familia seguirán apostando por la investigación del rabdoide para que otros niños y niñas puedan salir adelante. "Hemos conseguido arrancarlo. De momento las empresas no han colaborado, han sido sobre todo particulares, y queremos y necesitamos llegar a ellas", reconoce la madre de Manuel.

Sara Fernández insiste en el agradecimiento a todas las personas que "han creído en esta causa", ya que "sin ellos no lo hubiésemos conseguido, ha sido entre todos". "No pensábamos llegar a esta cifra en solo un mes. Es lo mejor que podemos hacer por los niños para que no tengan que pasar por esto porque es muy doloroso y horrible. Yo sabía que para Manuel era complicado porque en lo que se empezaba el proyecto y se conseguía algo... pero al menos que le llegue a otros", reitera.

El proyecto comenzará ahora a llevarse a cabo en la Unidad de Terapias Avanzadas que tiene la Fundación Cris contra el Cáncer en el Hospital La Paz de Madrid. Su directora, Marta Cardona, explica a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León que ahora el director de la unidad, Antonio Pérez, va a poder incorporar a un investigador para este tipo de tumor a un equipo multidisciplinar donde cuentan con genetistas, técnicos de laboratorio y de enfermedades clínicas, etc. "Esta persona que se incorpore va a poder, mientras analiza este tumor, apoyarse en este equipo para encontrar una diana y aplicar nuevos tratamientos", relata Cardona.

Para la directora de la Fundación Cris contra el Cáncer el caso ha permitido a la sociedad "darse cuenta de la necesidad de invertir en investigación". Algo que ayudará a que puedan seguir apostando "muy fuerte" por este tipo de unidades de cáncer infantil. "Sabíamos que lo iban a conseguir. Manuel va a dar vida a otros niños que vendrán", afirma Marta Cardona.

Aunque el objetivo haya sido logrado, todavía se puede colaborar con la causa para que este proyecto de investigación del rabdoide vaya más allá de los tres años. Todo ello a través del siguiente enlace facilitado por la Fundación Cris contra el Cáncer.

Además, este próximo sábado, 18 de marzo, tendrá lugar en Villasarracino el II Duatlón Cross Open, cuyos beneficios irán en su totalidad al proyecto de investigación del cáncer. La inscripción al mismo se puede hacer a través del siguiente enlace.

Duatlón solidario por Manuel Fernández, el pequeño de 18 meses fallecido por un cáncer rabdoide.

