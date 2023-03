"Un sueño materializado": abre sus puertas la nueva sede de la Asociación Esclerosis Múltiple Valladolid

Valladolid está de estreno con las nuevas instalaciones de la Asociación de Esclerosis Múltiple, que están ubicadas en el antiguo colegio Constanza Martín. Un momento muy especial para las personas que padecen esta enfermedad, que son más de 1.000 en Valladolid y provincia gracias a la apertura de este centro que cuenta con 400 metros cuadrados.

El presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid, Javier Tovar Carravilla, ha afirmado que esta nueva sede es un "sueño que se ha materializado" y ha dado las gracias a todos los que han formado parte del proceso. La iniciativa 'Apadrina un ladrillo' ha aportado 71.300 euros de 170.000 euros que ha costado la reforma integra del lugar. Lo han remodelado entero y cada uno "ha aportado lo mejor de sí mismo".

Ha sido más de un año y medio de "estar juntos" y llevar a cabo un proyecto que ayudará a mejorar la vida de muchas personas y de sus familias. El presidente finalizaba dando las gracias "por la oportunidad, el sitio, el apoyo y el cariño".

Asimismo, ha dado paso en la inauguración a la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, Vicky Soto, quien puso "el primer ladrillo". La concejala, por su parte, ha bromeado con que el presidente es "persuasivo" y se dio cuenta de que había un colegio "que reunía las condiciones para ser sede".

"Los afectados por esclerosis, tristemente, cada vez son más. Cada vez más gente joven necesita terapias. atención y apoyo de la asociación", lamentaba. Razón por la que "necesitan apoyo y acogida". Además, Vicky Soto ha puntualizado que también le da "vida al barrio". Lo que buscan con él es que se convierta en un "referente para la Comunidad en el tratamiento de esta enfermedad".

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, también ha querido estar en la presentación de esta nueva sede. Desde la institución provincial han aportado 10.000 euros para "cubrir todas las necesidades que hay". También ha querido dar la enhorabuena por el "trabajo constante" y por la "sonrisa" que su presidente siempre ha demostrado.

Por otro lado, ha hablado la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, quien ha agradecido que les hayan dejado formar parte "de este sueño". Más de 400 metros cuadrados de "beneficio" para esas personas y sus familias. Recordaba un dato que había hablado con el presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple minutos antes del acto: "Cada 6-8 horas hay un nuevo caso en España", un apunte que le servía para recordar la importancia de esta sede.

A la cita no ha querido faltar J.J.Vaquero, quien se ha acordado de su compañero Alex Clavero, que también ha estado dando visibilidad a este proyecto. "La visibilidad es crucial porque si la gente no sabe lo que pasa, no les pueden ayudar", afirmaba. Asimismo, ha recordado que, al poco de empezar con el proyecto, la esclerosis múltiple "le tocó de cerca".

Por último, ha sido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha intervenido afirmando que se trata de un momento de "alegría" para la ciudad. "Hoy, Valladolid es un poco mejor", aseguraba. Asimismo, reconocía que es una asociación "presidida por una persona con una sonrisa padeciendo esta enfermedad, es valiosísimo".

"Reconocimiento del 33%"

Una de las peticiones que desde la Asociación de Esclerosis Múltiple han realizado es el "reconocimiento del 33%". Su presidente ha lamentado que la esclerosis "no es latente a primera vista". Ponía de ejemplo que, en su caso, se lo diagnosticaron en el año 2000 y hasta 2012 no estuvo en silla de ruedas. Por ello, cree que parece que "tienes que demostrarlo".

Sigue los temas que te interesan