Doce toreros de Valladolid: Roberto Domínguez (III)

La temporada de 1975 fue la del inicio del camino que siempre había soñado Roberto. Ese año sumó 35 corridas de toros; su nombre ya sonaba en los ámbitos taurinos y debutó en plazas de ferias tan importantes como Pamplona, Bilbao, Logroño, et. Y tres tardes en Valladolid. No está demasiado afortunado en sus novedosas actuaciones, entre otras cosas porque los albaserradas, césarmorenos, pabloromeros, palhas, etc., etc., no son precisamente “hermanitas de la caridad”.

La corrida de Beneficencia presidida por Franco en 1975

Fue la última corrida que presidió Franco el 12 de junio, (murió ese año) y la primera que toreaba el diestro vallisoletano. Los toros de Bohórquez fueron rechazados por completo y sustituidos por una corrida de Sepúlveda; ante el cambio se quitó de en medio Angel Teruel, que a la vez fue sustituido por Ruíz Miguel. Completaron la terna Pedro Moya, "Capea", y el de Valladolid. La reseña de El Ruedo decía sobre Roberto Domínguez: "Su lote no fue bueno y el vallisoletano no estuvo bien. Salió estrafalariamente vestido. Su traje de matices verdaderamente insospechados"...

Roberto explicaba -lo recogemos de mí libro- lo de aquel "estrafalario vestido": "Fue un diseño que hice para aquella corrida de Beneficencia y que presidió Franco. Un vestido gris bordado en negro y con remates de oro. Era un traje impresionista. Pasó que no tuve suerte esa tarde y quedó en el fracaso del vestido, pero si llego a salir a hombros hubiera sido una maravilla". Fue un pequeño varapalo al innovador torero.

Franco, flanqueado por Ruiz Miguel, El Capea y Domínguez Foto cedida

“Bautismo de sangre” y tres corridas en la feria de Valladolid

Esa misma temporada recibe su primer bautismo de sangre, aunque no es aparatosa ni grave la cogida. Ocurrió en Colmenar Viejo el día 30 de agosto con un encierro de Alonso Moreno. Era el tercero de la terna junto a Paquirri y Manolo Arruza. Una cornada envainada, o interna, le afectó al sistema muscular y le privó de matar el segundo de su lote. Pero ya decimos que apenas tuvo importancia, porque al día siguiente hacía el paseíllo en la plaza de toros de Calahorra consiguiendo dos orejas.

En esa etapa, Roberto comienza a utilizar magistralmente el descabello. Aunque él siempre dijo “que descabellaba bien, porque mataba muy mal con la espada” Foto cedida

En la feria matea vallisoletana, Jumillano lo incluye en tres tardes con triunfos importantes. Todo había cambiado entre torero y apoderado y en Valladolid mandan ambos; uno por el poder que otorga ser empresario, el otro tiene partidarios. Hace el primer paseo junto a Paula y Manolo Arruza, Roberto consigue dos orejas. Al día siguiente, con un encierro de Juan Mari Pérez Tabernero, corta cuatro orejas y dos rabos; le acompañaron en el cartel Paquirri y Alcalde. La tercera y última actuación en la feria de San Mateo alterna con Robles y Paco Alcalde; silencio y palmas dicen las crónicas de aquel día. Los aficionados vallisoletanos se vuelven locos de satisfacción con su torero.

Fue, pues, un año magnífico para el torero, que había encontrado en Jumillano su auténtico valedor.

Respecto a los trofeos conseguidos esa temporada hay que destacar el de "Mejor Estocada" en la feria de San Isidro; trofeo feria de San Pedro de Burgos y su segundo trofeo de San Pedro Regalado en Valladolid. Este año de confirmación de alternativa hizo su debut en otras plazas francesas como Mont de Marsan; Arlés; Bayona, donde corta dos orejas a un toro de Rocío de la Cámara y Frejus donde corta otra oreja a uno de Murube.

1976. Debuta en Valencia, Barcelona, Málaga, corrida de la Prensa y confirma en México

La temporada de 1976 fue madrugadora, porque lo habitual durante estos primeros años de alternativa era no acudir a las primeras ferias de la temporada. Pero este año algo había cambiado y comienza en Santa Cruz de Tenerife; era cuando en el coso "chicharrero" se celebraban numerosos festejos taurinos.

Ahora, desgraciadamente, se ha suprimido la fiesta vía decreto. La corrida de Tenerife sirvió de prólogo para completar una temporada importante, no ya por el número de festejos o triunfos, -sumó treinta y una corridas de toros en España- sino porque entró en Valencia y Barcelona, toreó la Corrida de la Prensa con victorinos y cruzó el Atlántico para presentarse en México.

El día 16 de marzo hace por vez primera el paseíllo en el coso de Valencia. En Málaga también debuta este año y lo hace en la tradicional corrida del Domingo de Resurrección.

En Valladolid se celebra la fiesta del patrono y allí no puede faltar el diestro de la tierra; la corrida se celebra el día 16 de mayo y se anuncia un cartel regionalista, pero encabezado por un torero universal: Santiago Martín, “El Viti”, Domínguez y el palentino, “El Regio”. Los toros fueron de Lisardo Sánchez y el trofeo le fue otorgado a El Regio.

El diestro vallisoletano en una de sus primeras tardes venteñas Foto cedida

Luego actuaría en Madrid dos tardes. Jardón era el empresario de Madrid, y con él negoció Jumillano la inclusión de su torero; una de cal y otra de arena, me refiero a cómo fue "colocado" en los carteles Roberto Domínguez. En la primera actuación lo hizo con toreros de primera línea: Paula, Manzanares y ganado de Pablo Mayoral (La Laguna). Roberto dio una vuelta al ruedo en el primero de su lote y dejó su impronta ante el público madrileño. Dos días más tarde fue su segunda actuación en Las Ventas; toros de Palha y con dos “legionarios” del toro: Miguel Márquez y Dámaso González.

El día 30 de mayo de 1976 hizo su presentación en Barcelona como matador de toros -como novillero lo había hecho en 1972-. Alternó esa tarde con El Niño de la Capea y Currillo. Roberto fue obligado a dar una vuelta al ruedo por su faena al de Sepúlveda.

La corrida de la Prensa: fracaso ganadero de Victorino

Fue un festejo en el que hubo fracaso ganadero y desilusión de los diestros actuantes: Miguel Márquez, Julio Robles y Roberto Domínguez. Los titulares de prensa de aquella tarde lo decían todo: Zabala en ABC: “Fue un fracaso sin paliativos”. Vidal en El País: “perdió el cartel hasta el apuntador”. El ganadero declaraba: “El más desilusionado he sido yo”. Y los toreros decían: “La corrida ha sido difícil para los toreros” (Miguel Márquez). Robles decía: “Los toros han sido antivictorinos”. Y Roberto matizaba con indirectas: “He observado en la plaza alguna tendencia colombófila”. Y es que, al parecer, hubo intento de que Palomo Linares torease esa corrida en el puesto del vallisoletano, aunque al final el empresario no aceptó las presiones de los Lozano que apoderaban al diestro de Linares.

Roberto trasteando genuflexo a un victorino en la Corrida de la Prensa de 1976 Foto cedida

Tras la actuación de Madrid actuó en Vinaroz y Burgos. Vuelve a Barcelona el 18 de julio para anunciarse con un corridón de toros de Baltasar Ibán junto a Camino y El Viti. El vallisoletano dio una vuelta al ruedo y cortó una oreja al que cerraba plaza. Ello le permitió volver a otra plaza del poderoso Balañá; en esta ocasión a Tarragona una semana después con José Fuentes y Ruiz Miguel y por delante Bohórquez abriendo plaza con un encierro de José Escobar. Domínguez paseó una oreja de cada toro.

Nuevo en varias plazas y viaje relámpago a México

Es agosto, y hay varias plazas en las que hace el paseíllo desmonterado, señal de nuevo. Torea en Iscar y en Gijón. En Bilbao con Miuras junto a Manolo Cortés y El Puno. Debuta en Alicante y Cuenca. Le siguen Colmenar y Palencia donde corta tres orejas. Hace el paseíllo en Medina del Campo y Navacerrada, y el 14 de septiembre Jumillano le había organizado su debut en tierras mexicanas con un doblete en un coso improvisado en el Palacio de los Deportes de la capital azteca. Y vuelta a España donde en la feria de su tierra hace el paseíllo dos tardes.

Valladolid: dos orejas y rabo y un mano a mano con Camino

Había sido herido levemente en la última corrida en México, pero no fue óbice para que hiciera el paseo el 20 de septiembre en el coso del Paseo de Zorrilla, donde Jumillano lo había colocado en dos tardes. En la primera tarde, junto a Teruel y Manzanares, Roberto cortó las dos orejas y el rabo a gran toro de Paco Galache. Tres días más tarde se anunciaba en un mano a mano con el maestro Paco Camino, que ya anunciaba su retiro del toreo. Las crónicas de aquél día dicen que fue un fracaso estrepitoso por culpa del ganado de María Lourdes Martín Pérez Tabernero.

Termina la temporada en Logro y gira mexicana

Finalizó la temporada en la feria de Logroño con un encierro del Conde de la Corte y acartelado con Ángel Teruel y Currillo. Roberto cortó dos orejas. Tras un breve descanso, en noviembre inicia una gira por México donde actúa en diez festejos que su apoderado le había concertado a raíz de su debut en septiembre. Toreó cuatro tardes en Guadalajara, dos en Acapulco, y una tarde en Tlasxcala, Irapuato, Monterrey y León.

Fallece su tío Fernando

El 23 de noviembre de 1976 fallece Fernando Domínguez en Valladolid. “Nadie niega a Fernando Domínguez que con el capote y la muleta es uno de los que mejor torean en la actualidad, nadie, justamente, puede regatear sus méritos. Tiene en la ejecución de las suertes arrogancia, quietud, gracia, majestuosidad, elegancia, arte purísimo, en fin. Eran palabras José María de Cossío reflejadas en su enciclopedia.

Roberto conversaba en 1983 con Santiago José Saiz en Cuadernos Vallisoletanos y le preguntaba: “Tu tío se sentía, andaba, hablaba, pensaba y callaba en torero, siempre en torero”. “Sí, así era mi tío, -respondía Roberto-. En general, también, antes, todos los grandes toreros estaban más en esa postura". ¿Tú no? -inquiría Saiz- "Es posible que a mí eso me haya perjudicado, pero yo, no, fuera de la plaza y de la profesión procuro ser un ciudadano normal, incluso pasar desapercibido. Me siento mejor”.

Foto de familia: María Antonia, hermana de Roberto, su tío Fernando, Roberto y su padre, Félix Domínguez.

Fuente: Libro “Roberto a Secas” (1992) Santos García Catalán

Sigue los temas que te interesan