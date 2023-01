Más detalles del proyecto de InoBat con el que sueña Valladolid: 80 hectáreas, una inversión de 3.000 millones y varias fases de construcción

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, visitaba este lunes Eslovaquia con el fin de impulsar la llegada a España de nuevas inversiones que están vinculadas a la fabricación de baterías que se precisan para fomentar la nueva movilidad eléctrica conectada, en una visita en la que también estuvo presente el alcalde de Valladolid.

La ciudad espera la decisión de InoBat para instalarse en la capital del Pisuerga y el alcalde de Valladolid ha vuelto de ese encuentro sumamente satisfecho y con la idea de que, finalmente, la compañía se instalara en la ciudad en una decisión que conoceremos los próximos meses.

“No me gusta hablar de plazos ni ser portavoz de las empresas. Nos han hablado del horizonte de marzo”, ha asegurado el primer edil socialista. Ha añadido que nada más acabar con el encuentro “nos llamaron y nos dijeron que probablemente la semana que viene se planten en Valladolid”, ha afirmado.

Óscar Puente ha asegurado que “las cosas van bien” y ha explicado que “es optimista con fundamento en este caso”. Además ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación en la mañana de este martes, 17 de enero, que “en las próximas semanas se van a dar los pasos decisivos para que el proyecto sea una realidad”.

Un “grandísimo” proyecto, como lo ha calificado el regidor de Valladolid, que ha dado más detalles sobre el mismo. “Tardará mínimo dos años en desarrollarse” y “va a ocupar 80 hectáreas de suelo” mientras que la “inversión va a ser de 3.000 millones” y va a contar “con varias fases de construcción”, todo en el caso de que Valladolid sea la ciudad elegida por la marca eslovaca.

“Vengo muy esperanzado y me ha gustado mucho lo que he visto allí. Veo un proyecto de gente joven, dinámica, ambiciosa y quieren comerse el mundo. Tienen un proyecto detrás, desde el punto de vista tecnológico que es tremendamente innovador con profesionales muy potentes en óptica técnica y en la materia financiera”, ha explicado.

Puente “viene muy contento” y ha asegurado que “me encantaría que este proyecto acabara en Valladolid” porque, como ha defendido, “será una de las grandes empresas del mundo en el futuro”.

Una empresa joven que cuenta con la etiqueta de Proyecto de Interés Europeo, hecho que abre puertas a la hora de buscar financiación y que pueden convertir a InoBat en una de las grandes potencias en electromovilidad en el mundo.

Switch Mobility

“Estamos en stand by con Switch Mobility. Las ayudas están condicionadas, por lo que si no hay movimientos, no hay ayudas”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que, como la ciudad, se encuentra a la espera de que comiencen las obras en los antiguos terrenos de ACOR, donde se ubicaría esta marca.

Desde el Ayuntamiento de Valladolid se encuentran a la espera de que Switch mueva ficha para seguir ofreciendo esas ayudas. “Respetamos lo que nos han dicho. Están trabajando en estos momentos en corregir algunas partes de su sección I+D y de su sección comercial”, ha añadido el regidor vallisoletano.

La marca, como ha apuntado Óscar Puente “está empezando a tener pedidos en España”. El alcalde de Valladolid ha informado de que “la semana pasado se adjudicó un concurso en el Levante, en un municipio” pero ha aseverado que “vamos a respetar sus plazos”.

“En cuanto puedan empezar con la construcción de la fábrica tanto la Junta de Castilla y León como nosotros aportaremos las ayudas condicionadas al desarrollo de la fábrica”.

