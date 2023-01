Puente se niega a ser "el Risto de la Operación Triunfo que ha montado el PP" para designar a Carnero

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha preferido no juzgar este jueves la candidatura del popular Jesús Julio Carnero a la Alcaldía pero ha aprovechado a lanzar un dardo al PP por la tardanza en su elección. "Me niego a ser el Risto de la Operación Triunfo que ha montado el PP. No voy a hacer valoraciones", ha afirmado.

Puente ha asegurado que le desea "lo mejor" y que le tiene "mucho afecto" pero se ha mostrado convencido de que no le va a quitar el puesto tras las elecciones municipales de mayo. "Yo estoy a lo mío, yo tengo un pacto con los ciudadanos de Valladolid que he renovado y que espero renovar por otros cuatro años, y lo que hagan mis adversarios me da igual", ha señalado.

El alcalde ha asegurado que "habrá tiempo de debatir y de valorar" y que a él le toca "gobernar". Como ejemplo, ha puesto su visita de este miércoles a Barcelona, con el anuncio de una etapa contrarreloj en Valladolid en la próxima Vuelta a España, y su viaje a Bratislava este viernes para "pelear por la fábrica de baterías". "Ese es mi trabajo", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan