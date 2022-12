Vendedores de ilusión, compradores de suerte

Los castellanos y leoneses gastarán de media en Navidad unos 564 euros de la mano de un presupuesto que se mantiene pero que estará condicionado por la inflación y también por la inestabilidad económica. También por el levantamiento de las restricciones del coronavirus, como ha informado la Unión de Consumidores (UCE).

El mayor desembolso, apunta este estudio, se empleará para costear las cenas y comidas con 177 euros, lo que supone un 31% del desembolso, y destinarán también 108 euros a comprar lotería, lo que supone casi el 20% de este gasto.

Pasear por Valladolid es disfrutar de todo el encanto navideño y ver esas colas en las diferentes administraciones de lotería en busca del décimo de la suerte para “tapar agujeros”, mirando al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará ese jueves, 22 de diciembre.

Los loteros de la ciudad del Pisuerga coinciden en señalar que está siendo una campaña buena mientras que los compradores buscan su suerte.

Colas en la Administración de Loterías 'El Gato Negro' de Valladolid

De Barcelona a Valladolid en busca de premio

Paseando por la calle Santiago de Valladolid nos encontramos con una de esas colas. En la Administración de Loterías Número 22, más conocida como la de ‘Las Francesas’. En esa amalgama de personas, mayores y más jóvenes que buscan su suerte, nos encontramos con Borja Flores y Elena Jiménez. Ellos son de Barcelona y han aterrizado en Valladolid unos días para visitar a una pareja de amigos que ha venido a vivir a la ciudad.

“Buscamos Lotería de Navidad, suerte, dinero, fortuna… lo buscamos todo”, aseguran en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, acompañados de un carrito en el que está su hija pequeña, que pasa, de momento, de esta suerte que sí que buscan sus padres.

Borja y Elena en la administración de loterías de Las Francesas

Van a comprar ocho décimos, ni más ni menos. Tanto para ellos como para repartir con la familia. Dicen que compartir es vivir y que la suerte es mejor eso, compartirla. Han comprado boletos ya en varias comunidades: en Barcelona, su ciudad natal, también en Madrid, en Badajoz, y en Valladolid se han hecho con un tres. El que les faltaba.

Si les toca El Gordo de la Lotería de Navidad, taparán unos agujeritos. “El dinero viene ahora mejor que nunca. En Barcelona, el precio de la vida está muy caro”, apuntan.

Volver al año 1984

En ese punto hablamos también con Alfonso Cermeño, el propietario de la administración de ‘Las Francesas’. De 41 años de edad suma su sexta campaña de Navidad. Él es nacido en Guardo (Palencia) y vive esta campaña con la ilusión de repartir el premio más grande dentro del sorteo que se va a celebrar a finales de este mes.

“Estamos trabajando muy bien. Era complicado llegar a las ventas del año pasado, pero las estamos superando este 2022. Tras la pandemia hemos apreciado que la gente compra más y que nos hemos recuperado tras dos años malos”, asegura en declaraciones a este periódico.

Añade que llevan un ocho y que la gente demanda el 13, el 15, el 69 y el 17. “Este año piden mucho el cuatro, no sabemos por qué”, asegura el propietario de la administración vallisoletana que hace un llamamiento a “no perder la ilusión” porque al final el sorteo es como “unos pequeños Reyes Magos para la gente adulta”.

Alfonso Cermeño en su administración

“Hemos dado dos quintos premios hace dos años. El premio más emblemático fue en el año 1984 cuando repartimos el Gordo de la Lotería de Navidad de forma íntegra e inundamos la provincia de millones. En estos seis años que llevo al frente hemos dado unos 12-13 millones de euros en premios aproximadamente”, explica orgulloso.

Su ilusión es, sin lugar a duda, volver a repartir el premio más grande del sorteo. “Es el sueño de todo lotero. El esfuerzo que hacemos en las campañas navideñas es para ello. Queremos volver a inundar la ciudad o la provincia de dinero”, señala.

Llamada a la ilusión

Otra de las administraciones más importantes de Valladolid es la número 18. La conocida como ‘El Gato Negro’ que se sitúa en la Plaza Mayor de la ciudad. Allí nos espera Julio Manuel Díez Molpeceres, de 55 años, que suma cinco como lotero de dicha administración y que ha repartido unos cuantos premios, a lo largo de los últimos años.

En términos generales, las ventas van parecidas al año pasado. “Tengo un inconveniente. Este año me han puesto una grúa delante del negocio. Quita la visibilidad y mucha gente me ha dicho que no han podido encontrar mi negocio. Me dicen que se van sin encontrarme”, asegura Julio molesto.

Julio Manuel Díez, de la administración 'El Gato Negro'

Explica que el número de la casa es su código postal, el 47.001. Además, explica que en estos cinco años “salen a un premio gordo al año”. Han dado el tercer premio del Sorteo de El Niño, hace dos años, y el pasado el cuarto de la Lotería de Navidad, unos días antes habíamos repartido ‘El Millón del Euromillones’.

Para finalizar asegura que “tienen la ilusión del Gordo de la Lotería de Navidad este año” y que “quiere trabajar muchos años más repartiendo alegría e ilusión”.

Sigue los temas que te interesan