Virginia Muñoz, presidenta de los transportistas de Valladolid: "Se están negociando mejoras, no es el momento de paros"

No le hace falta ponerse al volante de un camión para conocer de primera mano qué necesita el sector del transporte por carretera. No en vano, dirige desde 2001 una empresa familiar que lleva años recorriendo las carreteras de España.

Virginia Muñoz (Valladolid, 1978), acaba de ser nombrada la primera presidenta de Asetras (Asociación Empresarial de Transporte de Valladolid).

Durante los próximos cuatro años tendrá que lidiar con los problemas, demandas y retos de 300 socios y una flota de 2.500 camiones de la provincia.

Y todo ello en medio del segundo paro convocado en lo que va de año por la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera. Sus representantes mantienen su pulso al Gobierno nacional porque, aseguran, siguen trabajando a pérdidas, con unos precios del gasoil que continúan rondando los dos euros el litro.

Un paro que comenzará en la madrugada de mañana domingo al lunes 14 de noviembre, si antes no hay fumata blanca en las negociaciones que mantiene dicha plataforma con el Ministerio.

Y en medio de todo este panorama, Virginia da un paso adelante y se pone al frente de una de las asociaciones de transportistas que defienden los intereses de un sector que emplea en Castilla y León a cerca de 94.000 trabajadores. Cada día salen a las carreteras para iniciar sus rutas nacionales e internacionales, a veces sin saber si ese mes les saldrá rentable ponerse al volante de su camión durante días.

Ahora, la nueva presidenta de Asetras tiene por delante el reto de cumplir con objetivos muy concretos para llevar a sus asociados a una mejora de sus empleos.

Como diría aquella canción, ¿qué hace una mujer como tú, en una asociación como ésta? La pregunta sería machista si no fuera porque lo que queda claro es que en el transporte por carretera no hay techos de cristal...

Sí, es verdad. Llevo muchos años en este sector, además, y es evidente que no es cuestión de sexos, sino de valía. Cada cual tiene sus dones. Lo que sí es verdad es que es la primera vez que una mujer se pone al frente de Asetras.

Por delante, cuatro años para mejorar las cosas. ¿Cómo?

Bueno, la situación es complicada, pero vamos a trabajar por llegar más a los socios, aportarles más información y también más formación, teniendo en cuenta todas las opiniones porque así mejoraremos todos.

Necesitamos impulsar la digitalización de los procesos y estar preparados para los cambios que vienen.

¿De qué cambios hablamos?

El sector del transporte y de la movilidad está cambiando mucho. En este sentido, por ejemplo, muchos podrían pesar que la tecnología es una amenaza para nuestro sector, cuando es todo lo contrario, es una aliada.

Lo que sí es cierto es que la transición ecológica nos puede hacer dudar a la hora de tomar decisiones de compra de flotas por el tema de los combustibles. Existe un problema real con aquellas familias que invirtieron en camiones de GNL (Gas Natural Licuado) porque después de dispararse los precios de este combustible, han quedado fuera de las ayudas. Creemos que hay que ser sostenibles, pero con un equilibrio.

Nosotros debemos estar preparados para los cambios, pero estos también deben ser acordes con la realidad. Es un momento complicado, qué duda cabe. Por ejemplo, consideramos que es importante llegar a acuerdos para ser más sostenibles, tal y como indica la Agenda 2030, pero sin perder la cabeza.

Asetras, como el resto de organizaciones que representan los intereses de los transportistas en Castilla y León, ha dicho 'no' al paro anunciado para este domingo a última hora del día...

Sí, nosotros creemos que no es el momento adecuado. Además, se han conseguido cosas importantes que nunca antes habíamos logrado, como que el transportista no tenga que ser el que descargue y cargue el producto, por ejemplo.

También creemos que estando como están abiertas las vías de negociación con el Gobierno, con el que se está hablando de llegar a acuerdos en más asuntos, lo más idóneo es mantener esas conversaciones.

La Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera mantiene el pulso al Gobierno con el anuncio de un nuevo paro con inicio previsto desde la madrugada de mañana domingo pero nosotros esperamos que se tomen las medidas de seguridad que se tengan que tomar para que nos dejen trabajar y salir a la carretera a quienes optamos por seguir trabajando.

La verdad es que no creemos que vaya a haber incidentes en Castilla y León porque nadie se ha sumado a este paro en la Comunidad. Cuando dicen que trabajan a pérdidas, hay que ver cada gestor en su empresa qué números tiene porque si es así, tienen que cerrar o decidir qué encargos y qué rutas coger y cuáles ya no. No es fácil.

Lo que esperamos es poder trabajar con normalidad y en paz. De hecho, ningún socio de Asetras ha comunicado que vaya a secundar este paro.

En esas conversaciones con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ¿qué cuestiones pondría usted encima de la mesa para negociar?

Bueno, necesitamos más ayudas directas. Hay que impulsar o facilitar la contratación y esto sólo puede hacerse rebajando las cuotas a la Seguridad Social. Ésa sí que sería una ayuda de verdad para el sector, para las empresas y para los autónomos que salen cada día con su camión en las actuales circunstancias.

Contratar un camionero cuesta entre 3.500 y 4.000 euros al mes incluidas esas cuotas y como mínimo si hablamos de una ruta nacional. Y llenar el depósito de uno de estos vehículos pesados, en torno a los 2.000 euros tal y como continúan los precios del gasóleo. Ese combustible lo paga también la empresa, excepto si el camión es propiedad de un autónomo.

Los sobrecostes son una realidad, pero hay vías abiertas de negociación en este momento que debemos aprovechar para mejorar la situación. Parar ahora mismo el transporte de mercancías por carretera no es la solución.

¿Están llegando las ayudas que se pactaron en marzo tras el primer paro secundado y que mantuvo a España en una situación límite?

Sí, sí que están llegando. Ésa es la realidad. No sólo la del descuento por litro de combustible. También las del kit digital provenientes de los Fondos Next Generation, por ejemplo, que nos están sirviendo para mejorar y adaptar los entornos web de autónomos y empresas, y eso es importante.

Sigue los temas que te interesan