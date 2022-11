Unos premios repletos de sabor: Valladolid se rinde ante los mejores pinchos a nivel nacional y mundial

Noticias relacionadas Los fogones de Valladolid se encienden para preparar la mejor tapa del mundo

Valladolid se ha convertido durante estas semanas en la ciudad de la gastronomía por excelencia. No solo han pisado por aquí cocineros vallisoletanos, sino que han acudido chefs nacionales e internacionales para saborear un poco de las delicias que se cocinan en los fogones de la Cúpula del Milenio.

Este miércoles 9 de noviembre se ha podido conocer al ganador mundial de la tapa, que este año tiene el sabor de Emiratos Árabes. El trofeo ha ido a las manos del cocinero Hyatt Centric con su ‘Cijara Baba Ganoush’. Por otro lado, el premio de Campeón de España del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 2022 se ha ido a Álava para Ariel Munguía. Ambos han recibido un cheque de 10.000 euros.

Han sido dieciséis cocineros los que han disputado esta prueba repleta de sabor para elegir la mejor tapa a nivel mundial. Y es que, ya lo añadía la concejala de Cultura, Ana Redondo, esta misma mañana cuando decía que, pese a que compitan de forma internacional, hay un gran guiño a España, con la tapa porque “no hay nada que nos caracterice más”.

Chaquetillas, delantales, colores y mucho olor a buena comida es lo que invadía la Cúpula del Milenio en estas semanas en las que todos competían por convertirse en la mejor tapa. El jurado ha tenido una tarea muy difícil porque todos han puesto su gran empeño para que su creación fuera la mejor del concurso.

Campeones a nivel nacional

El segundo puesto ha ido para Carla Peyrón del restaurante Enigma, en Barcelona, debido a su gran tapa llamada ‘Sweet tartar’. Se llevó un cheque de 5.000 euros y está hermanada con el restaurante Trasto de Valladolid. Con un tercer premio ha quedado Alberto Montes, del restaurante Atrio de Cáceres gracias a su manjar llamado ‘Tomate un baño’. Él se ha llevado 2.500 euros y un trofeo. Su restaurante está hermanado a Atypikal.

El accésit a mejor concepto de tapa del concurso nacional ha sido para Mitxel Suárez con ‘Bollo de Maite-Quilla’ del restaurante Borda Berri, en Álava. El accésit a la tapa más tradicional ha ido para Ana Rosa Lasheras con ‘¡BacaÑuelo!’ de Café Restaurante Tizona, ubicado en Logroño. Y, finalmente, el accésit a la tapa más vanguardista se lo ha llevado Rubén González con su manjar llamado ‘Octópoda Solo Pulpo’ de El Cafetín de Pontevedra.

Campeones del mundo

Las tapas también han tenido su reconocimiento a nivel mundial con la participación de 16 países: Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, México, Ecuador, Singapur, Panamá, Emiratos Árabes, Singapur, la India, Egipto, Reino Unido, Malta, Eslovenia y Portugal.

El subcampeón ha sido Yee Tak Frederick Wong del restaurante Poni, en Nueva Zelanda. Él ha innovado con su tapa ‘Ash dog’. Con un tercer premio ha quedado James Russell Kikwoood del restaurante Browns Brasserie de Reino Unido y su tapa ‘Mar y montaña’.

Por otra parte, el accésit al mejor concepto de tapa ha sido para Alejandro San José, del restaurante Habanero Taquería con su ‘Salbut Criollo’. Una tapa que en la pasada edición le hizo escalar a lo más alto del pódium y convertirse en el ganador a nivel nacional.

Por otro lado, el accésit a la tapa más tradicional ha sido para Joana Duarte del restaurante ´Pao de Canela en Portugal por su tapa ‘Mordisco Atlántico’. Finalmente, el accésit a la tapa más vanguardista ha sido para Amber Heaton del restaurante Cucina Vino, de Australia con su espectacular ‘Ceviche de Salmón’.

El jurado ha estado compuesto por diversas personas del gremio. Entre ellos: el presidente Francis Paniego con la restauradora vallisoletana María José San Román, que tiene dos soles Repsol. Además de la propietaria de La Casa del Pregonero de Chinchón, Miriam Hernández, y el chef Juan Pozuelo. Por otra parte, también estarán valorando las creaciones culinarias la chef Sacha Hormaechea, el periodista Jonatan Armengol y Rafael García Santos de Lo Mejor de la Gastronomía. También los acompañarán Iván Sanz de la bodega Dehesa de los Canónigos, la periodista Loles Silva y Marti Buckley, colaboradora de The New York Times, The Guardian y Food & Wine.

Todas las tapas que han participado en el concurso se pueden probar hasta el domingo en los restaurantes hermanados al mismo. A mayores, durante el 12 y 13 de noviembre, los ciudadanos podrán degustar cuatro tapas ganadoras y dos bebidas en la Cúpula del Milenio por 15 euros.

