Polémica en un conocido bar de Valladolid por supuestamente prohibir la entrada a unas personas con discapacidad

La polémica en Valladolid ha vuelto a saltar en redes sociales después de que una usuaria de Twitter haya denunciado que el conocido bar de copas El Buzón en la calle San Lorenzo supuestamente ha "prohibido la entrada" a un grupo de personas con discapacidad psíquica alegando la "excusa barata" de que era por cuestión de "imagen".

Los hechos han ocurrido sobre las 18:00 horas de este pasado sábado. La internauta, igualmente, ha remarcado que "es una vergüenza" que en 2022 "siga habiendo gente así".

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido ponerse en contacto con los responsables del establecimiento, que han alegado que "no ha fue nada en contra de ellos ni de nadie", ya que todo ha ocurrido porque "había un cumpleaños" y no dejaron pasar a ninguna persona "que no estuviera invitada".

Los responsables del local han asegurado que este grupo de chavales "han ido más veces y jamás se les ha dicho nada", al mismo tiempo que han remarcado que se les ha "tratado como al resto de gente, que es lo que se tiene que hacer". "Si yo tengo reservado mi negocio para un evento privado lo que no puedo hacer es dejar entrar a más gente", han aclarado.

Los dueños del establecimiento han lamentado las informaciones que se están publicando cuando "sois el único medio que se ha puesto en contacto con nosotros para dar nuestra versión".

Además, desde el bar El Buzón han explicado que "siguen estando invitados a ir siempre que quieran" y que, igualmente, les van a ofrecer hacer "un evento privado exclusivamente para ellos el día que quieran". "Están invitados a venir, disfrutar y tomar lo que quieran porque desde aquí somos conscientes de que tanto ellos como nosotros somos personas iguales", han aseverado en declaraciones a este periódico.

Por último, han reiterado que su intención "en ningún momento" ha sido que se "sintiesen ofendidos". "Somos conscientes de la cantidad de injusticias que hay sobre tantas personas hoy en día, pero jamás hemos sido ni seremos partícipes de ellas", han sentenciado.

Fundación Personas ha emitido un breve comunicado en el que han asegurado que vienen realizando actividades de "ocio inclusivo" cada día con "total normalidad y con actitudes positivas" de toda la sociedad. Por ello, este "caso aislado merece" toda su "atención" y se encuentran "recopilando toda la información" para seguir dando pasos de "futuro en la plena inclusión". "Las personas con discapacidad intelecual somos ciudadanos activos de pleno derecho", han sentenciado.

Sigue los temas que te interesan