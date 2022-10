Los alcaldes de León y Valladolid, ambos del PSOE, cruzan palabras por el "centralismo": "No es necesario provocar"

Óscar Puente, alcalde de Valladolid, y José Antonio Diez, regidor de León, ambos del PSOE, han tenido un cruce de palabras en Twitter ante el porcentaje presupuestario dedicado en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 en ambas provincias. Todo ha comenzado tras las palabras del vallisoletano, quien ha asegurado que Valladolid "prospera", pero no gracias a la "mantra del centralismo" ni al "trato que recibe" desde la Junta de Castilla y León.

Un mensaje que ha respondido Diez y le ha pedido a su homólogo que "no es necesario provocar constantemente". Puente ha recordado que "basta con examinar las inversiones de los últimos 25 años" para ver que "esto es lo habitual". Unas declaraciones a las que el regidor leonés ha contestado que Valladolid "no sería lo que es" sin el "brutal centralismo" del ejecutivo autonómico y los 6.000 millones de euros "no provincializados". "No engañéis", ha añadido.

Asimismo, Diez ha recordado que "otro año" se repite el "agravio" que "niegan", y ha pedido, "con todo el respeto, un poco de objetividad".

