Aficionados del Real Valladolid se unen en el estadio al grito de “el escudo no se toca”

Las reacciones al cambio de escudo del Real Valladolid no se hicieron esperar. Meses atrás, los aficionados ya decían: “El escudo no se toca”, ante la promesa de Ronaldo Nazario de no modificar demasiado la imagen del club. Sin embargo, esta misma semana, coincidiendo con el 94 aniversario, mostraban cómo iba a ser la nueva versión. Un diseño en el que se ha suprimido la laureada, desaparecen los castillos y varios elementos han sido modificados.

Desde el propio club expresaban que era una “vuelta al origen”, centrándose en un cambio principal de los colores. Afirmaban que en el anterior no estaba bien reflejado el violeta, símbolo del Real Valladolid y que, de esta forma, sería el “escudo más blanquivioleta de la historia”.

Ante este hecho, los seguidores abrieron una página web para recoger firmas contra la nueva decisión adoptada. Y además convocaron una concentración en protesta hoy. Por ello, esta tarde en las instalaciones del José Zorrilla se han aglutinado cientos de aficionados ante el grito unísono “el escudo no se toca”, “no al logo” y "sin nosotros no sois nada". La Federación de Peñas junto al Fondo Norte ha emitido un comunicado defendiendo que este cambio “nos hace perder identidad con nuestro símbolo” y expresando el malestar debido a que una decisión “tan sensible” debería ser consensuada previamente.

“Nuestra obligación es trabajar de la mano con el club, pero también estamos para dar voz a los aficionados por el rechazo a esta nueva identidad”, concluían.

Sigue los temas que te interesan