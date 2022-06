Diana Piriz, la youtuber salmantina que une maquillaje y salud mental para sus más de 35.000 seguidores

Resulta realmente complicado toparse con alguien que no haya oído hablar de la plataforma de vídeo ‘You Tube’. Tomada por muchos como una alternativa informativa más apetecible o por otros como una forma de pasar el rato y entretenerse con los diferentes contenidos de esta plataforma audiovisual. Diana Piriz, youtuber salmantina que empezó en el mundillo hace 10 años se lo conoce bien.

Tras ejercer dos años como abogada supo que su pasión iba por otro camino, más concretamente por el maquillaje. Tras abrirse un canal de You Tube y comenzar a subir videos, Diana comienza a crear una comunidad “fiel y que le acompaña en todo momento”. Hoy en día, su canal cuenta con más de 35.000 seguidores. Las propuestas, gustos y peticiones de su audiencia sirven de guía a esta creadora de contenido para que cada día crezca un poco más sin perder su esencia.

¿De dónde viene ese salto tan grande de estudiar derecho a dedicarte al mundo del maquillaje?

Todo comenzó con el canal de YouTube. En un principio quería abrirme dos canales, uno de derecho y otro de belleza y redireccionar a la gente de uno a otro desde ahí. Partimos de la base de que yo no tenía ni idea de maquillaje hace doce años. Y como por aquel entonces había poco contenido en You Tube me lancé a subir lo que yo iba aprendiendo poco a poco y que la gente me fuese siguiendo. A partir de ahí me fui formando y se me abrieron las puertas como maquilladora haciendo algunos maquillajes para boda.

En tu canal de YouTube cuentas ya con 45.200 seguidores. ¿Cómo has logrado captar tanta audiencia?

Siendo yo misma, subiendo lo que me apetecía cuando me apetecía. Pero sin olvidar la parte del contenido, mejorando en calidad de imagen, video e iluminación. Todo empezó como un hobbie que al final me terminó encantando y por eso invertía tanto tiempo en ello, para mejorar.

¿Notas que desde que estás en el mundo de YouTube eres más esclava de las redes sociales?

Totalmente, You Tube e Instagram para mí son imprescindibles. Si tienes una, automáticamente estás en la otra. Sobre todo Instagram, hay que moverla mucho para gestionar a la gente de You Tube y para ofrecer a tus seguidores un contacto más inmediato y que puedan seguir tu día a día. Tener el móvil pegado es inevitable, están todo el rato saltando las notificaciones y las ves, aunque no quieras.

¿Cómo has visto la evolución de tu canal en esta plataforma?

Al principio se cobraba mucho más que ahora, yo empecé junto con el boom de la monetización. Respecto al contenido que yo subo tal vez en el tema de mejorar la calidad es donde he visto más diferencia. Antes podías subir videos con una cámara casera y ahora ni siquiera puedes ponerte manos a la obra con la excusa de “estoy empezando”.

¿Con qué clase de videos te sientes más cómoda?

Sobre todo con el contenido de hablar, de lo que sea, las charlas que me permiten expresarme al 100%. Los contenidos de tratamientos o rutinas por ejemplo son los más fáciles de hacer y los que más me gustan porque es hablar y yo siempre trabajo sin guion.

Además de tu canal de YouTube también tienes una tienda online ‘Diana Piriz Cosmetics’ ¿Cómo surge la idea de crear productos propios?

A raíz de llevar probando productos a lo largo de los años no encontré nunca un exfoliante que fuese bueno o que exfoliase correctamente. Intenté colaborar con una marca para mejorar un exfoliante que había probado (era un laboratorio), y me dijeron que hiciese uno nuevo desde cero.

Se me metió en la cabeza y paso a paso lo fui consiguiendo. Además, mi público también me pedía que hiciese más productos, así que siguiendo su consejo lo empecé a hacer. Ahora se agotan cada dos por tres los productos y a le gente les encanta

¿Crees que tu trabajo sirve como refuerzo a muchas personas para verse mejor consigo mismas?

Por supuesto, creo que son temas que están muy ligados. Mucha gente a raíz del exfoliante se ha dado cuenta que no se cuidaba la piel como debería y ese era mi fin. Tengo mucha audiencia que lo mismo no tiene una rutina de cuidado facial y al escuchar mis videos en los que muchas veces hago referencia a la salud mental y al cuidado de uno mismo se pueden dar cuenta que ese momento de exfoliarte la cara y cuidarte es una experiencia más para sentirte bien.

Al fin y al cabo, he tenido una audiencia muy fiel que me ha seguido desde el principio y han ido viendo mis momentos de subidón y de bajón y ver que he podido salir de todas esas les motiva a que ellos puedan hacer lo mismo.

Por redes y en tu canal de YouTube has estado promocionando el Festival Remember de los 90 que estas organizando ¿Cómo surge la iniciativa de formar este evento?

Soy una amante de los 90 y siempre ando subiendo stories a Instagram con música de ese tipo. Además, coincide con que mi audiencia es de 30 y pico años como yo y hemos estado pegados a ese tipo de música toda la vida. Cuando subo una canción de ese estilo nunca faltan comentarios de “Diana, me has alegrado el día”.

Tras ir a varios festivales de esta temática en Madrid pensé, ¿Por qué no hacer algo así en mi pueblo?. Al principio pensé en pinchar yo la música y hacer algo más casero. Sin embargo, cuando le comenté la idea a un amigo mío se animó al instante y nos pusimos manos a la obra. Todo surge en base a mi contenido y a lo que a mi me gusta y esto no iba a ser menos.

¿Qué consejo le darías a alguien que esté empezando en el mundo de la creación de contenido?

Que sean ellos mismos y hagan las cosas a su manera. Que no intenten copiarse de ningún creador de contenido. No recomiendo que se ciñan a un guion de primeras, todo sale mejor al natural y utilizando tus propias expresiones y palabras.

Empezar con la temática que a ti te guste o con el contenido que te haga sentir más cómodo no es ninguna tontería, eso es tu esencia. Hay que innovar y ver si hay algo nuevo que no han hecho otras personas. No hay que tener miedo en ese sentido. Hazlo y prueba, pero haz cosas que te vayan llenando.

