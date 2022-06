Tania Guerra, Miss Mundo Valladolid: "Es fundamental tener talento, formación y saber estar. La belleza no lo es todo"

Noticias relacionadas La Miss Mundo Valladolid que quiere entrar en el Ejército para cumplir su sueño de ser enfermera militar

Una conversación por Instagram convirtió a Tania Guerra en Miss Mundo Valladolid 2022. Meses después ha tenido la oportunidad de acudir a Pineda de Mar, en Barcelona, como candidata del certamen Miss World Spain 2022. Ella ha ido como representante de Valladolid, ciudad que le ha visto nacer. Confiesa que es “todo un honor” ser la imagen del lugar en el que vive con su familia, quienes le han enseñado todos los valores que a día de hoy le representan como persona: “Fuerza, lealtad y respeto”.

¿Cómo se ha preparado para esta experiencia?

La preparación consistió en organizar todo aquello que nos pedían. Nos exigían un número de vestidos y estuve buscando en los comercios de Valladolid para ensalzar la moda de mi ciudad. Encontré tres diseñadoras. Ya que iba a representar a Valladolid, quería llevar ropa de gente de aquí.

Hasta para desayunar había que bajar bien vestidas. Yo llevé mi ropa además del traje regional, uno de baile y uno de gala. En cuanto a estética y peluquería, ellos nos dieron unas pautas sobre el pelo, incluso las uñas, nos advirtieron de la importancia de una piel bien cuidada. Todos los detalles eran importantes.

Ha acudido como representante de Valladolid, ¿qué significa para ti ir como imagen de su ciudad?

Para mí es un honor representar a la ciudad en la que he crecido y viven mis amigos y familia. Es llevar toda esa fuerza conmigo en el corazón. Transmitir nuestras tradiciones que no dejan de ser parte de mi persona.

Era la primera vez que acudía a un evento de moda, ¿qué sensaciones ha tenido?

Ha sido una experiencia inolvidable, que a la chica del año que viene le animaría a realizar. Pero debo decir que también ha sido duro, casi no he dormido. Son días difíciles por ensayos, acontecimientos y todo lo que hay que hacer. Tienes que levantarte pronto y estar siempre bien preparada. Incluso, ha habido una compañera que no ha podido aguantar la presión y decidió marcharse.

Sin embargo, a pesar de los pequeños inconvenientes que han existido, es una experiencia que repetiría por como me ha hecho crecer como persona. Me ha enseñado todo lo fuerte que soy y todo lo que puedo conseguir.

En estos concursos siempre se dice que se valora solo la belleza, ¿considera que es así o cree que se tienen en cuenta otras cualidades?

Yo creo que para nada se mira solo la belleza. Es importante, pero no imprescindible. Para ganar tienes que ser una persona muy completa. La chica que ganó tiene muchas modalidades, es fundamental tener un talento, una formación, ser respetuoso, saber estar. En definitiva, es un pack. La belleza no lo es todo, solo un complemento más.

Habla de la importancia de tener un talento, ¿cuál es el suyo?

Mi principal talento es montar a caballo. También sé bailar, pero más a nivel hobby. Para mí la hípica es una pasión, una forma de superarme cada día.

Actualmente está estudiando oposiciones para enfermería militar, ¿piensa compaginar los dos mundos o el concurso le ha hecho querer centrarse más en la moda?

Yo soy enfermera y eso no me lo quita nadie. Sí que quiero compaginar ambos trabajos, pero tengo claro que el mundo de la moda es difícil. Somos 52 chicas y todas tenemos nuestras vidas. Es cierto que voy a seguir vinculada con la moda pero tengo clara mi vida y voy a tirar por la enfermería militar, es mi sueño. Siempre digo que las oposiciones son una carrera de fondo de la que se conoce el inicio y nunca el final.

¿Podría decir que estar en Miss World Spain 2022 ha cambiado su vida?

Sí, esta experiencia me ha marcado para siempre. He conocido a muchísima gente que es lo que más me ha enriquecido. La mayoría de mis compañeros y compañeras ya son familia. Las chicas son maravillosas. He aprendido de cada una y es lo que te hace crecer como persona.

