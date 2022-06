Puente: "El Ayuntamiento de Valladolid ha desmontado por completo las tesis de Vox sobre el adoctrinamiento"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha señalado en una rueda de prensa que "el Ayuntamiento ha desmontado por completo las tesis de Vox sobre el adoctrinamiento". Y es que si este lunes pasado, en el Pleno del consistorio, el único concejal del partido de Abascal en la ciudad del Pisuerga, Javier Bartolomé García, presentaba una moción contra los talleres de igualdad que el Ejecutivo Municipal imparte en los colegios por "adoctrinar a los niños". Ante este hecho, los socialistas destaparon que uno de los propietarios de la empresa adjudicataria de los mismos era Javier Moreno Espeja, nombrado por Vox hace unas semanas como gerente del Ecyl y que horas después de lo ocurrido en el Ayuntamiento dimitió.

Igualmente, el primer edil ha señalado que "no hay ninguna razón legal" para prescindir de la empresa que imparte los cursos, Data Consulting, ya que "no hay ni una sola queja sobre ella". "Invito a que lean los informes que la propia compañía redacta y en los que se aborda la cuestión de la igualdad con absoluta naturalidad que confronta claramente con el que utiliza Vox", ha asegurado.

En dichos informes se refleja "claramente", según Óscar Puente, la violencia de género y se expresa "preocupación" por el creciente "desprecio" de los niños a este concepto. "En uno de los informes expresan tal preocupación que el señor Moreno Espeja se decide a dar él, personalmente, los cursos ante la grave situación que detecta en el alumnado, en concreto en un curso de Formación Profesional en torno a la cuestión de la igualdad", ha añadido.

En esta misma línea, Puente ha puntualizado que el problema "no es la empresa que da los cursos, es Vox". "Son quienes artificialmente están generando un debate sobre cuestiones con premisas absolutamente falsas", ha denunciado. El regidor ha matizado que a los niños "no se les adoctrina, se les enseña que el hombre y la mujer son iguales, que el sitio de la mujer no es la cocina, que eso es algo de los dos sexos, que no se debe maltratar, que no se debe ejercer superioridad del hombre sobre la mujer, se les enseñan valores, valores universales".

Y es que para el alcalde de Valladolid lo triste no es que Morena Espeja haya dimitido por dar cursos de igualdad, "lo triste es que no haya dimitido quien mintió sobre ellos y que haya dimitido quien los imparte para que el que mintió siga mintiendo". "Es un 'cum laude', presentas una moción en el Pleno y acaba dimitiendo uno de tu partido. Hay una broma en el mundo de los abogados que es lo que ha hecho este señor: pidió la venia y le cayeron dos años", ha ironizado.

Por último, ha calificado de "estrancada" lo ocurrido en el Ayuntamiento de Valladolid. "Está dando la vuelta a España, es la noticia tragicómica que estamos viendo en todo el país, pero de fondo subyace el discurso xenófobo, homófobo y antigualitario que destila en todo lo que Vox hace", ha sentenciado.

