El ascenso del Real Valladolid a ritmo de rap

Imagen del videoclip de la canción 'Me quedo contigo' en homenaje al Real Valladolid.

El fútbol, una vez más, ha traspasado las barreras del deporte, porque como bien dicen los aficionados "es más que un deporte". Tan real es esta afirmación que buen ejemplo es 'Me quedo contigo'. Una canción compuesto por el vallisoletano Diego Alonso, más conocido como Godie, que ha unido en una simbiosis perfecta al deporte de la pelota con la pasión de la música.

Todo se remonta a diciembre de 2021. Ahí este joven rapero tuvo bien claro que el equipo dirigido por José Rojo Martín iba a lograr el tan ansiado ascenso a la categoría élite del fútbol español. Su trayectoria en el rap, desde 2015 cantando y 2016 componiendo, le llevó a crear una tema de apoyo al club de sus amores, el Real Valladolid.

"Confiaba en que íbamos a ascender y enganché un día a mi productor y le comenté la idea. La verdad que la canción ha ido cambiando según iba pasando el tiempo", señala Godie en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Fruto de ese esfuerzo la repercusión en redes sociales ha sido relevante, al menos en cuanto a los aficionados del Pucela, que según se estrenó comenzaron a hablar sobre la canción muy contentos con el resultado obtenido. Y es que el tema vio la luz el mismo domingo de madrugada, día en el que el Real Valladolid iba a ascender a Primera División.

Muchos de estos aficionados ya se atrevían en aquel momento, previo al partido que ya todos conocemos su desenlace, a calificar la canción como "el himno del ascenso". Y es que, por suerte, ese final se cumplió, el Real Valladolid regresaba a la máxima categoría del fútbol español y la obra de Godie comenzó a recorrer los altavoces de los móviles de muchos pucelanos.

Sabor agridulce

Sin embargo, para Godie esto ha supuesto un sabor agridulce, ya que esperaba "más apoyo" por parte del Real Valladolid. "Empezamos a hacer está canción porque me hacía mucha ilusión y queríamos llegar al club para hacer una especie de colaboración. Sí me consta que mi representante habló con ellos, pero no se lo tomaron muy en serio", asegura el joven rapero vallisoletano.

"Sabiendo que no teníamos su apoyo estoy bastante contento con la repercusión, sobre todo por redes donde he notado mucho el aliento de aficionados y socios. Estoy un poco decepcionado como aficionado con el club porque creo que hemos hecho un trabajo bastante serio desde diciembre. Considero que podríamos haberla hecho sonar mucho más", añade.

Godie junto al pequeño Rafael durante la grabación de 'Me quedo contigo'.

Han participado más de 40 personas

En la elaboración de la canción han participado más de 40 personas entre figurantes en el videoclip, productor, filmaker y estudio de grabación. Un despliegue totalmente profesional con el único objetivo de alentar al Real Valladolid a que consiguiese la machada.

Además, durante la grabación del videoclip ocurrió una anécdota que ni artista ni aficionados olvidarán. "Fuimos 10 personas a grabar a los aledaños del estadio, pero dio la casualidad de que había un reportaje de las peñas y vino el bus turístico, todo casualidad, y conseguimos que se animaran y algunos accedieron a participar", explica Diego Alonso.

En definitiva, una oda al club blanquivioleta que sueña con "ser recordado como el himno del ascenso" y que va a dedicado "a toda esa gente que apoya" al equipo. El ascenso del Real Valladolid a ritmo de rap.

