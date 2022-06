"Estamos desesperados": 12 años esperando a que se haga justicia por las cláusulas suelo

Las primeras noticias de la cláusula suelo se remontan a 2010. Sin embargo, fueron muchos los que ni lo sabían. Muchos compradores de casa habían firmado entre los múltiples papeles que forman una hipoteca, una hasta entonces desconocida cláusula suelo. Pero pocos lo sabían. Transcurría el tiempo y el interés iba subiendo por el Euribor, hasta que un día empezó a bajar y a bajar, y todo el mundo estaba feliz hasta que llegó al tope y no bajó más.

Algo no funcionaba cuando se seguía pagando. Por ejemplo, si una préstamo hipotecario referenciado al Euríbor contiene como cláusula suelo el 3%, impide que en la revisión del préstamo hipotecario, si el valor del Euríbor a utilizar es más bajo de ese 3%, se aplique para el nuevo cálculo del tipo de interés, el valor del Euribor, sino el 3% marcado por la cláusula suelo

La asociación de consumidores Adicae ha calculado este jueves que la banca tendría que devolver a sus clientes un máximo de 190 millones de euros por las cláusulas suelo indebidas de sus hipotecas, si finalmente el Tribunal Supremo emite una sentencia favorable a la macrodemanda de Adicae. Sin embargo, esto no ha sido así. Y habrá que esperar al menos 10 días más para saber si el caso se envía a Europa.

En España las cláusulas suelo son ilegales. Se declaró su nulidad y carácter abusivo por sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 si bien limitaba la devolución de las cantidades ilegalmente cobradas por los bancos desde la fecha de la sentencia. Por eso, el objetivo de esta macrodemanda era lograr que los hipotecados pudieran recuperar las cantidades indebidamente cobradas desde la firma del contrato y no solo desde que las cláusulas fueron declaradas nulas, en concreto desde el 9 de mayo de 2013. Sin embargo, son muchos los usuarios particulares que fueron por su cuenta y ya han cobrado. Esto llena aún más de desesperación a los demandantes de Adicae en Castilla y León.

Según el presidente de Adicae, Manuel Pardos, todavía hay más de 200.000 casos en los juzgados y la banca debería sentir "vergüenza" por haber puesto "miles de palos en las ruedas" tantas veces a la demanda colectiva de Adice y ensuciar así el sistema judicial. El Español Noticias de Castilla y León estuvo presente en la rueda de prensa donde se hizo valoración de esta resolución judicial. Allí ha podido comprobar la “indignación” y “desesperación” que tienen los afectados en Castilla Y León. Esta acción cuenta con la participación de 9.000 consumidores (más de 170.00 en la Comunidad aunque no llegan a 800 los que forman parte de esta macrodemanda presentada por Adicae) y se dirige contra 101 bancos y cajas españoles que comercializaron cláusulas suelos en préstamos hipotecarios. Pero no solo con la justicia, también con la propia asociación de usuarios, “porque pasa el tiempo y seguimos sin cobrar”.

Sin embargo, el abogado de Adicae, Víctor Cremades, ha resaltado que la decisión de hoy no significa que haya ya una cuestión prejudicial y se ha mostrado confiado en que "no va a haberla", porque, en su opinión, "no hay motivo para que la haya, no hay cuestión que el TJUE no haya resuelto ya". Además, ha apuntado a que la actual situación sería consecuencia de "la presión del lobby bancario". "Hoy no ha habido resolución, pero espero que la haya pronto", ha añadido.

Isabel González “Nadie entiende cómo siento”

Esta vallisoletana no puede más. Junto a su marido llevan en esta lucha desde 2006. Hasta el punto de que tuvieron que vender la casa que les había costado 325.000 euros por otra más pequeña y todavía no han recibido nada de la cláusula suelo. “No tenemos ni idea de cuanto puede ser la cantidad. No he calculado ni los intereses, afirma. “Siento indignación e impotencia. Un juicio a alguien le sale dos meses y nosotros estamos esperando más de 16 años. De hacerlo de manera individual, quizás hubiéramos cobrado, pero no lo sé”, se lamenta.

Isabel recuerda que su banco le llegó a ofrecer 6.000 euros “y olvidarse de todo”. Una actitud que demuestra que “reconocen que han hecho algo mal, reconocen su culpa”. Ahora, el Tribunal Supremo aplaza la decisión 10 días, “0 20 o 50 días más, ya no sabemos y esto es una desesperación. No sé si alguien puede entender cómo me siento”.

Jesús Iglesias: “Queremos el dinero ya, no cuando nos hayamos muerto”

Jesús Iglesias ha calculado que el banco le debe por esta “estafa” más de 20.000 euros. En su caso, está en la macrodemanda de Adicae pero también de manera individual. Compraron su casa en 2008 y lo tuvieron que vender en 2020 perdiendo más de 90.000 euros. “Son muchos años de pelea, estoy indignado”, asegura. Su esposa, más enfadada, lo tiene claro: “Nos dicen que cobraremos tarde o temprano. El dinero lo quiero ahora por si quiero ir a una residencia. No cuando me haya muerto”.

Sigue los temas que te interesan