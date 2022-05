El terror de los platos

Amante de la música, dicen que toca muy bien la guitarra, de todo lo relacionado con la naturaleza, y de pescar y cazar, Diego Mazariegos Mozo es un vallisoletano, de solo 19 añitos, que se está haciendo un hueco en el mundo del tiro al plato gracias al tesón, al esfuerzo y a la calidad que atesora.

El pucelano, que estudia además Administración y Dirección de Empresas, lleva compitiendo desde los 14 años y ha conseguido, en varias ocasiones, hacerse con el campeonato provincial, también con el autonómico, ha ascendido a Primera y ha quedado tercero en el Campeonato de Europa.

Diego habla de todo en esta entrevista para EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León:

P.- ¿Cómo comienza en esto del tiro al plato?

R.- Empiezo porque mi padre me lleva a entrenar, todo enfocado al mundo de la caza. En la primera tirada hice 50 de 100 platos y lo recuerdas con cariño porque al final son tus inicios. Esto fue en el año 2016.

P.-Hay diferentes modalidades, ¿En cuál participa usted?

R.- He entrenado en diferentes porque hay Skeet, Foso olímpico… pero ahora estoy tirando en Compak Sporting y Recorridos de Caza. Ambas son parecidas en lo que a la trayectoria de los platos se refiere. En Compak tiras en el mismo campo 25 platos. A lo largo de una tirada de 100, tiras cuatro series de 25 platos en el mismo campo. En Recorridos de Caza, la diferencia que tiene es que tiras en lo que se llaman puestos. Cada campo, cuatro puestos. En los puestos se tiran tandas de seis platos, otros seis, siete, y seis platos en la última.

P.- Tira en la segunda categoría, aunque con el triunfo en el Campeonato de España sub-21 ha conseguido el ascenso a primera. ¿Se enfrenta a un gran reto ahora?

R.- En segunda categoría, en la Copa de España, fui primero. Fue en Zaragoza, en el mes de abril. Competir en Primera es todo un reto y me hace mucha ilusión porque, al final, ahí compiten los mejores tiradores. Estoy con ese 10% de los mejores.

P.- Como apunta, comenzó en los Recorridos de Caza gracias a su padre. Precisamente para eso, como entrenamiento para cazar, y de vez en cuando le llevaba a las tiradas que organizaban en El Rebollar, en el campo de tiro. ¿Cómo lo recuerda?

R.- El campo de tiro está ubicado en Ciguñuela. Recuerdo con mucho cariño ese momento de mi vida porque fueron los inicios. Eso me ha valido para pasar de un porcentaje de 50 de 100, al principio, a estar entre 85 y más de 90 en la actualidad. Sobre todo, en los dos últimos años es cuando he sentido que he evolucionado mucho.

P.- ¿Entrena allí?

R.- Normalmente entreno en el campo de tiro de El Rebollar los viernes y los domingos. También acudo, fuera de Valladolid, a alguna tirada de entrenamiento, ya sea en Madrid o en otras ubicaciones. Mi padre me guía y un amigo nuestro me ayuda mucho con los entrenamientos.

P.- ¿Cómo es la competición en la que ha participado en los últimos años?

R.- Normalmente, las que son de entrenamiento, suelen ser los domingos y empiezan pronto, a las 9.00 de la mañana. Los campeonatos de España y competiciones más importantes se suelen afrontar en varios días. Estas competiciones tienen la dificultad añadida de que tienes que estar concentrado durante esos días que dura el campeonato.

P.- Este año ha ganado el Campeonato de España Sub-21

R.- Es, por un lado, la sub-21, y por otro lado la Segunda División general. Compito por edad en la Sub-21 y por otro en la Segunda División que ya he conseguido el ascenso para el año que viene.

Diego Mazariegos Mozo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León

P.- En los campeonatos provinciales y autonómicos también ha triunfado.

R.- Hay Campeonato provincial desde Valladolid. Autonómico de Castilla y León y el propio campo de tiro de El Rebollar hace unas tiradas que acaban siendo una liguilla. En categoría sub-21, el campeonato provincial lo he ganado casi todos los años. En cuanto al Autonómico, en Recorridos, lo he ganado tres veces y Compak otras dos. Desde los 16 años he alcanzado mi mejor nivel a nivel autonómico, lo que me ha llevado a conseguir el título con regularidad.

P.- Además, primero en Copa de Recorridos de Caza y tercero en el Campeonato de Europa. ¿Qué recuerda con más cariño?

R.- De títulos, este año, ha sido el que he conseguido alcanzar mi mejor nivel. El Campeonato de España es mi primera gran victoria. Si me tengo que quedar aunque si me tengo que quedar con algo es con el Campeonato de Europa. Ha sido increíble. En Francia. He ido con mi padre y mi entrenador y han sido cuatro días para el recuerdo, una experiencia nueva con gente que no conoces de nada. El idioma… ha estado muy divertido. También me ha impresionado el respeto que hay entre los tiradores y los árbitros. Esto ha sido el 14-15 de mayo. Conseguí el billete para el Campeonato Europeo tras ganar el Nacional. Como he quedado primero en la Copa me llevaban con el equipo español y he podido competir en ese Europeo.

P.- ¿Y ahora el Mundial?

R.- A mediados de julio me llevan al Mundial que es en Italia, concretamente en Orvieto.

P.- Además estudia Administración y Dirección de Empresas. ¿Cómo lo compagina?

R.- Las clases las tengo por la mañana, de lunes a jueves y algún viernes y los entrenamientos son viernes y domingos o viernes y sábado. Me manejo bien a la hora de organizarme.

P.- ¿Se ha planteado dedicarse íntegramente al tiro al plato?

R.- Es muy complicado. Sería un sueño. Pienso que donde hay posibilidades de hacerlo es en Estados Unidos porque hay más cultura de tiro al plato y los premios son mejores.

P.- ¿Se plantea irse allí?

R.- Igual, en un futuro, pero de momento no.

P.- Hemos hablado del provincial, del autonómico, de la Copa España, del Europeo y va a participar en el Mundial. ¿Los Juegos Olímpicos?

R.- En el tiro al plato solo son olímpicos el Skeet y el Foso Olímpico. Las dos en las que no participo. Las he entrenado alguna vez, pero no compito. Estaría bien que hicieran olímpicas las otras dos disciplinas.

P.- Si ocurriera…

R.- Sería un sueño y me encantaría competir en los Juegos Olímpicos.

P.- Objetivo y deseo a corto y medio plazo.

R.- A corto plazo, seguir mejorando. Mantenerme en primera. A medio plazo me gustaría estar arriba en los Campeonatos de España, hacer podio o ganarlo. Quiero ir con el equipo nacional senior. Ahora voy con el equipo nacional sub-21.

