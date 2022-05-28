Aficionados del Real Madrid en Cibeles

Aficionados del Real Madrid en Cibeles Reuters

Fútbol

Final Champions: ¿Cuál es la provincia más blanca de Castilla y León?

La Comunidad cuenta con 125 peñas del Real Madrid, ¿cuál es la que cuenta con más seguidores merengues?

28 mayo, 2022 07:00

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No hay una estadística oficial que diga qué club en España cuenta con más aficionados, pero es cierto que el Real Madrid es, probablemente, el que mayor tirón tenga. Su historia, su palmarés y sus gestas le hacen ser el equipo favorito de muchos españoles, aunque no haya nacidos en la Comunidad de Madrid. Incluso el CIS sacó hace un par de años un estudio que decía que la mayoría de aficionados son seguidores del Real Madrid (38%) o del FC Barcelona (25%). Juntos acaparan la simpatía de dos de cada tres aficionados.  A mucha distancia tenemos al Atlético (6%), y aún más lejos a Valencia, Athletic y Betis.

Hoy, toda España estará atenta a lo que ocurra en París donde el equipo de Florentino Pérez disputa la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool. ¿Qué pasará? Lo único que sabemos es que Castilla y León estará muy atenta a lo que ocurra. Y es que en esta Comunidad el blanco está de moda.

En Castilla y León hay un total de 125 peñas oficiales del Real Madrid, de las cuales 25 se encuentran en Ávila. 22 en León, 19 en Salamanca, 13 en Valladolid, 12 en Burgos y en Segovia, Zamora tiene 11 y cierra la lista Soria con 4.

Es cierto que la mayoría de estas peñas se encuentran en la provincia. Aquí te mostramos un listado con todas las peñas registradas en la web del conjunto blanco.

ÁVILA

ALDEAVIEJA BAR CANUTO STA. MARIA DEL CUBILLO

ARENAS DE SAN PEDRO ARENAS S.PEDRO

AREVALENSE AREVALO

ÁVILA BLANCA AVILA

BALCON DEL TIETAR PEDRO BERNARDO

BARCENSE EL BARCO DE AVILA

CANDELEDANA CANDELEDA

CEBREROS CEBREROS

EL ARENAL EL ARENAL

GAVILANES GAVILANES

HOYO VIKINGO EL HOYO DE PINARES

LA PARRA BLANCA LA PARRA

LOS CINCO LINAJES AREVALO

MADRIGAL ALTAS TORRES MADRIGAL ALTAS TORRES

MAINZ PIEDRALAVES

MIJARES MIJARES

MINUTO 7 LAS 5 VILLAS SAN ESTEBAN DEL VALLE

MORALEJA DE MATACABRAS MORALEJA DE MATACABRAS

NAVERA NAVAS DEL MARQUES

NIHARRA NIHARRA

PIEDRAHITA PIEDRAHITA

PUERTO DE MENGA MENGAMUÑOZ

SERRANILLOS SERRANILLOS

TEMBLEÑA EL TRES EL TIEMBLO

VILLA DE SOTILLO SOTILLO DE LA ADRADA

BURGOS

ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO

BELIFORANA BELORADO

BRIVIESCA Y SU COMARCA BRIVIESCA

EL CID BURGOS

EL PLAZA BURGOS

HONTORIA DEL PINAR HONTORIA DEL PINAR

LA RIBERA ARANDA DE DUERO

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

MIRANDESA HALA MADRID MIRANDA DE EBRO

OÑA OÑA

TARDAJEÑA TARDAJOS

VALDIVIELSO QUECEDO DE VALDIVIELSO

LEÓN

POR ELLOS TORAL DE LOS VADOS

BAR LA VEGA VILLABALTER

BIERZO ALTO BEMBIBRE

BOÑAR-2000 BOÑAR

BURBIA VILLAFRANCA DEL BIERZO

CISTIERNA CISTIERNA

COYANTINA DEL R. MADRID VALENCIA DE D. JUAN

DEL ORBIGO VEGUELLINA DE ORBIGO

EL BIERZO PONFERRADA

EL GUELMO SAN JUSTO DE LA VEGA

EL MINERO FABERO

ERIA CASTROCALBON GORDONESA REAL Madrid CASTROCALBON

MESÓN DE MIGUEL LA POLA DE GORDON

MANIN BOÑAR VEGA DE BOÑAR

MANSILLESA MANSILLA DE LAS MULAS

PRAEARLA MMEASDARID CULTURAL STA. Mª PARAMO

LEONESA LEON

REAL MADRID DE AUTOL AUTOL

REAL MADRID LA BAÑEZA LA BAÑEZA

TROBAJO DEL CAMINO TROBAJO DEL CAMINO

VALLE DE LACIANA VILLABLINO

VIRGEN DEL CAMINO LEON

PALENCIA

CANAL DE CASTILLA ALAR DEL REY

EL GRAN BOEDO SOTOBAÑADO Y PRIORATO

GALLETERA DEL REAL MADRID AGUILAR DE CAMPOO

PALENCIA PALENCIA

PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA

VENTEÑA VENTA DE BAÑOS

VILLADA VILLADA

SALAMANCA

BEJARANA BEJAR

BLETISA LEDESMA

BOADA LA NOVENA BOADA

BUS-STOP SALAMANCA

CABRILLAS CABRILLAS

DEL YELTES VILLAVIEJA YELTES

DIOSA BLANCA SALAMANCA

EL ABADENGO LUMBRALES

ESPIRITU BLANCO SALAMANCA

GUIJUELO GUIJUELO

HELMANTICA SALAMANCA

LA GUDINA VITIGUDINO

LAS ARRIBES DEL DUERO VILVESTRE

LINARES DE RIOFRIO LINARES DE RIOFRIO

PEÑARANDINA PEÑARANDA BRACAMONTE

SALAMANCA SALAMANCA

VIKINGOS CHARROS SALAMANCA

VILLA DUCAL ALBA DE TORMES

YOANNA CIUDAD RODRIGO

SEGOVIA

AYLLON AYLLON

CARRASCAL DEL RIO CARRASCAL DEL RIO

CUELLARANA CUELLAR

DE RIAZA RIAZA

EL ESPINAR EL ESPINAR

LA GRANJA LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

LA MAGIA DEL 7 NAVA DE LA ASUNCION

LA QUINTA DEL BUITRE COCA COCA

PAUTRA SIERTE CANTALEJO

SSEOPCUIOLVS ERDEAAL MADRID DE SEPULVEDA

SEGOVIA SEGOVIA

VILLACASTIN VILLACASTIN

SORIA

ALBERTO VITORIA AGREDA

LAGUNA NEGRA VINUESA

PUENTE ULLAN BAYUBAS DE ABAJO

SORIANA SORIA

VALLADOLID

ALMIRANTES MEDINA AMIGOS DEL Madrid DE RIOSECO

VALLADOLID VALLADOLID

DON ENRIQUE VALLADOLID

ISCAR LECHE ISCAR

LA OCTAVA DE VALLADOLID VALLADOLID

LAGUNA DE DUERO LAGUNA DE DUERO

MATAPOZUELOS MATAPOZUELOS

MEDINA DEL CAMPO MEDINA DEL CAMPO

REAL MADRID RIO ESGUEVA

RONDILLA VALLADOLID

TIERRA DE CAMPOS VILLALÓN DE CAMPOS

TIERRA DE PINARES PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

VILLABRAGIMA VILLABRAGIMA

ZAMORA

BENAVENTE BENAVENTE

CORRALES DEL VINO CORRALES DEL VINO

FUENTELAPEÑA FUENTELAPEÑA

LA AVUTARDA BLANCA VILLAFAFILA

LOS CUCOS STA. CRISTINA LA POLVOROSA

MERENGUES ZAMORA MUELAS DEL PAN

SAUCANA FUENTESAUCO

TABARESA TABARA

TORO VII COPA DE EUROPA TORO

VILLALPANDO VILLALPANDO

ZAMORA ZAMORA

 