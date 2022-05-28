Fútbol
Final Champions: ¿Cuál es la provincia más blanca de Castilla y León?
La Comunidad cuenta con 125 peñas del Real Madrid, ¿cuál es la que cuenta con más seguidores merengues?28 mayo, 2022 07:00
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No hay una estadística oficial que diga qué club en España cuenta con más aficionados, pero es cierto que el Real Madrid es, probablemente, el que mayor tirón tenga. Su historia, su palmarés y sus gestas le hacen ser el equipo favorito de muchos españoles, aunque no haya nacidos en la Comunidad de Madrid. Incluso el CIS sacó hace un par de años un estudio que decía que la mayoría de aficionados son seguidores del Real Madrid (38%) o del FC Barcelona (25%). Juntos acaparan la simpatía de dos de cada tres aficionados. A mucha distancia tenemos al Atlético (6%), y aún más lejos a Valencia, Athletic y Betis.
Hoy, toda España estará atenta a lo que ocurra en París donde el equipo de Florentino Pérez disputa la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool. ¿Qué pasará? Lo único que sabemos es que Castilla y León estará muy atenta a lo que ocurra. Y es que en esta Comunidad el blanco está de moda.
En Castilla y León hay un total de 125 peñas oficiales del Real Madrid, de las cuales 25 se encuentran en Ávila. 22 en León, 19 en Salamanca, 13 en Valladolid, 12 en Burgos y en Segovia, Zamora tiene 11 y cierra la lista Soria con 4.
Es cierto que la mayoría de estas peñas se encuentran en la provincia. Aquí te mostramos un listado con todas las peñas registradas en la web del conjunto blanco.
ÁVILA
ALDEAVIEJA BAR CANUTO STA. MARIA DEL CUBILLO
ARENAS DE SAN PEDRO ARENAS S.PEDRO
AREVALENSE AREVALO
ÁVILA BLANCA AVILA
BALCON DEL TIETAR PEDRO BERNARDO
BARCENSE EL BARCO DE AVILA
CANDELEDANA CANDELEDA
CEBREROS CEBREROS
EL ARENAL EL ARENAL
GAVILANES GAVILANES
HOYO VIKINGO EL HOYO DE PINARES
LA PARRA BLANCA LA PARRA
LOS CINCO LINAJES AREVALO
MADRIGAL ALTAS TORRES MADRIGAL ALTAS TORRES
MAINZ PIEDRALAVES
MIJARES MIJARES
MINUTO 7 LAS 5 VILLAS SAN ESTEBAN DEL VALLE
MORALEJA DE MATACABRAS MORALEJA DE MATACABRAS
NAVERA NAVAS DEL MARQUES
NIHARRA NIHARRA
PIEDRAHITA PIEDRAHITA
PUERTO DE MENGA MENGAMUÑOZ
SERRANILLOS SERRANILLOS
TEMBLEÑA EL TRES EL TIEMBLO
VILLA DE SOTILLO SOTILLO DE LA ADRADA
BURGOS
ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO
BELIFORANA BELORADO
BRIVIESCA Y SU COMARCA BRIVIESCA
EL CID BURGOS
EL PLAZA BURGOS
HONTORIA DEL PINAR HONTORIA DEL PINAR
LA RIBERA ARANDA DE DUERO
MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR
MIRANDESA HALA MADRID MIRANDA DE EBRO
OÑA OÑA
TARDAJEÑA TARDAJOS
VALDIVIELSO QUECEDO DE VALDIVIELSO
LEÓN
POR ELLOS TORAL DE LOS VADOS
BAR LA VEGA VILLABALTER
BIERZO ALTO BEMBIBRE
BOÑAR-2000 BOÑAR
BURBIA VILLAFRANCA DEL BIERZO
CISTIERNA CISTIERNA
COYANTINA DEL R. MADRID VALENCIA DE D. JUAN
DEL ORBIGO VEGUELLINA DE ORBIGO
EL BIERZO PONFERRADA
EL GUELMO SAN JUSTO DE LA VEGA
EL MINERO FABERO
ERIA CASTROCALBON GORDONESA REAL Madrid CASTROCALBON
MESÓN DE MIGUEL LA POLA DE GORDON
MANIN BOÑAR VEGA DE BOÑAR
MANSILLESA MANSILLA DE LAS MULAS
PRAEARLA MMEASDARID CULTURAL STA. Mª PARAMO
LEONESA LEON
REAL MADRID DE AUTOL AUTOL
REAL MADRID LA BAÑEZA LA BAÑEZA
TROBAJO DEL CAMINO TROBAJO DEL CAMINO
VALLE DE LACIANA VILLABLINO
VIRGEN DEL CAMINO LEON
PALENCIA
CANAL DE CASTILLA ALAR DEL REY
EL GRAN BOEDO SOTOBAÑADO Y PRIORATO
GALLETERA DEL REAL MADRID AGUILAR DE CAMPOO
PALENCIA PALENCIA
PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA
VENTEÑA VENTA DE BAÑOS
VILLADA VILLADA
SALAMANCA
BEJARANA BEJAR
BLETISA LEDESMA
BOADA LA NOVENA BOADA
BUS-STOP SALAMANCA
CABRILLAS CABRILLAS
DEL YELTES VILLAVIEJA YELTES
DIOSA BLANCA SALAMANCA
EL ABADENGO LUMBRALES
ESPIRITU BLANCO SALAMANCA
GUIJUELO GUIJUELO
HELMANTICA SALAMANCA
LA GUDINA VITIGUDINO
LAS ARRIBES DEL DUERO VILVESTRE
LINARES DE RIOFRIO LINARES DE RIOFRIO
PEÑARANDINA PEÑARANDA BRACAMONTE
SALAMANCA SALAMANCA
VIKINGOS CHARROS SALAMANCA
VILLA DUCAL ALBA DE TORMES
YOANNA CIUDAD RODRIGO
SEGOVIA
AYLLON AYLLON
CARRASCAL DEL RIO CARRASCAL DEL RIO
CUELLARANA CUELLAR
DE RIAZA RIAZA
EL ESPINAR EL ESPINAR
LA GRANJA LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
LA MAGIA DEL 7 NAVA DE LA ASUNCION
LA QUINTA DEL BUITRE COCA COCA
PAUTRA SIERTE CANTALEJO
SSEOPCUIOLVS ERDEAAL MADRID DE SEPULVEDA
SEGOVIA SEGOVIA
VILLACASTIN VILLACASTIN
SORIA
ALBERTO VITORIA AGREDA
LAGUNA NEGRA VINUESA
PUENTE ULLAN BAYUBAS DE ABAJO
SORIANA SORIA
VALLADOLID
ALMIRANTES MEDINA AMIGOS DEL Madrid DE RIOSECO
VALLADOLID VALLADOLID
DON ENRIQUE VALLADOLID
ISCAR LECHE ISCAR
LA OCTAVA DE VALLADOLID VALLADOLID
LAGUNA DE DUERO LAGUNA DE DUERO
MATAPOZUELOS MATAPOZUELOS
MEDINA DEL CAMPO MEDINA DEL CAMPO
REAL MADRID RIO ESGUEVA
RONDILLA VALLADOLID
TIERRA DE CAMPOS VILLALÓN DE CAMPOS
TIERRA DE PINARES PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN
VILLABRAGIMA VILLABRAGIMA
ZAMORA
BENAVENTE BENAVENTE
CORRALES DEL VINO CORRALES DEL VINO
FUENTELAPEÑA FUENTELAPEÑA
LA AVUTARDA BLANCA VILLAFAFILA
LOS CUCOS STA. CRISTINA LA POLVOROSA
MERENGUES ZAMORA MUELAS DEL PAN
SAUCANA FUENTESAUCO
TABARESA TABARA
TORO VII COPA DE EUROPA TORO
VILLALPANDO VILLALPANDO
ZAMORA ZAMORA