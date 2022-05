El cupón de la Once reparte 105.000 euros a tres afortunados vallisoletanos

Puesto de la Once

La Once ha repartido 105.000 euros en Valladolid, gracias a tres cupones vendidos para el sorteo de ayer, 26 de mayo.

La agente vendedora de la Once, Alicia Pérez Dalmeda, es quien ha llevado la ilusión a alguno de sus clientes habituales, a los que vende el Cupón y el resto de productos de juego de la Once, en su puesto de venta situado en el Centro Comercial Vallsur, desde septiembre de 2019, formando parte de la plantilla de vendedores de la Once en nuestra Comunidad, constituida actualmente por más de 770 personas con discapacidad, quienes cada día con esfuerzo y dedicación reparten ilusión entre nuestros clientes y celebran la suerte de los premios repartidos.

El Cupón Diario de la Once pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la Once se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

