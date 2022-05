Tordesillas presenta una ambiciosa programación para conmemorar el 528º Aniversario de la firma del Tratado

El Tratado de Tordesillas se firmó el 7 de junio de 1494 entre Castilla y Portugal. Con él se establecieron las zonas de navegación y conquista de cada reino en las tierras recién descubiertas. Sirvió para determinar la cultura y el idioma de millones de personas en el mundo. Por esta importancia histórica, está incluido en el registro ‘Memoria del mundo’, de la UNESCO. Con motivo del 528º Aniversario de su firma, el Ayuntamiento de Tordesillas a través de la concejalía de Turismo ha elaborado un programa para conmemorar dicha efeméride.

“Este día es una fecha histórica no solo para Tordesillas, si no para el mundo entero. Para ello esta edición hemos elaborado un programa amplio y novedoso que buscará como no puede ser de otra manera, mantener el espíritu del Tratado, basado en la unión y de pacto”, ha subrayado Miguel Ángel Oliveira, alcalde de la localidad.

Los actos comenzarán el sábado 4 de junio a las 12:30 con la visita teatralizada ‘El Gran Viaje’. En ella se hará un recorrido urbano en el que diferentes personajes, que han dado la vuelta al mundo, darán a conocer cómo fue “su gran viaje”. La línea que se fija en el municipio es el origen del viaje de Magallanes y Elcano rumbo a las Islas Molucas, para demostrar que la tierra era redonda. Con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo se realizará esta visita para rememorar esta hazaña, y dar a conocer la importancia histórica de la localidad en la época de los descubrimientos.

A las 22:00 horas se hará el Desfile Conmemorativo “Día del Tratado”. En él se recreará la llegada a la villa de los embajadores de Castilla, Portugal y representantes del Papa en junio de 1494 para la negociación. Este al igual que en otras ocasiones estará organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas, con la colaboración del Ayuntamiento de Tordesillas, donde se contará con la participación de casi 200 vecinos.

El domingo, 5 de junio, dará comienzo la jornada con la visita guiada teatralizada “La Reina Juana y los comuneros”, a las 11:45 horas. Tendrá una duración de una hora y media y se desarrollará por el casco histórico. Se contará con un guía de turismo y la intervención de un personaje que sorprenderá durante el recorrido con su visión personal de la historia. Esta girará en torno a la vida de la reina Juana I de Castilla, encerrada en Tordesillas durante 46 años. Por otro lado, a las 13:00 horas, en el Auditorio El Carmelo, dará lugar un concierto de música de cámara, “La Música-Memoria del Mundo”. La Orquesta de Cambra Terrasa 48, junto al violinista Antonio García y la soprano Pilar Moral, presentarán un repertorio confirmado por obras de destacados compositores europeos.

Por último, durante el martes 7 de junio, a las 10:00 habrá una visita didáctica infantil, “Juega y descubre el Tratado”. Esta actividad estará dirigida a grupos de escolares, que conocerán de la mano de unos intrépidos marineros las aventuras de los viajes de ultramar. Frente a las Casas del Tratado, se encontrará una exposición al aire libre que servirá de eje para su desarrollo. El objetivo es dar a conocer a los niños la historia de este acontecimiento de una forma divertida y participativa.

El evento central de esta programación llegará a las 11:00 horas, momento en el que comenzarán los actos conmemorativos con la recepción de autoridades en las Casas del Tratado. Se visitará la exposición al aire libre, el Museo del Tratado y se cambiará el contador del tiempo “528 años”. También se inaugurará la exposición “Modelos de barcos históricos”, donde se podrá conocer con detalle los más importantes barcos históricos españoles. Esta podrá visitarse hasta el 26 de junio en la sala de exposiciones. También se inaugurará el Tapiz Artístico realizado con marmolinas coloreadas, realizado por José Antonio González Gerbolés, y que podrá visualizarse durante todo el mes en el patio de las Casas del Tratado.

Para finalizar, habrá un discurso de autoridades y una comida y visita al Real Monasterio de Santa Clara. Para cerrar los actos, a las 19:00 tendrá lugar el concierto “Aquarella do Brasil”. En él se acercará a la cultura brasileña de la mano de Edimundo Santos, Davis Tavares y Carlos Mankuzo.

