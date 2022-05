Arranca el TAC: las calles de Valladolid se convierten en el escenario más grande del mundo

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, junto con la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, y el equipo dirigido por Juan I. Herrero, ha inaugurado la 23 edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle -TAC 2022, que vuelve a convertir a la ciudad en un gran escenario para las artes escénicas desde hoy hasta el domingo 29 de mayo con el lema ‘Ahora sí, ‘¡a recuperar la calle!’.

En su intervención el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha subrayado el potencial con el que vuelve el TAC tras dos ediciones marcadas por la pandemia, con cinco días en los que se recuperará el dinamismo y la ebullición de las artes vivas de la calle, volviéndose a conjugar el riesgo, la alta calidad, la espectacularidad, la diversión, la crítica social, la estética, la poética y la revisión de ideas y discursos artísticos, conquistando los rincones emblemáticos de la ciudad.

El homenaje al 40 aniversario de FiraTàrrega, el mercado internacional de las artes escénicas con más trayectoria en España y una de las más relevantes de Europa, ha sido el arranque de la inauguración oficial de este año, que acogerá 196 funciones de 49 espectáculos de un total de 46 compañías, 13 de ellas internacionales.

Óscar Puente ha subrayado que con este homenaje se quiere reconocer su continuada labor en pro de la creación escénica en particular y de la cultura en general a lo largo de estas últimas cuatro décadas, con las que ha conseguido que se hable del “milagro Tàrrega”.

La FiraTàrrega, que se celebra el segundo fin de semana de septiembre en Tárrega (Lérida), es un gran escaparate de la actualidad escénica, con un interés especial en las artes de calle, en los espectáculos visuales y no-convencionales. Su objetivo es potenciar el mercado de las artes escénicas, abriendo la puerta a la internacionalización de las compañías programadas.

También promociona la creación entre artistas emergentes, el impulso de la formación, centrada en la creación artística y la gestión de la cultura, y la creación de alianzas estratégicas para desarrollar circuitos y producciones transnacionales de artes de calle.

Tras estas palabras el alcalde de Valladolid ha entregado a su directora artística, Anna Giribet y de su directora ejecutiva, Natalia Lloreta, la estatuilla de El Comediante, obra del escultor Eduardo Cuadrado.

Anna Giribet ha agradecido la llamada del TAC de Valladolid y ha puesto el acento en el acercamiento que ha surgido entre la ciudad y Tárrega. “Solo nos separan 600 kilómetros, ahora es el momento de tender un puente que nos permita soñar, transitar y cocrear con el maravilloso mundo de las artes de calle”.

Por su parte, Natalia Lloreta ha repasado la evolución de los 40 años de FiraTàrrega, “una fiesta en la que se vuelvan sus 18.000 habitantes y me gusta pensar que es una victoria. En estas 40 décadas ha habido muchos cambios y nosotros hemos podido adaptarnos a cada paso”.

Jurado y actuaciones

Ana Redondo ha sido la encargada de presentar al jurado de este año, dirigido por el periodista de RNE, Daniel Galindo, y que lo componen diversas figuras del panorama cultural español: Ángeles González, directora artística del MIM de Sueca; Marcel Barrera, periodista y jefe de redacción de la revista sobre las artes circenses Zirkólika durante diez años; Isabel Jiménez, gestora cultural; y Ángel Murcia, productor ejecutivo y gestor de eventos culturales desde 1989 y director artístico de Veranos de la Villa.

En su intervención, la concejala de Cultura y Turismo ha destacado el “envidiable” patrimonio y paisaje urbano de Valladolid, que durante estos días estará al servicio de las creaciones escénicas poniendo en valor, además de su cuidada oferta cultural y patrimonial, su conectividad geográfica y el carácter abierto de una “ciudad amiga”.

La inauguración oficial, que se ha celebrado en el Patio de los Reyes del Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo de Valladolid, también ha contado con las actuaciones de compañías Lŏkke y LaDinamo.

La sorpresa del acto la ha puesto Antoine Le Menestrel, director y coreógrafo de la francesa Lézards Bleus (que significa ‘lagarto azul’), que haciendo honor al nombre de su compañía ha llevado a cabo una espectacular intervención sobre las fachadas del claustro del Patio de los Reyes.

La compañía vasca Lŏkke ha hecho una pequeña demostración de su espectáculo ‘Doppelgänger’ una pieza itinerante compuesta de varias cápsulas coreográficas que juega con la idea del doble y la transformación del tiempo. Dentro de TAC 2022 presentan tres: ‘Doppel-C3PO’, ‘Doppel-Xake’ y ‘Doppel-Leo’.

Por su parte, LaDinamo ha vuelto a romper moldes con su actuación musical sobre bicicletas, ‘Music On Cycles’, llevando su particular funk a todos los que se encontraban en este acto y desde allí ha iniciado el primer espectáculo itinerante del festival.

El espectáculo inaugural correrá a cargo de la compañía francesa OFF a las 22.30 de esta noche en la plaza Mayor con ‘Les Girafes – Opérette animalière’, inspirado en las artes circenses, la ópera y el teatro de calle, que llega a Valladolid tras haber recorrido medio mundo.

Currículo del jurado

Daniel Galindo

Vinculado desde 2001 a la radio pública, trabaja en programas como Mundo solidario, De película y El ojo crítico, así como en informativos desde el Área de Cultura, colaborando con espacios de RNE, TVE y RTVE.es.

Ha puesto en marcha espacios de cine y artes escénicas, como Contando historias, en Radio Exterior, y Tendencias y En escena, en Radio 5 Todo Noticias. Desde 2012 está al frente de La sala, durante dos temporadas en Radio 3 y desde septiembre de 2014 en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior.

Ángeles González

Actualmente es directora artística del MIM de Sueca, si bien desde el inicio de su carrera profesional ha desarrollado tareas de producción y comunicación para distintos festivales y muestras. También ha trabajado la distribución nacional e internacional de compañías de artes escénicas y ha sido directora artística de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida durante dos ediciones.

Marcel Barrera

Periodista. Empezó a escribir artículos sobre circo en 1998, reportajes y críticas de espectáculos en las más importantes revistas especializadas de artes escénicas de nuestro país. Ha sido jefe de redacción de la revista sobre las artes circenses Zirkólika durante diez años. Desde 2009 tiene un blog de circo en el periódico digital Vilaweb y es autor del libro ‘Animal de circo: retrato de Tortell Poltrona’.

Isabel Jiménez

Gestora Cultural, desde 2019 ha estado desarrollando el Departamento de Mercados y Promoción de la Agencia Andaluza de Industrias Culturales.

Previamente había abordado proyectos de diversa índole desde Infinita Escena (distribución, creación, producción, programación), con una especial relación con las artes de calle.

Ángel Murcia

Productor ejecutivo y gestor de eventos culturales desde 1989, tanto en el sector público como en el privado. Ha trabajado como director de producción para los Ayuntamientos de Barcelona y Valencia, el teatro La Abadía de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura de España. Ha sido director Adjunto del Centro Dramático Nacional durante 9 años, y actualmente y desde el 2020, es director artístico de Veranos de la Villa, cita estival organizada por el Ayuntamiento de Madrid.

