La especial visita de Elena a uno de los templos de la cultura de Valladolid

“Veo esta iniciativa como muy positiva y es importante porque nos da acceso a conocer todo aquello que no podemos ver. Este museo me gustaba mucho cuando no podía andar. Veo el museo muy adaptado y eso es bueno para todos”, aseguraba en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, Elena Blanco Rueda, una vallisoletana en silla de ruedas que ha participado este miércoles en una iniciativa muy especial.

La Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León (Predif) ha organizado una visita inclusiva gratuita al Museo Nacional de Escultura con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos en la que han participado más de 20 personas.

“No siempre hemos tenido fácil el acceso a la cultura y siempre ha sido por la no accesibilidad. Gracias al esfuerzo del Ministerio en el Museo de Escultura, este centro se ha convertido en un ejemplo de exposiciones a nivel internacional”, ha señalado el presidente de Predif, Francisco José Sardón.

Un referente en accesibilidad

Sardón ha señalado que el museo vallisoletano es un “referente a nivel internacional de accesibilidad” y ha añadido que “es el que mejor accesibilidad tiene de toda Europa”. “Es un ejemplo de inclusión”, ha afirmado antes del comienzo de la visita que ha arrancado pasadas las 11.15 horas de esta mañana de miércoles.

José Francisco Sardón, presidente de Predif

El nuevo director del Museo Nacional de Escultura, Alejandro Nuevo, ha destacado la colaboración con Predif. “Me di cuenta de lo importante que es ponerse en el lugar del otro para disfrutar de los museos”, ha añadido.

“En un importante informe de accesibilidad el Museo Nacional de Escultura es el que cumple con el mayor porcentaje de accesibilidad. Es accesible en un 86%. Nos enorgullece y nos motiva para seguir avanzando”, ha añadido Nuevo.

Una visita inolvidable

Las más de 20 personas que han participado en la iniciativa han disfrutado de lo lindo con la misma y han bebido de todo el encanto cultural de un auténtico templo en la ciudad como es el Museo Nacional de Escultura.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez Villazán, ha dado primero la bienvenida al nuevo director del museo, Alejandro Nuevo, y la iniciativa de Predif para acercar la cultura también a este colectivo.

“Las administraciones públicas tenemos la obligación de hacer que la cultura llegue en igualdad de condiciones a todos. Es un bien que tenemos que garantizar para toda la ciudadanía”, ha añadido Emilio Álvarez.

Emilio Álvarez Villazán, subdelegado del Gobierno en Valladolid

Una gran iniciativa que pone en valor el encanto cultural que Valladolid atesora y que ensalza el buen hacer para que ésta llegue a toda la ciudadanía.

