Con la bufanda del Pucela en la maleta: Giorgos, el griego que recorre el mundo con los colores blanquivioletas

¿Cuántas veces hemos viajado fuera de España y nos hemos encontrado camisetas del F.C. Barcelona o el Real Madrid? La globalización de los dos clubes más grandes del país es un hecho. En cualquier tienda o lugar es habitual encontrarte algo con los colores de estos dos clubes, sin embargo, no lo es tanto hacerlo con otros equipos. Menos si nos referimos al Real Valladolid.

Ahora bien, hay una persona que ha colocado los colores blanquivioletas del Pucela en Grecia, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Suecia y también por raro que parezca en los cielos del Polo Norte.

El 1 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística tenía contabilizado una población total 519.184 habitantes. Sería fácil que cualquiera de estos vallisoletanos podrían ser los encargados de haber llevado al Real Valladolid hasta fuera de nuestras fronteras, pero la realidad es que esta persona ni si quiera es española.

Giorgos es un griego nacido en Salónica de 27 años y es el protagonista de esta historia. Por raro que parezca este joven ha viajado a todos estos países anteriormente mencionados con la bufanda del Real Valladolid siempre en la maleta, pero ¿qué ha unido a este griego a los colores blanquivioletas?

Giorgos en Suecia con la bufanda del Real Valladolid

Pues el encargado de ello fue Jaime Alonso, un joven vallisoletano que conoció a Giorgos en 2017 durante una estancia de Erasmus cultural en Faenza, Italia. Allí se conocieron estos dos chicos que tras una semana de convivencia estrecharon fuertes lazos de amistad y que mantienen a través de las redes sociales desde entonces.

"Jaime me mandó la bufanda a Grecia y yo decidí continuar su viaje"

Jaime explica a este periódico que la historia de la bufanda tiene su origen en un paquete que le mandó el propio Giorgos a España con una postal de su ciudad y un vaso de chupito que, desgraciadamente, "llegó destrozado". Al recibir este regalo por parte del joven griego, el vallisoletano decidió hacer lo propio y su elección fue la bufanda del Real Valladolid. "Fue una idea aleatoria que tuve y como Jaime me mandó la bufanda a Grecia pues yo decidí continuar su viaje", relata Giorgos.

Ambos ya habían hablado en varias ocasiones sobre el equipo pucelano, además por aquella época dio la casualidad de que el jugador griego Giannotas era parte del plantel dirigido por Sergio González, lo que hacía que los lazos entre Giorgos y el Real Valladolid fueran más fáciles de estrechar.

Giannotas, que era su "favorito" del Pucela, ya no está en el equipo, pero eso no ha impedido que el griego siga viendo la trayectoria del club. "Ahora en Segunda es más difícil ver desde aquí los partidos, pero sigo los resultados", asevera Giorgos.

"Me gusta que sea un club modesto que luche contra los grandes"

Unos lazos que gracias a la "pasión" de Jaime por el club llevaron a Giorgos a interesarse por el equipo. "Me gusta que sean un club modesto que lucha contra los equipos más grandes y que sus aficionados sean leales y siempre les apoyan", explica el griego a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Hoy quiero hacer una petición muy especial a Twitter Pucela, porque creo que la ocasión lo merece. Por favor, ayudadme a que esto llegue al @realvalladolid. pic.twitter.com/yBCh01wI1l — Jaime (@J16Alonso) April 19, 2022

Y es que esta historia se ha hecho viral después de que la contase Jaime en su cuenta personal de Twitter, llegando a tal repercusión que hasta el Real Valladolid se hizo eco de los viajes de Giorgos con la bufanda. "Estuve todo el día con notificaciones de Twitter constantemente, la verdad que no me lo esperaba y cuando vi el tuit del Pucela me hizo mucha ilusión, aunque sí que me daba un poco de rabia porque Giorgos no tiene ni Twitter ni habla español, entonces lo que le llega es lo que le he ido contando", afirma el vallisoletano.

"Visto lo visto es obligado que venga a ver un partido"

Esta historia no acaba aquí, y es que ambos tienen previsto que tarde o temprano puedan reencontrarse en Valladolid y, obviamente, una de las paradas obligatorias de Giorgos será el estadio José Zorrilla. "Definitivamente me gustaría estar ahí y sentir la pasión y ser uno más con la afición y Jaime", desea el griego mientras que el vallisoletano cree que "visto lo visto es obligado" que venga a ver un partido.

Giorgos tiene claro que lo que más le gusta del Pucela es la "pasión" y los colores, el blanco y el morado, que son "una identidad" para los vallisoletanos. "Tengo el símbolo de Valladolid conmigo para mostrárselo al mundo", insiste.

"El fútbol es algo que va más allá"

Para Jaime toda esta repercursión demuestra que el fútbol "no para de crear vínculos" y ayuda a "mantener y reforzar" una relación de amistad demostrando que este deporte es "algo que va más allá".

El Real Valladolid puede presumir de estar presente lejos de nuestras fronteras gracias a Giorgos, el griego que viaja por el mundo con los colores blanquivioletas.

