El humorista JJ Vaquero se pasa al powerlifting: "Llevo seis semanas sin tomarme un Ribera"

El concejal de Participación y Deportes, Alberto Bustos, ha presentado el Campeonato Ibérico de Powerlifting, que se celebrará el próximo fin de semana, acompañado por el organizador de este certamen, Carlos Asensio, y el humorista y practicante de powerlifting, J.J. Vaquero. La cita se celebrará en el polideportivo Miriam Blasco, los días 23 y 24 de abril, en horario de 12 a 18 horas el sábado, y de 12 a 14 horas, el domingo con entrada libre hasta completar aforo. Esta competición, organizada por el Gimnasio Asensio, está auspiciada por PRO (Professional Raw Organization).

Destacará la participación de Carlos Asensio (hijo del organizador de la prueba), y joven jugador del VRAC, que se proclamaba campeón mundial en la categoría de menos de 18 años y batía dos récords de España en este deporte de fuerza en noviembre de 2021.

También formará parte de la competición el famoso cómico vallisoletano JJ Vaquero, que demostrará sus dotes en el ámbito deportivo sumándose al elenco de deportistas que participarán en el campeonato. Vaquero tendrá como objetivo superar el récord de su categoría –la misma depende del peso corporal del participante, así como de su edad– en Peso Muerto.

Vaquero ha explicado cómo se organizarán los días de competición “el sábado 23 por la mañana competirá el grupo masculino senior, gente muy fuerte, levantadores muy tochos. Por la tarde llegarán las mujeres, que es un escándalo lo bien que lo hacen mostrando un gran nivel. Además, hará una exhibición mi sobrino Jesús Vaquero con 11 años. El domingo 24, a partir de las 12, serán los movimientos específicos, campeonato de Peso Muerto y de Press de Banco. Yo compito en Peso Muerto y estoy muy contento porque por primera vez en mucho tiempo he dado el peso y he visto menos de cien en la báscula. Me lo he ganado: llevo seis semanas sin tomarme un ribera de Duero y voy a aguantar hasta el Campeonato, pero después voy a soltar una barra y me voy a agarrar a otra”.

El concejal Alberto Bustos ha explicado que “en un fin de semana repleto de competiciones deportivas en Valladolid en el que tendremos balonmano, ciclismo, voleibol, atletismo… también tendremos, por primera vez, un campeonato Ibérico de Powerlifting. Nos apetecía mucho tener un deporte de estas características por primera vez aquí y, además, tenemos a Carlos Asensio, campeón del mundo en su categoría, lo cual es muy importante para el deporte de esta ciudad”.

Bustos se ha referido también a la incidencia en el aumento de la práctica de deporte en la población que implica la realización de este tipo de competiciones “está más que demostrado que provocan que la gente practique estos deportes y se ha venido demostrando con un montón de campeonatos que inmediatamente después hemos visto cómo subían las fichas, las licencias, y le número de chavales que practican deporte. Por tanto, nos hace especial ilusión este Campeonato con más de setenta deportistas de España y Portugal, con más de un tercio de mujeres que practican también este deporte y con todas las categorías, desde los chavales hasta los que son un poquito más veteranos. Invitamos a que os paséis por el Miriam Blasco este fin de semana y descubráis este deporte e incluso podáis empezar a practicarlo”

La prueba se compone de tres movimientos que se consideran básicos: La Sentadilla, El Press de Banco y el Peso Muerto. El Powerlifting consiste en la suma de los levantamientos máximos en estos tres ejercicios básicos. Cada levantador tendrá tres intentos en cada uno de los ejercicios y la suma de sus tres mejores intentos será su marca. Divididos por categorías de peso corporal y edad, los competidores que obtengan la marca más alta serán los campeones.

Son cada vez más los que animan a practicarlo y así lo indican las cifras de participación en el Campeonato, en el que, como indicaba el concejal Alberto Bustos, participarán setenta competidores, denominados powerlifters, de nacionalidad española y portuguesa. De ellos, veinticinco serán mujeres y “participarán alrededor de treinta levantadores y levantadoras de la provincia de Valladolid, desde un niño de 12 años hasta un señor joven de 62” explicaba Carlos Asensio, organizador de la prueba, que añadía que “tenemos un equipo espectacular en Valladolid, nueve chicas con unos físicos de fitness trabajados de manera espectacular y a muchos chicos les gustaría levantar lo que van a levantar ellas, tenemos algún atleta como José Juan (Vaquero) que después de 30 años vuelve a competir y va a estar por encima de los 270 kilos en el Peso Muerto; tenemos también algún atleta que va a levantar en Press de Banco 165 kilos; también algún chico junior con menos de 18 años que seguramente va superar algún récord de España y se quede muy cerca de batir algún récord del mundo… No quiero dar muchos nombres para no dejar a nadie fuera, pero quien se pase por el Miriam Blasco va a disfrutar de un deporte diferente y, seguramente, mucha gente que lo vea se anime a practicarlo porque Valladolid ha demostrado que es una ciudad que apoya al deporte y este Ayuntamiento nos ha tratado muy bien”.

Así es el Powerlifting

También conocido como levantamiento de potencia es una de las modalidades del deporte de fuerza que consiste en levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos: peso muerto, sentadilla y press de banca. En cada uno de ellos se trabajará con un grupo muscular diferente.

La sentadilla: hay que ponerse la barra de hierro en la espalda y bajar y subir con ella todo el peso que se pueda cargar.

El press de banca: se completa tumbado en un banco. Para realizarlo se toma la barra y se baja hacia el pecho con la carga de kilos que se haya marcado.

El peso muerto: hay que levantar la barra desde el suelo hasta la cintura.

De los tres, el que permite levantar un mayor número de kilos es el peso muerto, ya que se puede utilizar casi todo el cuerpo en el levantamiento, justo lo contrario que con el press de banca, en el que la carga que se marca en el hierro es bastante inferior.

El entrenamiento de powerlifting se hace según la técnica de Repetición Máxima o 1RM, que consiste en tratar de levantar el mayor peso posible en una sola repetición. La velocidad es un factor clave, ya que a menor velocidad mayor será el peso máximo que se puede levantar. El 1RM será diferente en cada uno de los ejercicios debido al grupo de músculos que se implican en el levantamiento de peso.

El entreno puede ser duro, especialmente en los inicios, ya que supone una progresión pequeña y constante hasta alcanzar los objetivos establecidos. Es muy importante contar con la supervisión de un experto que guíe al powerlifter en su evolución para ir corrigiendo las posturas y aspectos técnicos hasta lograr el éxito y poder evitar lesiones. Además, es muy importante conocer las claves de la alimentación para el deporte de fuerza.

