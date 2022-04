De la cárcel a la calle: la procesión de la Penitencia y la Caridad, casi un siglo de historia

La Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad data de principios del siglo XVI, aunque no fue hasta el 1578 cuando se aprobó la primera norma. Además, es una de las cinco cofradías penitenciales históricas de Valladolid, que destacan por sus características y sello inconfundibles al resto.

Son cinco siglos de historia en los que la identidad de la Cofradía ha ido desarrollándose y adoptando diferentes costumbres y tradiciones durante el transcurso de los años. Hay una que, precisamente, marca a esta Cofradía como única en toda la ciudad de Valladolid. Se trata de la procesión de la Penitencia y de la Caridad, con origen en 1927, hace prácticamente 100 años.

Algo único de la Piedad

En un primer momento esta procesión se hacía conjunta con las cofradías de la Pasión y la Preciosísima Sangre, pero estas colocaron más tarde sus procesiones titulares en el mismo horario, por lo que pasó a ser algo exclusivo de Nuestra Señora de la Piedad.

El privilegio no es otro que el de indultar a un preso. "Nos ponemos en contacto con el director de la prisión y pedimos una terna de candidatos que cumplan los requisitos que permiten nuestros estatutos", explica a este periódico Ángel Herrero Ortiz, hermano mayor de la Cofradía y miembro de ella desde hace más de 40 años.

Estos estatutos ponen por norma que el preso que vaya a ser indultado no puede haber cometido un delito de sangre, violencia de género o un delito contra la salud pública a gran escala. Una vez escogido al candidato o los candidatos, esto se traslada al Ministerio de Justicia que es el encargado de otorgar el indulto o no. Precisamente, van ya cuatro años sin lograr la aprobación del Gobierno. "Este año también hemos pedido el indulto, pero no sabremos si lo conceden casi hasta el mismo momento", asegura Ángel Herrero.

Recorrido original

El recorrido original partía de la Prisión Provincial, donde el preso era indultado y se incorporaba a la procesión y empujaba el paso de 'La Quinta Angustia' hasta su sede. Ya allí el preso recibía ropa y le pagaban los gastos de regreso a su casa. Unos años después, en 1985, el centro penitenciario fue trasladado a Villanubla, por lo que la procesión comenzó a celebrarse en el Palacio de la Audiencia.

Seguidamente continuará el recorrido por diferentes calles de la ciudad hasta regresar a la iglesia de San Martín, donde se entonará la Salve. El preso quedará liberado. "Lo habitual es que el preso procesione con nosotros, tire del paso, nos de las gracias y ya, aunque ha habido años que luego se han hecho cofrades", asegura el hermano mayor de la Cofradía.

Una Semana Santa muy esperada

La Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad es la más grande de Valladolid, con alrededor de 1.500 cofrades, recupera este año la ilusión por ser, posiblemente, una de las Semana Santa que más se esperaban tras los dos años de parón por la pandemia del Covid-19. "Llevamos dos años preparándonos, este año hay más ilusión", expica Ángel Herrero.

Por suerte, la predicción meteorológica aúna buenas noticias, aunque muchas veces es impredecible. "Tenemos siempre miedo al tiempo, pero esperemos que después de tantas calamidades que hemos vivido nos deje salir", finaliza el máximo mandatario de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad.

Sigue los temas que te interesan