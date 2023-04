El curioso motivo que explica la insólita participación de una banda de gaitas en la Semana Santa de Valladolid

Las bandas musicales se han convertido en fieles compañeras de una buena parte de las cofradías españolas. Tanto es así, que ya es habitual ver a las hermandades procesionar al ritmo de los instrumentos más caractéristicos de la Semana Santa, como pueden ser las cornetas, las trompetas y los tambores, entre otros.

Sin embargo, en Valladolid hay una que ha conseguido cobrar gran parte del protagonismo de estas fechas tan significativas para los más devotos, por una particularidad que no solo la convierte en una banda más alegre y completa, sino también en una agrupación musical tan única como especial.

Corría el año 1984 cuando un grupo de cofrades pertenecientes a la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad decidió, con el consentimiento del entonces Hermano Mayor, Don Felipe Santander de la Mata, apostar por un nuevo instrumento musical: la gaita gallega.

Desde ese preciso instante, la banda se convirtió en la única de gaitas participante en la Semana Santa vallisoletana, lo cual otorgó a la cofradía un reconocimiento extra que le permitió darse a conocer, aun más si cabe, e incorporar nuevos miembros a la congregación.

Pero, ¿por qué la gaita y no cualquier otro instrumento? ¿cuál es el pretexto por el que se decantaron por este artilugio musical?

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha logrado dar respuesta a estos interrogantes tras hablar con Ernesto Melgar, músico de la banda y directivo de la cofradía, quien, además de dar a conocer los entresijos de esta agrupación musical que tanto asombro ha generado y tanta sensación ha causado entre los fieles amantes de la Semana Santa de la denominada ciudad del Pisuerga, ha aclarado que la idea surgió del interés de los cofrades de "rendir culto u homenaje a Gregorio Fernández, por ser el autor de la imagen principal de la cofradía, la Virgen de la Piedad".

"Él es gallego, entonces se nos ocurrió que era buena idea introducir en la banda un instrumento gallego como es la gaita, que en ese momento también estaba empezando a tener cierto repunte en algunas zonas del país. Pensamos que era una forma muy bonita de recordarle", ha revelado.

"Hay muchas bandas de gaitas en España, pero es verdad que nosotros somos los únicos que salimos en la Semana Santa de Valladolid. Dentro de que nos parece algo bastante normal porque ya llevamos muchos años y estamos muy acostumbrados, sí es cierto que para nosotros es todo un orgullo y una cosa muy especial poder acompañar a nuestra cofradía con nuestra imagen", ha apostillado.

Y es que, si por algo se diferencia del resto de bandas existentes en el país es, además de por ser la única que procesiona en la Semana Santa de Valladolid como bien se ha explicado anteriormente, por no ser "una banda de gaitas al uso, sino una banda que, aunque sí ha adoptado la gaita como instrumento principal, la acompaña de otros instrumentos de viento madera como el saxofón o el clarinete, lo que, según Melgar, les otorga un extra "de versatilidad a la hora de tocar".

Aunque en sus inicios la sección se estrenó con "un par de gaitas", actualmente, la banda la forman alrededor de 20 personas, la gran mayoría de ellas, jóvenes con mucha experiencia y entusiasmo, que sienten una gran atracción por este instrumento y que apuestan por la unidad, la familiaridad y la hermandad entre ellos y sus compañeros. "Somos como una pequeña familia e intentamos estar siempre muy unidos", ha aclarado Melgar.

En cuanto al repertorio de la banda, el directivo de la cofradía ha desvelado que es "bastante amplio" y que alberga "marchas de Semana Santa, pero de corte tradicional, marchas de compositores clásicos y marchas propias" compuestas por el director de la agrupación.

No obstante, cabe destacar que esta no es la única banda que acompaña a la Cofradía de la Piedad en cada una de sus procesiones, aunque sí la más distintiva y particular.

Según ha relatado Ernesto, "la cofradía tiene dos bandas. Por un lado, está la banda más común en la Semana Santa, que es la Banda de Trompetas, Cornetas y Tambores, y luego estamos nosotros, la Banda de Gaitas", pues, aunque en un primer momento sí que formaban una sección dentro de la primera, "llegó un momento en el que nos fuimos profesionalizando y en el que decididos formar nuestra propia banda independiente". Fue en el año 2010.

Por eso, explica Ernesto, "no siempre tenemos que salir las dos en conjunto, sino que hay momentos en los que o sale una, o sale otra, o salen las dos, pero en diferentes puntos del recorrido". "Nosotros salimos siempre que lo hace nuestra cofradía", ha añadido.

Su primera salida procesional acontece el Domingo de Ramos de la mano de la Procesión de las Palmas. Vuelven a llenar de expectación las calles vallisoletanas el Miércoles Santo participando en la Procesión de la Piedad, el Jueves Santo en la Procesión de Penitencia y Caridad, y el Viernes Santo en el Sermón de las Siete Palabras y en la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor. Ponen, por tanto, el broche de oro a sus intervenciones de Semana Santa el Domingo de Resurrección en la Procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen de la Alegría, con la que dan por finalizados unos días de mucho sacrificio, pero sobre todo, de gran fervor y emoción.

