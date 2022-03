La vacuna del vallisoletano Mariano Esteban está “más viva que nunca”

“No se ha renunciado a continuar con la vacuna. Lo que se ha hecho es retirar la solicitud que ya se había enviado a la Agencia Española del Medicamento el verano pasado y, a la vista de la alta tasa de vacunación en España, la hemos eliminado. Eso no quiere decir que la vacuna no siga siendo de interés”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León el virólogo vallisoletano, Mariano Esteban.

Esto afirmaba el de Villalón de Campos después de conocerse las últimas noticias que apuntarían que el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) renuncia a continuar con el proyecto desarrollado por Esteban y por Juan García Arriaza, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB).

“Por parte de los promotores, tanto CSIC como Biofabri (el socio que ha producido los lotes clínicos), han considerado que ante la situación actual que vive España, la vacunación está cubierta y que no es necesario utilizar la nuestra. Esto no quiere decir que se haya retirado. Continúa, como lo demuestran los ensayos. Nuestra vacuna sigue más viva que nunca”, confiesa el virólogo.

De hecho, el candidato vacunal MVA-CoV2-S para la COVID-19, desarrollado por estos dos investigadores, ha completado con éxito los ensayos preclínicos en tres modelos de animales: ratón, hámster y macaco y el vallisoletano ha descartado las “fake-news”, como las ha llamado, que apuntaban a que la vacuna causó lesiones pulmonares a un mono.

Los resultados preclínicos obtenidos respaldan su futura aplicación en ensayos clínicos. Sin embargo, debido a esa vacunación avanzada en la población española, se ha retirado la solicitud para la realización de un ensayo clínico con MVA-CoV2-S, como se apuntaba.

Añade además que “todos los ensayos preclínicos de seguridad y eficacia se han llevado a cabo correctamente” y que “están trabajando en variantes de la vacuna” que van dirigidas a paliar los efectos nocivos que pueden ocasionar “las nuevas cepas de la enfermedad”. “Estamos realizando una adecuación de la vacuna para que tenga un espectro de actuación más amplio frente a otras variantes, que son las que nos preocupan ahora. No la principal, de Wuhan. Todo para conseguir una vacuna universal”, señala Mariano Esteban.

La vacuna MVA-CoV2-S

“Los anticuerpos generados por la vacuna MVA-CoV2-S neutralizan diferentes variantes del coronavirus SARS-CoV-2, en el orden de mayor a menor neutralización: alfa, delta, gamma, beta y ómicron”, recalca el pucelano, que dirige el laboratorio de poxvirus y vacunas del CNB-CSIC.

De forma importante, “la vacuna confiere una protección del 100% contra la infección causada por el SARS-CoV-2 en los tres modelos animales, controlando la replicación del virus en las vías respiratorias y en los pulmones, la patología pulmonar y previniendo la tormenta de citoquinas”, subraya, tras esos análisis en ratones, macacos y hámsters.

Mariano Esteban nos cuenta que lo que les interesa es “ver hasta qué punto esta vacuna tiene su ventaja como dosis de recuerdo” y sigue defendiendo, como ya hizo en junio de 2020, la "combinación de varias".

“Nuestra vacuna ya demostró que es muy eficaz como dosis de recuerdo. Sigue viva, más viva que nunca”, finaliza.

