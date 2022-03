Dominic Gilbert llega al UEMC Real Valladolid para reforzar la posición de alero

Acompañado por el presidente, Alejandro García Pellitero, y el director deportivo, Pepe Catalina, Dominic Gilbert ha sido presentado de manera oficial ante los medios de comunicación. El nuevo jugador del UEMC Real Valladolid Baloncesto ha mostrado su emoción y ambición para lo que se resta de temporada.

“Estoy emocionado por estar aquí y feliz de haber llegado. Tengo ganas de jugar con el equipo. Llegué el domingo y ya he podido entrenar un par de veces. Espero terminar la temporada aquí y hacerlo en playoffs, hacer un esfuerzo para entrar entre los nueve mejores equipos y mejorar cada día, ganando el máximo número de partidos posibles”, comenzó el jugador con pasaporte croata y australiano.

Preguntado sobre si ha tenido otras opciones en el recientemente cerrado mercado, Dominic Gilbert respondió afirmativamente. “He tenido otras opciones en Croacia y en el resto de Europa, pero sentí que esta opción y oportunidad era la mejor para mí. Tengo ganas de comenzar a jugar y crecer como jugador”, admitió.

Asimismo, Dominic Gilbert, que llevará el dorsal 88 en el UEMC Real Valladolid Baloncesto, espera que su periodo de aclimatación sea rápido. “Espero que no me lleve tiempo ajustarme, pero es algo normal en el mundo del deporte cuando cambias de deporte y de liga. La LEB Oro es fuerte, respetada y vengo sabiendo que no va a ser fácil, que tengo que trabajar cada día, y con ganas de comenzar ya”.

Finalmente, el nuevo fichaje blanquivioleta fue preguntado sobre qué posiciones puede desempeñar en la cancha. “Durante toda mi carrera he jugado de dos, de tres, de cuatro y de cinco”, respondió entre risas. “Estoy a disposición del entrenador y del equipo para lo que necesiten. Esta temporada he pasado de jugar más como tres-cuatro, a hacerlo como tres-dos y es uno de los motivos que me trajeron a Valladolid. Quiero demostrar aquí lo que he mostrado en Croacia”, concluyó.

Análisis del mercado de fichajes

Aprovechando la presentación de Dominic Gilbert como nuevo jugador del UEMC Real Valladolid Baloncesto, el director deportivo, Pepe Catalina, compareció ante los medios de comunicación para analizar el recientemente cerrado mercado de fichajes y dar la bienvenida a la nueva pieza blanquivioleta.

“Nuestra intención de incorporar a un jugador en la posición de tres y a otro en la de cinco. Dominic va a portar una serie de cosas que no teníamos. Además, tenemos el caso de Juan García-Abril, que a día de hoy sigue con problemas de salud y apenas hemos podido contar con él. Dominic Gilbert tiene un perfil que no teníamos, es capaz de atacar con el balón, vertical, puede crear para el resto y da la sensación de que van a pasar cosas buenas cuando tiene la pelota. Su llegada también puede tener efectos colaterales positivos en el resto del equipo”.

Asimismo, Pepe Catalina habló sobre la intención de incorporar a un pívot en este mercado y de la situación de Justin Raffington. “Teníamos los jugadores que queríamos, pero el rendimiento ha ido bajando. Hemos tenido preocupación con Justin, pero nos gustaría explicar que el jugador comenzó bien la temporada, siendo titular y promediando buenos números, pero pronto conoció la grave enfermedad que sufre su hermano en Alemania. Anímicamente le afectó muchísimo y su rendimiento fue cayendo. También hay que añadirle que en un partido recibió un golpe en la espalda y eso le generó un bloqueo y un hormigueo del que no se ha recuperado”.

Preguntado nuevamente sobre el estado de Justin Tafari Raffington y la búsqueda de un nuevo pívot, Pepe Catalina destacó la transparencia que se ha mantenido al respecto. “En el deporte profesional acostumbramos a no decir las cosas y a ocultar, pero yo, humildemente, creo que con la verdad y la sinceridad de va a cualquier sitio. El jugador estaba informado sobre la situación, incluso también nos abrimos a buscar oportunidades para él, que nos ha agradecido la franqueza del proceso. Hemos sido transparentes y claros. Él está seguro de que vamos a darle la vuelta a todo esto. El fin del mercado de fichajes genera un marco de estabilidad que será bueno y vamos a hacer un trabajo de recuperación. Tenemos que pensar que hay un ser humano detrás de un jugador y que es uno de los nuestros. Recuperarle es bueno para todos”, explicó.

Además, el director deportivo blanquivioleta habló sobre las diversas opciones que buscó el UEMC Real Valladolid Baloncesto. “Es difícil firmar un cinco, como ya lo fue en verano, porque había muchos condicionantes que limitaban este perfil y varios equipos buscando lo mismo que nosotros. Tuvimos operaciones abiertas y opciones con jugadores, también hablamos con equipos de ACB para lograr alguna cesión. No queríamos traer a alguien que no fuera a aportar. Hemos hecho un esfuerzo y no ha salido, pero ahora nos centramos en una gestión interna para recuperar a Justin Raffington”.

