Los científicos de la UVA que participan en una misión en Marte: "Es pronto para afirmar que allí hubo vida"

¿Hay vida en otros planteas? ¿Existen seres inteligentes capaces de visitar la Tierra? ¿Los extraterrestres están en nuestro planeta? Esas son algunas de las preguntas que a la mayor parte de la opinión pública le surgen cuando se habla de misiones terrestres en el sistema solar, pero que, evidentemente, no son las que mas preocupan a los científicos que participan en estos proyectos.

Es el caso del equipo de investigación de la Universidad de Valladolid, integrado por Fernando Rull, Guillermo López y José Antonio Manrique, que dirigen el sistema de calibración del instrumento SuperCam que está a bordo del Perseverance. Un robot que aterrizó en Marte el pasado 18 de febrero de 2021, dentro de la misión Mars 2020 de la NASA, y que genera una importante cantidad de datos científicos relevantes y novedosos.

De su misión se han conseguido resultados “mejores de los esperados” pero que, de momento, no sirven para decir si el planeta rojo estuvo en algún momento habitado. “Sabemos mucho del pasado de Marte y que pudo ser habitable, pero aún no podemos afirmar que haya habido vida”, explicó Manrique. Al menos no por formas de vida evolucionadas como las que nosotros conocemos.

Lo que sí se ha podido averiguar, al menos de momento, es que la atmósfera de Marte es más tenue que la de la Tierra. Así, la velocidad del sonido es allí distinta a la de la tierra. “Los sonidos se atenúan a una distancia de ocho metros mientras que aquí es a 60”, indicó Manrique.

Un sistema de calibración novedoso

Por su parte, Fernando Rull, director del equipo de la UVa, explicó los pormenores del sistema de calibración que han diseñado para la SuperCam. “Es un instrumento que se combina con otros y que realiza análisis mucho más detallados a diferentes distancias”. Eso hace que “deba estar calibrado, función en la que hemos trabajado desde la UVa”. Con un objetivo fundamental: ser capaz de satisfacer y dar respuesta a las necesidades de calibrado de cada técnica y también “a las de la ciencia combinada entre ellas”. El sistema constituye, por tanto, un aspecto esencial del funcionamiento de SuperCam y de Perseverance, el primer ‘rover’ en la historia que contempla esta situación.

Fernando Rull con una réplica del sistema de calibración del Perseverance

Además, el equipo de la UVa participa en la interpretación y gestión de los datos obtenidos o de las operaciones diarias de la misión.

En cuanto a que zonas se han analizado hasta el momento, Guillermo López detalló como se ha centrado en el cráter Jezero. Un boquete provocado por el “choque de un meteorito que se llenó de agua hace miles de años”. Ahora mismo ya está seco por lo que se han centrado en los alrededores del “analizando no solo lo que hay allí, sino también en los materiales que hay cerca”.

Una misión sin riesgos

Y es que una zona de dunas que hay pegado al delta ha hecho que se haya evitado entrar en esa zona arenosa “porque era un riesgo meter allí un robot que ha costado 2.400 millones de dólares y que se quedara estancado”. Y es que pese a ser un autómata “capaz de detectar obstáculos y esquivarlos” se ha preferido evitar riesgos innecesarios.

De momento se han recorrido cuatro kilómetros de la superficie “durante los 359 días marcianos que el Perseverance lleva en Marte”. Tiempo en el que ha analizado la meteorología, la temperatura o los vientos del planeta, así como ha ido recogiendo muestras que se han introducido en tubos para que en misiones posteriores se trasladen a la tierra para ser analizados.

Proyectos que se realizaran posteriormente por lo que aún habrá que esperar años para dar una respuesta concreta al tipo de vida que pudo haber en Marte. Si es que la hubo.

