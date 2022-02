La Plataforma NAC se manifiesta en Valladolid contra la caza con perro

La Plataforma NAC (No a la Caza) convoca una manifestación en Valladolid coincidiendo con el fin de la temporada de caza para denunciar el uso que se hace de los perros y exigir el fin de esta actividad Leticia Pérez ICAL

La Plataforma NAC (No a la Caza) convocó hoy una manifestación en la Plaza de España de Valladolid para promover y concienciar sobre el fin de la caza y en particular la caza con perro. No en vano, recordó que España es el único país de la Unión Europea donde aún está permitida la caza con galgos y podencos, que son razas que, según la asociación, "especialmente castigadas" por el “tiempo de vida útil” que tienen.

NAC denunció que criadores ilegales y cazadores mantienen jaurías de perros en bunkers, zulos, cuevas e instalaciones de difícil acceso o poco transitadas, lo que les convierte estos animales en seres "invisibles" y, por tanto, excluidos de cualquier consideración estadística." Esta actividad clandestina, pero de sobra conocida, es posible gracias al concepto de herramienta que la sociedad, sobre todo en ámbitos rurales, posee de los llamados lebreles", sentenció.

La cabecera de la manifestación partió con dos grandes carteles, uno del Partido Animalista Pacma y otro que reclamaba el fin a la caza con galgos y otras razas.

