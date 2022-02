Las cámaras de 'La Maña' "ayudarán" a esclarecer la muerte de Esther López

Tras un sábado negro en Traspinedo, después de que un senderista descubriera el cuerpo sin vida de Esther López de la Rosa, desaparecida desde el pasado 12 de enero en Traspinedo, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, ha asegurado que las cámaras del Restaurante ‘La Maña’ “ayudarán a esclarecer” las causas de la muerte de la mujer de 35 años.

Álvarez ha señalado además que la zona en la que apareció el cadáver de Esther “no había sido batida de forma directa” aunque sí “un lugar muy próximo” a la misma, a pesar de ser un lugar de paso y de caminar de los vecinos del lugar.

En cuanto a si Esther ha aparecido con la misma ropa ha añadido que “eso parece” pero no ha querido confirmar esta información hasta que no termine la investigación, igual que si junto a la desaparecida se halló o no su móvil.

¿Nuevas detenciones?

“En principio no va a haber nuevas detenciones”, ha asegurado además Emilio Álvarez, en las próximas horas y ha vuelto a recalcar que “todas” las líneas de investigación permanecen abiertas.

“No hay casos similares. Depende la situación en la que se haya encontrado el cuerpo podrá tardar más. Hoy se ha empezado con la autopsia”, ha añadido el subdelegado del Gobierno en Valladolid sobre cuánto se tardará en practicar dicha autopsia.

La muerte de Esther “no quedará impune”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido en el inicio de su intervención en un mitin en León, al "doloroso suceso" que conmocionó ayer a la localidad vallisoletana de Traspinedo, con el hallazgo del cuerpo de la joven Esther López, desaparecida el 12 de enero.

Un suceso que "ha azotado las conciencias de todo el pueblo de Castilla y León cuando conocíamos el trágico desenlace de la muerte de Esther", y ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando "para que no quede impune, y quienes lo hayan perpetrado acaben donde tienen que acabar".

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell, ha confirmado vía Twitter la muerte violenta de Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo (Valladolid).

"Confirmada la muerte violenta de la joven desaparecida en Traspinedo (Valladolid), quiero expresar mis condolencias y apoyo a su familia y personas queridas, y pedir respeto para ellas y para la investigación. Debemos evitar elucubraciones y reacciones que pueden causar más daño", ha expresado Rosell a través de Twitter a las 11:17 horas de este domingo.

