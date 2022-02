Pedro Sánchez defiende que la reforma laboral es un "canto al crecimiento y al acuerdo" y "un éxito colectivo del país"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido hoy en León la convalidación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, donde "ganó el avance social España, y perdió la oposición negacionista", acusando al PP incluso de utilizar "tránsfugas" para impedir la aprobación de la reforma con el 'no' de los dos diputados de UPN que se saltaron la disciplina de su propio partido.

Sánchez ha participado hoy en el acto central de campaña de las elecciones del 13 de febrero, que ha reunido a más de 1.200 personas en un pabellón de León, con la participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el candidato Luis Tudanca.

El presidente del Gobierno ha reivindicado "la buena política", un "canto al crecimiento y al acuerdo" que consolida el crecimiento económico y del "empleo digno", como muestra el aumento en un 92% de los contratos fijos registrados en enero en el primer mes de vigencia. "Eso es lo que no quería que saliera el PP", ha reprochado, mientras agradece a sindicatos, empresarios políticos "que se unen para avanzar en derechos laborales y sociales". "Es un éxito colectivo del país", asegura.

En cambio, Sánchez cree que ese día "vimos el verdadero rostro de una derecha que vota en contra de un acuerdo bueno para España. Me queda claro que España no se merece esta oposición, esta España negacionista", ha subrayado. El líder socialista ha sacado pecho de la gestión de la pandemia, y asegura que es "un auténtico orgullo salir fuera de España y hablar con otros líderes europeos y decir que en España el 90% de los españoles están vacunados con pauta completa. Y que no hay negacionismo, hay solidaridad. Hemos entendido que la vacunación no solo un derecho, sino un deber proteger a nuestros seres queridos". También se ha congratulado de poner en marcha los ICO y los ERTEs.. "El mayor orgullo es ver que más del 95% de trabajadores con mecanismos de ERTE hoy están plenamente reincorporados a sus puestos de trabajo.

Siempre hemos apostado por los jóvenes y hemos hecho de la política de juventud, una política de estado, como la Ley de vivienda para los jóvenes". Y se ha dirigido a Tudanca para lanzarle este mensaje: “Me vas a tener a tu lado para hacer de los jóvenes el presente y el futuro de Castilla y León”.

Pedro Sánchez critica, además, que "la derecha habla siempre de felipismo, zapaterismo y ahora de sanchismo… no es eso, se llama socialismo", y defiende que "es la mejor respuesta ante la pandemia, para la creación de empleo y el crecimiento y para abordar la modernización de Castilla y España". En este sentido, se muestra convencido de que el próximo 13 de febrero Luis Tudanca ganará "en nombre de los socialistas de Castilla y León".

"Vamos a cumplir con Castilla y León", y asegura el compromiso de los socialistas para la descentralización y la desconcentración. "No solo representa el reparto de oportunidades y crecimiento en el territorio, representa una forma noble de entender la política, no que el ciudadano se acerque al Estado, sino que el Estado se acerque al ciudadano".

Para Sánchez, queda patente el abandono del PP a esta tierra durante 35 años, y contrapone su compromiso con el Bierzo, Ponferrada (con el futuro Centro de innovación y medio rural), con León, Miranda de Ebro… "con muchísimos municipios de esta tierra que van a ver desconcentradas instituciones públicas para crear oportunidades y repartirlas en esta tierra".



"Cuando convocó Mañueco elecciones fue cuando inauguramos el AVE Madrid-Galicia. Mañueco no acompañó al presidente del Gobierno, ni al jefe del Estado, ni a la Xunta... y demostró de una manera claramente metafórica el abandono del PP a esta tierra.

Papeletas hay muchas, pero la que garantiza el cambio y la esperanza es la de Tudanca", señala.

"En 2019 el PSOE y Luis ganaron las elecciones, ahora necesitamos más votos que en 2019 para que el cambio sea imparable y no haya componendas de distintos partidos PP y Vox que frenen el cambio en Castilla y León", ha concluido.

La muerte de Esther "no quedará impune"

Al inicio de su intervención, Pedro Sánchez se ha referido al "doloroso suceso" que conmocionó ayer a la localidad vallisoletana de Traspinedo, con el hallazgo del cuerpo de la joven Esther López, desaparecida el 12 de enero. Un suceso que "ha azotado las conciencias de todo el pueblo de Castilla y León cuando conocíamos el trágico desenlace de la muerte de Esther", y ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando "para que no quede impune, y quienes lo hayan perpetrado acaben donde tienen que acabar".