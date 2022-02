La zona donde apareció el cuerpo de Esther López aún no había sido batida

El hallazgo del cuerpo de Esther López, la joven de 35 años de Traspinedo (Valladolid) desaparecida el 12 de enero, se produjo en un lugar donde aún no se habían realizado batidas por la policía ni por los voluntarios. La información es del subdelegado del Gobierno de Valladolid y contraría la idea difundida ayer de que esa área ya había sido revisada por las autoridades y, por lo tanto, el cuerpo habría sido trasladado allí después.

El cadáver ha sido encontrado por un paseante en una zona visible y el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, aclara que las batidas estuvieron cerca, pero no en el lugar exacto donde se encontró el cuerpo de Esther. "Exactamente en ese punto parece ser que no había una batida en concreto. Una de las zonas que se ha batido estaba muy próxima, estaba colindante, pero no era ese punto exacto", explicó.

Este domingo, la localidad de Traspinedo ha rendido homenaje a la joven. Los vecinos del pueblo y de los alrededores se acercaron a la plaza del Ayuntamiento, en una concentración silenciosa con la que quisieron unirse al dolor de la familia. "Esther nunca olvidaremos tu eterna sonrisa. Y no vamos a parar hasta que se haga justicia. Ten por seguro que el pueblo va a estar siempre a la altura, por ti y por tu familia", dijo el alcalde, Javier Fernández.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de la joven de 35 años y pidió al pueblo "templanza, mesura y cordura" para dejar trabajar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A la espera de los resultados de la autopsia, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha confirmado, en su cuenta personal de Twitter, la muerte violenta de Esther López.

"Confirmada la muerte violenta de la joven desaparecida en Traspinedo (Valladolid), quiero expresar mis condolencias y apoyo a su familia y personas queridas, y pedir respeto para ellas y para la investigación. Debemos evitar elucubraciones y reacciones que pueden causar más daño", ha escrito Rosell en esta red social.

24 días de angustia

Durante estos 24 días de angustia y búsqueda se han investigado a tres personas. El primero fue Ramón El Manitas, conocido en el pueblo. Admitió que Esther había estado en su casa varias veces con anterioridad. Llegó incluso a hacer una huelga de hambre mientras los agentes inspeccionaban su casa, pero no encontraron nada.

Así que se remontaron a los últimos momentos de Esther. Aquel día, el 12 de enero, salió a ver el fútbol con unos amigos. Era miércoles, jugaba el Real Madrid y el Barcelona la Supercopa de España. Tras el encuentro se la vio cerca de un restaurante de la zona, La Maña, a unos cuatro kilómetros de su casa.

Además de El Manitas, han sido interrogados dos amigos de la joven. Las dos ultimas personas que vieron a Esther con vida, a priori. Uno de ellos ha dado hasta tres versiones de lo que pasó aquella noche. Que si la dejó y se fue, que si ella quería seguir de fiesta y quería ir a Valladolid o que Esther había quedado con alguien.

Estas dos personas responden a las siglas de O. y C. Los dos viajaban en el mismo coche junto a Esther antes de que esta desapareciese. El primero, O., vive a 100 metros del citado restaurante y es quien ha dado tres explicaciones distintas.

Las versiones que ofrecen estos dos amigos no convencen a los investigadores del caso. Es por ello que se barajan varias hipótesis en las que están trabajando: por una parte, se sospecha que se hiciera una parada previa antes de dirigirse al cruce de La Maña donde supuestamente bajó C. y, por otra, sorprende el tiempo que empleó O. en alcanzar el cruce de El Romeral, tras bajar C. del vehículo en La Maña.

No obstante, además de estos dos amigos, la Guardia Civil ha ampliado la investigación a una decena de personas, entre testigos, investigados y sospechosos que han prestado declaración para aportar más luz a este caso.

Sánchez: "Que no quede impune"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando para que la muerte de Esther López no quede "impune" y quienes hayan cometido el delito "acaben donde tienen que acabar".

Sánchez ha dicho sentirse conmovido al escuchar las palabras del candidato socialista a la Junta, Luis Tudanca, sobre este "lamentable y doloroso suceso que ha azotado las conciencias de todo el pueblo de Castilla y León".

Ha asegurado asimismo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando para que este delito "no quede impune y que quienes lo hayan perpetrado acaben donde tienen que acabar".

Durante el acto electoral, el candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León ha manifestado que "no seremos una sociedad libre mientras haya una sola mujer con miedo" en España, en referencia al "crimen machista" de Esther, cuyo cuerpo fue hallado ayer tras 25 días desaparecida en Traspinedo.

