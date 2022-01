Una dura lucha y un bus de 55 plazas que vuelve a rodar por la provincia de Valladolid

Noticias relacionadas La lucha sin cuartel de un pueblo vallisoletano para recuperar su autobús de 55 plazas

“Tras estar desde que inició el curso escolar un par de meses sin el servicio de pasajeros y otro tiempo con apenas cuatro plazas disponibles para tres pueblos, estamos muy satisfechos de que al final se pueda recuperar el servicio y el asunto, que nos tenía muy preocupados, se haya resuelto favorablemente”, asegura Enrique Seoane, alcalde de Castronuño, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Todo después de que este lunes, la línea de transporte público regular a la demanda de servicio combinado de pasajeros y estudiantes ‘Villafranca de Duero – Tordesillas’ haya recuperado el vehículo de ‘Tipo A’ que la ficha de la propia ruta establece para la prestación del servicio, con las 55 plazas para garantizar a los vecinos y vecinas de Castronuño la movilidad entre la ciudad de Valladolid y otros destinos.

La resolución desestimatoria de nueva parada en la ruta integrada entre Villafranca de Duero y el IES Juana I de Castilla de Tordesillas, en Castronuño, por parte del Servicio Territorial de Fomento de Valladolid desestimando la solicitud de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid ha posibilitado la recuperación de este vehículo de ‘Tipo A’, de 55 plazas, para cubrir la ruta.

“La recuperación del bus de 55 asientos para esta línea que comunica nuestro pueblo con Valladolid a través de transbordo en Tordesillas es muy buena noticia. La lucha contra la despoblación pasa por mantener y reforzar los servicios públicos y no por debilitarlos. Garantiza además a los vecinos de nuestro pueblo poder utilizar este servicio básico cuando lo precisen”, ensalza Seoane.

Desde octubre

A finales del mes de octubre, el Ayuntamiento de Castronuño aprobaba por unanimidad y con los votos de IU-Toma La Palabra, PP y PSOE una moción de la alcaldía para instar a la Junta de Castilla y León a tomar las medidas necesarias para que el servicio de transporte a la demanda de la línea de autobús Villafranca de Duero – Tordesillas volviera a tener un vehículo de 55 plazas para garantizar las necesidades de transporte de pasajeros de los municipios afectados.

En dicho escrito se denunciaba como “incomprensiblemente” el vehículo que había estado prestando este servicio “había sido sustituido por un microbús de 21 plazas dejando una disponibilidad de cuatro plazas para los usuarios de transporte a la demanda” en lo que era, según la moción, un número “a todas luces insuficientes que estaba provocando que algunos usuarios se quedaran sin viajar”.

“La España Vaciada es causa de políticas y acciones “vaciadoras” como esta. Una vez más los discursos van en favor del medio rural y los hechos en contra”, aseguraba Enrique Seoane en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, el pasado 29 de octubre.

La lucha de Yolanda

“El lunes 25 de octubre llamé para solicitar el autobús a la demanda y me dijeron que se encontraba bloqueado. Pregunté a La Regional después y me informaron de que habían puesto un microbús. No daba crédito a lo que me decían. Me parecía irreal que a tres pueblos como Villafranca, Castronuño y Pollos se les dejara incomunicados”, aseguraba en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, Yolanda Vítores Álvarez, de 59 años, auxiliar de enfermería y con residencia en Valladolid, tras “quedarse dos veces en tierra” sin poder llegar a Castronuño para cuidar de su madre y de su hermana dependiente.

Declaraciones del pasado 2 de noviembre en las que denunciaba que el cambio del autobús de 55 al microbús de 21 “suponía un atentado contra los intereses de desarrollo de los municipios afectados y sus gentes”.

Sobre el microbús, nuestra entrevistada añadía que “se viajaba ajustadito” con una “escasa separación entre los viajeros” y que “no disponía de maletero” por lo que las maletas, sillitas de bebés y andadores o cualquier paquete a transportar “comparten espacio con los viajeros” siendo “un peligro en caso de accidente”.

Un microbús y el autocar de 55 plazas

“En Castronuño había un autocar de 55 plazas. Educación dictó una norma para pasar a recoger a un joven más allá del puente de la presa de San José. Se tuvo que suprimir este medio de transporte por un microbús de 21, al exceder el peso del anterior vehículo el tonelaje soportado por el puente. Las plazas destinadas para el transporte escolar eran 17 y las cuatro libres quedaban inutilizadas por las restricciones COVID en el transporte escolar. Nadie podía coger el transporte a la demanda”, explicaba el pasado 11 de noviembre Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid a este periódico.

Enrique Seoane, alcalde de Castronuño, aseguraba ese día, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León que seguían necesitando “un mínimo de 20 plazas para los tres pueblos (Castronuño, Villafranca de Duero y Pollos que “se cumplía con el autobús de 55” tras el anuncio ese día de que el microbús ganaría cuatro plazas para transporte a la demanda.

Ahora, tras la resolución del Servicio Territorial de Fomento, de desestimar solicitud de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid de nueva parada en Finca “La Rinconada” y recuperarse el vehículo ‘Tipo A’, Castronuño contará con ese bus de 55 plazas y la ampliación del servicio de transporte a la demanda, tras una lucha de más de tres meses.

Sigue los temas que te interesan