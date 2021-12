Un vallisoletano trabajando con Bardem en busca del Goya: “Estar nominado es un premio inmenso”

Amante de leer y de dar un buen paseo con su hijo, Óscar de la Fuente recibió este lunes una de las mejores noticias de su vida. El actor, de 45 años y nacido en Medina del Campo, recibió la nominación al Goya a Mejor Actor Revelación por su papel en ‘El buen patrón’, un film que está recibiendo buenas críticas por parte de los entendidos y también del séptimo arte que salen encantados de las salas.

El medinense suma 23 años como actor y aunque la mayoría de su trayectoria la ha pasado subido al fascinante mundo del teatro, el caramelo del Goya le da alas para seguir con su carrera cinematográfica. Medina del Campo está con él. Óscar lo sabe, y el premio, que se repartirá en el mes de febrero, espera.

¿Quién te informa de que estás nominado al Goya como mejor actor revelación?

Me informa mi chica que está en la Academia preparando un proyecto y se encontraba allí trabajando. También Rafa Pontes que es mi jefe de prensa y que también estaba en el lugar. Mi novia me mandó un vídeo justo cuando se dice mi nombre en la mañana de este lunes.

¿Cómo se lo tomó?

Me dio la risa, la verdad. Es muy emocionante y más pensando en el equipo. Me empezaron a mandar mensajes de felicitaciones a medida que iban anunciándose todas las nominaciones. Yo le envié uno a Fernando León dándole la enhorabuena y nos personamos en la Academia para celebrarlo. Estaba Javier Bardem, de casualidad, en Madrid. También Fernando y muchas personas del reparto.

¿Hubo champán?

Hubo cerveza. Lo celebramos porque fueron 20 nominaciones, pero con cautela porque todos teníamos muchas cosas que hacer. Sabíamos que había habido una buena acogida por parte del público, pero no que fueran a llegar tantas nominaciones por ‘El buen patrón’.

Un sueño para usted esta nominación. Un día después, ¿Qué siente?

Ahora mismo estoy agotado y cansadísimo. Fue un día inolvidable y muy hermoso.

Se disputará este galardón con su compañero de rodaje Tarik Rmili, Chechu Salgado (‘Las Leyes de La Frontera’) y Jorge Motos con ‘Lucas’. ¿Hay posibilidades?

No lo sé. Posibilidades habrá, igual que de ser nominado como ha ocurrido pero no me lo planteo como la posibilidad de ganar. Para mí estar nominado es un premio inmenso.

Todo por la película ‘El buen patrón’. ¿Cómo recuerda el rodaje?

Lo recuerdo con mucho cariño. Con muchas ganas de trabajar y de contar la historia de José, que es mi personaje, y la de la película. También como momentos muy entrañables porque estábamos rodando en pandemia. Todo era muy raro. No había mucho contacto personal pero debíamos rodar y tenía que salir adelante. Lo recuerdo como un rodaje en el que todos estábamos muy unidos.

La película ha recibido muy buena crítica y ha conseguido, ni más ni menos, que 20 nominaciones a los Premios Goya 2022. Tremendo.

Es muy bonito ver cómo todos los compañeros y compañeras, desde maquillaje, peluquería, arte, etc. eran reconocidos. Al final se valora y se ve que, con la película, se ha hecho un buen trabajo.

¿Cómo es tener a Fernando León de Aranoa como director?

Es “el mejor patrón”. Es una maravilla. Ayuda mucho y trabaja desde el corazón. Da confianza a todo el equipo y a los actores. Todo lo que hace es desde un amor y una honestidad muy hermosa.

¿Y trabajar con Javier Bardem?

Es un “compañerazo” como la copa de un pino. Él hace su trabajo como si fuera uno más. Es muy buen compañero y ayuda a todos un montón. Es una maravilla encontrarte con gente así.

Supongo que un orgullo llevar el nombre de Medina del Campo por toda España

Imagínate. Está todo el pueblo revolucionado. A modo de broma le digo a mi madre que le hagan las entrevistas a ella (risas). Ahora toca un poco de notoriedad y lo asumo con ilusión.

Usted es medinense de cepa, ¿Cómo empieza en el mundo del cine?

Lo primero que hago en cine es un corto pero yo empiezo en el mundo del teatro en el año 1998 en el grupo ‘Tierra’ de Medina del Campo. De ahí me voy a Valladolid, a estudiar, y de ahí a Madrid. Todo teatro hasta que vuelvo a Madrid en el año 2007, tengo incursiones en alguna serie pequeña y estoy empezando a hacer cine y televisión ahora. En 2019 grabé ‘La Valla’, una serie de Netflix, aparecí en la película ‘El Reino’ y voy haciendo lo que va saliendo.

¿Se queda con el teatro o con el cine?

Cada uno te da cosas diferentes y desde un lugar diferente. Me quedo con las dos cosas. El teatro funciona por su totalidad y el cine igual.

Un objetivo y un deseo mirando al futuro.

Trabajar mucho. El premio en este mundo es trabajar y que confíen en uno. Que no solo le den papeles secundarios, que también te obsequien con papeles más grandes.

