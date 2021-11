Dos personas creen haber visto a Lucas Hernández en Valladolid, según su mujer

“Este martes una persona se puso en contacto con el 062 para comunicar que dos personas diferentes creen haber visto a Lucas este fin de semana en Valladolid, en un local de la zona San Miguel, en mal estado físico y mental”, asegura Maeve Madrigal en declaraciones a este periódico.

La denuncia de la desaparición fue interpuesta por la mujer de Lucas Hernández el pasado miércoles, 3 de noviembre, en una comisaría de Valladolid.

“El día 2 de noviembre fue rumbo al trabajo, pero acabó llamando a su jefe diciendo que no se encontraba bien y que no iba a ir. Entre las 7.30 y las 8 de la mañana. Ese día se había dejado la mochila del trabajo y las llaves en casa. Él nunca se las deja. Empecé a llamarle por teléfono y no contestaba. Me preocupé porque no es normal en él”, nos contaba Maeve Madrigal en una entrevista publicada este martes.

La Guardia Civil ha confirmado, en declaraciones a este periódico, que las labores de búsqueda continuaban en el río Pisuerga, en Cabezón. La Benemérita, Protección Civil y los piragüistas del municipio vallisoletano continuaban trabajando para dar con el paradero de Lucas.

