Los 15 días de búsqueda desesperada de Maeve Madrigal: "Mi marido va a aparecer bien y pronto"

Hoy se cumplen dos semanas desde que Lucas Hernández, vallisoletano de 45 años, desapareció. Ahí comenzó la lucha de Maeve Madrigal, su mujer, que trabaja día tras día difundiendo la imagen de su marido para que llegue al máximo de personas posibles en busca de su localización.

La Guardia Civil, con los GEAS, además de Protección Civil y piragüistas rastrean la zona del río Pisuerga entre Cabezón y Santovenia en una lucha constante que dura ya 14 días.

Maeve agradece la labor de los profesionales y el apoyo que está recibiendo día tras día de gente anónima para lograr que Lucas vuelva a casa.

¿Cuándo se da cuenta y cómo de que Lucas ha desaparecido?

Lucas llega todos los días entre las 16.00 y las 16.30 del trabajo. Cuando llegaron las 17.00 vi que se había dejado la mochila del trabajo y las llaves. Él nunca se deja las llaves. Empecé a llamarle por teléfono y no contestaba. Me preocupé porque no es normal en él.

¿Cuándo formula la denuncia por la desaparición?

El día 2 de noviembre formulé la denuncia oral y me consta que ese día empezaron a buscar. La denuncia por escrito fue el día 3 del mismo mes ante la Policía Nacional.

No llegó ese 2 de noviembre a ir al trabajo

Ese día 2 de noviembre fue rumbo al trabajo, pero acabó llamando a su jefe diciendo que no se encontraba bien y que no iba a ir. Entre las 7.30 y 8 de la mañana.

¿Cómo es Lucas?

Es una persona muy divertida. De trato muy fácil. Amigo de sus amigos, una persona cariñosa a corazón abierto. Un excelente compañero y, en definitiva, una persona muy agradable.

¿Cómo va la búsqueda?

Desde el día 3, por lo que nos informan, está Guardia Civil con los GEAS, piragüistas de Cabezón y un grupo de voluntarios de rescate buscando en el río Pisuerga, entre Cabezón y Santovenia. También sabemos que Policía Judicial tiene abiertas otras líneas de investigación pero no nos ha informado de ellas para trabajar con la máxima seguridad.

Es una situación muy difícil para usted pero al final todos se están volcando para encontrar a Lucas en buen estado

Los amigos, conocidos y miles de personas anónimas están aportando su granito de arena difundiendo y mandando mensajes de ánimo y eso es una gran ayuda para mí en estos momentos tan complicados.

La espera tiene que ser muy dura para usted

La situación es muy desconcertante. Uno nunca piensa que se va a encontrar ante esta tesitura. No sabe qué hacer, cómo reaccionar ni a quién acudir. Solo queda esperar hora tras hora y día tras día.

Con la esperanza de que aparezca y que aparezca bien

Estamos seguros de que mi marido va a aparecer bien y pronto. Tengo que dar lo máximo de mí para que su imagen llegue a las máximas personas posibles y es lo que estoy haciendo.

