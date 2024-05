Actualidad política, en directo | Milei asegura que tiene "en 'match point' a Pedrito" en medio de las tensiones diplomáticas con España

El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para un largo conflicto diplomático con Argentina, tanto que podría enquistarse en el tiempo durante meses, aunque no vaya más allá.

Así lo cree el Gobierno teniendo en cuenta que el presidente de Argentina, Javier Milei, ya ha dejado claro que no tiene intención de rectificar sus ataques a Pedro Sánchez, que no hay por el momento ninguna vía de contacto para buscar soluciones y también porque Moncloa tiene muy claro que no es un conflicto que le pueda perjudicar políticamente.