La Guardia Civil investiga una presunta violación en La Cistérniga colgada en páginas porno

La Guardia Civil ha confirmado a este periódico que una joven “mayor de edad” ha interpuesto “una denuncia” por una “presunta violación” en la localidad vallisoletana de La Cistérniga en unos hechos que se produjeron supuestamente “hace un año”, como han confirmado fuentes de la Benemérita.

“Se está investigando una presunta violación. La mujer ha puesto la denuncia este sábado en dependencias de la Guardia Civil”, han añadido estas mismas fuentes.

“Ayuda, por favor. Me he enterado de la existencia de los vídeos por los que supongo que tanta gente se ríe de mí por la calle. He sido drogada y violada de las maneras más asquerosas y denigrantes y lo han subido a páginas porno. Si alguien tiene algún vídeo en el que se me vea la cara, por favor que me lo pase porque han borrado en los que se me reconoce”, se podía leer este domingo por redes sociales.

La autora de la publicación añadía, a través de las redes sociales: “Ayudadme por favor. Estoy fatal y me quiero morir”.

