El secreto de la mejor tortilla de Arroyo de la Encomienda

El debate está en la calle. Con cebolla o sin cebolla. Fernando Franco Martín lo tiene claro: “con cebolla”. Este salmantino afincado en Arroyo de la Encomienda se ha impuesto en el ‘Concurso Masculino de Tortilla de Patatas’ que se ha celebrado en la localidad vallisoletana este domingo, 31 de octubre.

El secreto: que “quede muy jugosa por dentro y tenga algo de altura” y también “hacerla con calma y cocinar los ingredientes solo en su justa medida”, añade el salmantino, de 47 años de edad, amante de la fotografía y también de una buena lectura.

Triunfando

“La verdad es que es la primera vez que me presento y ha sido una experiencia muy divertida porque además de disfrutar cocinando me lo he pasado fenomenal con los otros trece participantes que querían, como yo, hacer la mejor tortilla”, nos confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León Fernando.

El secreto de su elaboración, que quede jugosa por dentro y que tenga algo de altura. Los ingredientes para hacer la mejor tortilla, los básicos: patata, huevo, sal… y cebolla, como no podía ser de otra manera.

“Creo que hago una tortilla muy sabrosa y jugosa y que el truco de que quede tan bien está en hacerla con calma, con cariño y cocinando los ingredientes en su justa medida para hacer un producto diez que ha gustado mucho en el concurso”, añade. Ha gustado tanto que se ha llevado el gato al agua con el primer premio, ni más ni menos.

Fernando elaborando la tortilla

Un concurso que llega para quedarse

El certamen tortillero de Arroyo de la Encomienda está organizado por la Asociación Bellavista con la colaboración del Ayuntamiento del municipio. Del 22 al 28 de octubre se desarrolló el proceso de inscripción y fueron un total de 14 los cocineros que se pusieron un curioso delantal y se pusieron a batir huevos para ensalzar el sabor de una elaboración “tipical spanish”.

“Ha sido una gran experiencia porque todo estaba muy bien organizado y los 13 concursantes restantes estaban dispuestos a ayudarte en todo momento”, asegura el ganador, que añade que “todo fue sobre ruedas” gracias “al gran ambiente” que se generaba “por la alegría de los participantes” y “del público asistente que animaba sin parar a los combatientes en la divertida batalla.

“Espero que este concurso pueda seguir realizándose, que la gente siga animándose a presentarse y que se abra el abanico de platos a realizar”, afirma nuestro entrevistado.

El concurso, por cuestiones del tiempo se tuvo que trasladar a la pista anexa del Polideportivo Antonio Garnacho.

Los concursantes con sus tortillas

Cocinando “por necesidad”

“Empiezo a cocinar por necesidad y, poco a poco, le he ido cogiendo el truco gracias a que cada día es más sencillo conseguir recetas de oro de grandes chefs a través de las redes sociales”, nos cuenta Fernando cuando le preguntamos si lo de la cocina le viene de familia.

25 años, ni más ni menos, cocinando pero ni rastro de sangre cocinera en sus antepasados. “La verdad es que no tengo cocineros profesionales en mi familia así que te diría que no me viene de familia”.

Además de la tortilla, la pasta y los asados son los platos estrella de un hombre que se ha alzado con un preciado trofeo con el arte de combinar todos los ingredientes de la mejor forma posible para hacer la tortilla más espectacular.

Sigue los temas que te interesan