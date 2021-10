Kavion Pippen, feliz de formar parte de la "familia" del UEMC Real Valladolid

Kavion Pippen ha sido presentado oficialmente como jugador del UEMC Real Valladolid Baloncesto. Y ha sido en las instalaciones de la universidad, precisamente, dónde ha tenido lugar la puesta de largo del estadounidense, quien ha afirmado sentirse feliz en “la familia”, y también ha reconocido que no le pesa llevar el apellido de una leyenda de la NBA.

“Estoy emocionado y feliz de estar en Valladolid, de formar parte de esta comunidad y con ganas de empezar la temporada. Es un grupo de jugadores increíbles, estoy ansioso por empezar a jugar y ganar partidos”, afirmó Kavion Pippen en su primera intervención.

A pesar de llevar solo unas semanas en el UEMC Real Valladolid Baloncesto, el jugador reconoció que ya siente al equipo como “una familia”. “Me han brindado una bienvenida espectacular, todo el mundo se ha portado genial conmigo. A nivel profesional, sobre la pista, siento que somos una familia y es algo fantástico”, señaló.

Pippen junto a Jesús Zarzuela de la UEMC

Kavion Pippen, que durante su presentación oficial vio como sus allegados, familiares y su tío, la leyenda NBA Scottie Pippen, le brindaron todo su apoyo y cariño, también habló de los motivos que le trajeron al UEMC Real Valladolid Baloncesto.

“Creo que era una buena situación para mí. El equipo se ajusta a mi papel. Investigué y pedí referencias sobre el club y tenía claro que estaba formado por una buena plantilla, un gran cuerpo técnico y otros jugadores que pasaron por el equipo me dieron opiniones muy buenas. Eso me gustó mucho”, explica el interior estadounidense.

Apellido ilustre

Finalmente, y preguntado por su célebre apellido y lo que supone para él llevarlo, Kavion Pippen admitió que es un orgullo. “Es mi nombre y toda la vida lo he llevado con responsabilidad, pero no me supone ninguna presión. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es desempeñar mi papel y hacer mi juego”, concluyó.

Previamente, el pívot americano fue presentado por Alejandro García Pellitero en el salón de actos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. “En esta casa se fomentan los valores y el deporte, así que estamos encantados de que sea nuestra pareja de juego. Ojalá la gente joven de la comunidad se sume al baloncesto, ya que son los aficionados del presente y del futuro. Queremos que el deporte sume”, declaró.

Por su parte, Jesús Zarzuela, representando a la entidad universitaria, reconoció la “emoción” que supone la llegada de Kavion Pippen al UEMC Real Valladolid Baloncesto. “Para todos los amantes del baloncesto es increíble escuchar este apellido. Y con Kavion venos un jugador diferente, intimidante y buen defensor. Buena parte de los jugadores NBA compaginan su formación deportiva con la académica y nosotros creemos en ese modelo. Además del deporte, se aprende a trabajar en equipo y todos los valores que implica”, cerró.

