Intoxicado un hombre por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda en Soria
La víctima ha sido trasladada en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de la capital soriana.
Más sucesos: Tres jóvenes heridos en una colisión múltiple en la A-62 en Celada del Camino
Noticias relacionadas
Un hombre ha resultado intoxicado por inhalación de humo en la madrugada de este lunes tras un incendio en su vivienda en Soria.
El 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas que informaban de un incendio en una vivienda situada en el número 8 de la Avenida Aragón, en Soria capital. Al parecer, el incendio se había originado en la chimenea y, en principio, no había personas afectadas.
Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Soria. Al llegar, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han solicitado asistencia sanitaria para atender a una persona que ha resultado intoxicada por el humo, por lo que se ha pasado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.
En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un hombre de 60 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.