Detenido en Burgos un hombre de 46 años por retener en un trastero a una joven de 25

La Policía Local de Burgos, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por su presunta implicación en un delito de detención ilegal y en dos delitos de robo con fuerza ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

El primer suceso tuvo lugar el pasado domingo, 19 de octubre, cuando, sobre las 15:00 horas, el servicio de Emergencias 112 recibió un aviso alertando de un forcejeo entre un hombre y una mujer en la calle Doctor Jaime Santamaría.

Varias dotaciones policiales se desplazaron de inmediato hasta el lugar, donde localizaron en la zona de trasteros de un inmueble a un hombre de 46 años que mantenía retenida de forma ilegal a una joven de 25.

Los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de detención ilegal.

Robo en una tienda

El segundo incidente se registró la madrugada del jueves, 23 de octubre, a las 04:35 horas, cuando varios testigos informaron al 112 de que dos personas habían roto el escaparate de una tienda de alimentación en la calle Vitoria y sustraído objetos de su interior.

Posteriormente, fueron vistos causando daños en otro escaparate en la calle Doña Constanza.

Gracias a la rápida intervención de agentes de ambos cuerpos, se logró detener en la zona a un joven de 19 años que intentaba huir y al que se le encontraron parte de los objetos robados.

La segunda implicada, una mujer de 25 años, fue localizada escondida en las inmediaciones.

Al ser sorprendida, intentó escapar y se resistió de forma violenta a la detención, profiriendo insultos y amenazas, así como lanzando golpes que no causaron lesiones a los agentes.

Ambos fueron arrestados por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza.