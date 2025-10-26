Accidente múltiple en la A-62: cuatro vehículos implicados y un hombre atrapado e inconsciente

Un accidente múltiple en la provincia de Burgos complica la circulación esta tarde del domingo en la A-62. El siniestro se ha producido a la altura de la localidad de Celada del Camino, sentido Burgos.

Según informa el servicio de emergencias 112 en el accidente hay implicados 4 vehículos, uno de ellos es un camión.

Ha ocurrido a las 20:00 horas y tras el impacto un hombre de mediana edad ha quedado atrapado en su vehículo. Está inconsciente y se desconoce el alcance de sus lesiones.

Se han desplazado inmediatamente equipos de Bomberos de Burgos, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y asistencia médica del Sacyl.