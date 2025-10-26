Accidente múltiple en la A-62: cuatro vehículos implicados y un hombre atrapado e inconsciente
El siniestro ha ocurrido en Celada del Camino, en la provincia de Burgos. Uno de los vehículos es un camión.
Más información: Dos hombres de 70 años quedan atrapados en su coche tras salirse de la vía en Ibeas de Juarros
Un accidente múltiple en la provincia de Burgos complica la circulación esta tarde del domingo en la A-62. El siniestro se ha producido a la altura de la localidad de Celada del Camino, sentido Burgos.
Según informa el servicio de emergencias 112 en el accidente hay implicados 4 vehículos, uno de ellos es un camión.
Ha ocurrido a las 20:00 horas y tras el impacto un hombre de mediana edad ha quedado atrapado en su vehículo. Está inconsciente y se desconoce el alcance de sus lesiones.
Se han desplazado inmediatamente equipos de Bomberos de Burgos, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y asistencia médica del Sacyl.