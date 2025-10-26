Dos hombres de 70 años quedan atrapados en su coche tras salirse de la vía en Ibeas de Juarros

Un turismo se ha salido de la vía en la tarde del domingo en una carretera provincial de Burgos, a la altura de la localidad de Ibeas de Juarros. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, una llamada ha alertado del accidente a las 19.19 horas.

En el vehículo viajaban dos hombres de alrededor de 70 años que han quedado atrapados en su interior tras salirse de la carretera. Se desconoce el estado de las víctimas de este siniestro vial.

El accidente se ha producido en el kilómetro 14 de la vía BU-V-8002.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de Guardia Civil de Tráfico y asistencia sanitaria. También una dotación de Bomberos de Burgos que tuvieron que excarcelar a las dos personas atrapadas.